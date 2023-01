Unia to polski producent szerokiej gamy maszyn rolniczych. Czy firma zmieni właściciela ? Fot. M. Wołosowicz

O przejęciu firmy Unia Sp. z o.o. przez firmę Chemirol Sp. z o.o. mówiło się nieoficjalnie już od jakiegoś czasu. Jednak od wczoraj można mówić, że jest to już oficjalna informacja.

Wczoraj bowiem na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawił się oficjalny wniosek firmy Chemirol o przejęcie Unii. Z treści wniosku wynika, że wpłynął on do UOKiK 12.12.2022, a wnioskodawcą jest PUH Chemirol Sp. z o.o.

W treści wniosku, który przytaczamy w całości możemy przeczytać:

- Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie („Chemirol”) kontroli nad „Unia” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu („Unia”), co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Chemirol wraz ze spółkami ze swojej grupy kapitałowej prowadzi działalność w zakresie obsługi sektora rolniczego, w tym m.in. handlu nawozami i środkami agrochemicznymi, sprzedaży nasion, skupu zbóż, sprzedaży maszyn rolniczych, a także produkcji rolnej – roślinnej oraz zwierzęcej.

Unia wraz ze spółkami zależnymi zajmuje się produkcją maszyn i narzędzi rolniczych takich jak sprzęt do prowadzenia upraw, siewu, ochrony roślin oraz nawożenia i zbiorów, narzędzia do uprawy gleby, w tym pługi i kultywatory, agregaty talerzowe i podorywkowe. Ponadto Unia realizuje projekty obejmujące dostawę i montaż obiektów elewatorowych takich jak specjalistyczne zbiorniki i urządzenia do przechowywania i osuszania ziarna - czytamy w komunikacie

Komentarz prezesa Unii

A jak sprawę komentuje Prezes firmy Unia sp. z o.o.?

Jest to wniosek urzędowy, który w tym momencie nie oznacza formalnego zakupu udziałów w spółce Unia przez Chemirol. Czy dojdzie do przejęcia z uwagi na toczące się negocjacje nie mogę potwierdzić. W stosownym momencie opublikujemy oficjalny komunikat prasowy. W chwili obecnej nie ma żadnych zmian związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem Unii - tak skomentował informację o złożeniu wniosku prezes firmy Unia Sp. z o.o. Michał Piotrowski

O dalszym rozwoju tej sprawy będziemy Was informować już niebawem.