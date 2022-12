Niestabilna sytuacja na świecie i informacje dotyczące zmian w globalnym obrocie ropą naftową dają dużą niepewność w stosunku do cen paliw. Olej na stacjach napędowych jest drogi, ale wiele wskazuje na to że będzie jeszcze droższy.

Na razie mamy do czynienia z ustabilizowaniem cen paliw

Trudno jeszcze mówić o skutkach snankcji wprowadzonych na Rosję 5 grudnia br.

Ceny hurtowe ON wahają się w granicach 7-7,20 zł/l. Bywają też nieco niższe

Eksperci zauważają, że ceny oleju napędowego mogą znacząco wzrosnąć. Kiedy?

Sankcje, które zostaną wdrożone 5 lutego 2023 r. mają odciąć zakupy gotowych paliw z Rosji przez UE, które stanowiły znaczną część rynku.

Zużycie paliwa w okresie zimowym w rolnictwie znacząco spada, ale jak pokazują wydarzenia z ostatnich miesięcy, warto pomyśleć o tym kluczowym środku produkcji zawczasu. Czy warto zatem w paliwo na wiosenny sezon zaopatrzyć się już teraz?

Obecne ceny na stacjach i w sprzedaży hurtowej

Kilkanaście ostatnich tygodni upływają na światowych giełdach pod znakiem obniżek cen ropy naftowej. Dzisiejszy kurs (13.12.2022 r.) to w przypadku ropy Brent 77,99 USD za baryłkę, podczas gdy od czasu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego br. ceny oscylowały przy kwocie 90 USD z pikami przekraczającymi 115 USD.

Spadki cen ropy naftowej można też odczuć na stacjach paliw, choć nie są one na pewno tak duże, jakich byśmy oczekiwali, to już się do nich przyzwyczailiśmy. Obecnie średnia cena oleju napędowego w zakupach detalicznych to 7,62 zł/l (źródło: e-petrol.pl). Ceny na różnych stacjach i województwach mogą się różnic w zakresie kilkudziesięciu groszy na litrze.

Jeśli chodzi o ceny hurtowe, tutaj można liczyć na zakup oleju napędowego ze sporym rabatem w stosunku do średnich cen ze stacji. Z informacji jakie uzyskaliśmy dzwoniąc do kilku punktów zajmujących się hurtową sprzedażą paliw wynika...