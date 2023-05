Wszystko wskazuje, że tak. W sieci pojawiły się bowiem pierwsze nieoficjalne zdjęcia nowego, topowego modelu amerykańskiego producenta. Mowa o ciągniku czterogąsienicowym John Deere 9RX.

Aktualnie najmocniejszymi typami ciągników w ofercie firmy John Deere są modele przegubowe: 9R 640 oraz jego odmiana gąsienicowa 9RX 640 o mocy nominalnej 640 KM (471 kW) i maksymalnej 691 KM (508 kW).

Fot. mat. prasowe

Najnowszy model John Deere 9RX ma przekroczyć barierę 800 KM!

Najwyraźniej amerykańscy farmerzy zgłaszają zapotrzebowanie na jeszcze większe ciągniki niż 691 KM i koncern z Moline wkrótce im takie zaproponuje. W Internecie pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia nowego modelu czterogąsienicowego ciągnika John Deere 9RX, który ma oferować ponad 800 KM mocy przy masie własnej przekraczającej znacznie 30 ton.

fot. materiały prasowe

Jeśli tak się stanie – a wszystko na to wskazuje – to będzie on najmocniejszym ciągnikiem typoszeregu 9RX, a zarazem najmocniejszym modelem amerykańskiego producenta. Chociaż z nieoficjalnych informacji wynika, że może to być także model, który da początek nowej serii John Deere 10RX.

Uchwycony na prezentowanych zdjęciach premierowy ciągnik ma mieć zamontowany silnik John Deere o pojemności 18 litrów, który otrzymał nagrodę „The Diesel of the year 2021”, przyznawaną przez prestiżowy magazyn Diesel International.

I tutaj wszystko powoli składałoby się w sensowną całość, gdyż silnik ten może oferować około 870 KM mocy maksymalnej. Ponadto w słabszej odmianie montowany jest już w topowych modelach zmodernizowanej ostatnio serii 9R/RX, o której pisaliśmy już na naszych łamach.

Design przejęty z typoszeregu John Deere 8R

Nowy John 9RX, a może 10 RX, charakteryzuje się stylizacją, która przejęta została z modeli 8R. Odznacza się ona bardziej ostrymi oraz dynamicznymi liniami nadającymi tej maszynie bardziej nowoczesny wygląd. Na zdjęciach wydaje się, że maska silnika jest bardziej „ścięta” co wpisywałoby się we wspomniany dynamiczny, a zarazem bardziej praktyczny charakter.

Fot. mat. prasowe

Prawdopodobnie najnowszy gąsienicowy gigant John Deere RX nie pojawi się na naszym kontynencie, ale to na razie tylko przypuszczenia. Zapewne niedługo poznamy więcej szczegółów i oficjalnych informacji.