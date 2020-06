Czy firma Rabe powróci na rynek?

Wszystko wskazuje na to, że tak! Znalazł się bowiem inwestor, który planuje „wskrzesić” cenionego producenta maszyn rolniczych Rabe.

Niemieckie Rabe to przedsiębiorstwo z wieloletnimi tradycjami. Od września 2011 r. wchodziło w skład francuskiej grupy Grégoire Besson i to pod jej „skrzydłami” z końcem stycznia tego roku, po kilkumiesięcznych, bezowocnych poszukiwaniach inwestora, zakończyło swoją działalność. O fakcie tym informowaliśmy na naszych łamach – wielu z Was nie kryło rozczarowania, że znane z wysokiej jakości niebieskie maszyny nie będą już produkowane.

Mamy jednak dobrą wiadomość. Prasa u naszych zachodnich sąsiadów podała ostatnio, że niemiecko-azjatycka spółka inwestycyjna ZWL Holding GmbH z siedzibą w Lienen nabyła nieruchomości oraz prawa do znaków towarowych Rabe i planuje wznowić produkcję maszyn w Bad Essen już w czerwcu br. Co ciekawe pod marką Rabe mają być oferowane również maszyny komunalne i budowlane.

Przedsiębiorstwo z charakterystyczną czarną wroną w logo („rabe” po niemiecku oznacza właśnie „wronę”) rozpoczęło swoją działalność w 1889 r. od wytwarzania pługów i innych narzędzi do uprawy. W 1938 produkcja została przeniesiona do nowego zakładu w Bad Essen, a firma przyjęła nazwę Rabewerk.

W wyniku problemów finansowych oraz konfliktu pokoleniowego firma przeszła reorganizację i w 2001 wznowiła działalność jako Rabe Agrarsysteme. Nie był to jednak koniec burzliwego okresu – w 2006 nastąpiła zmiana inwestora i nazwy na Rabe Agri. Pięć lat później Rabe Agri zostało przejęte przez wspomnianego francuskiego producenta maszyn rolniczych Grégoire Besson. Warto dopisać, że fabryka Rabe w Bernburgu (wcześniej część kombinatu Fortschritt) specjalizująca się w produkcji siewników została sprzedana w 2001 roku austriackiemu Pöttingerowi.

Jak widać przedsiębiorstwo Rabe zmagało się wieloma problemami, przechodziło „z rąk do rąk”, aby ostatecznie zakończyć swoją działalność. Czy kolejna szansa jaką dostaje zostanie odpowiednio wykorzystana? Czas pokaże.