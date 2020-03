Czy funkcjonowanie serwisów maszyn jest zagrożone?

Epidemia spowodowana koronawirusem spędza sen z powiek nie tylko mieszkańcom miast. Okazuje się, że duże zaniepokojenie sytuacją w kraju panuje również na wsiach, gdzie także ograniczane są kontakty między ludźmi; zamykane są przecież sklepy i miejsca zgromadzeń. Jak jednak udało nam się dowiedzieć, póki co funkcjonowanie serwisów maszyn rolniczych nie jest zagrożone.

Chociaż sytuacja jest niepokojąca, serwisy muszą spełniać swoje zadania, szczególnie w kontekście rozpoczynających się wiosennych prac polowych. Pracują więc normalnie, chociaż jak informują nasi rozmówcy, podjęte zostały wszystkie formy ostrożności, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

– Przestrzegamy wszystkich procedur bezpieczeństwa, pracownicy używają środków do dezynfekcji. Warto zaznaczyć, że nie mamy bezpośrednich kontaktów z klientami ani klienci z nami; da się zauważyć, że ludzie są zaniepokojeni i zachowują dystans – mówi Jakub Jakubowski, kierownik serwisu w firmie Agromix Rojęczyn.

– W naszym sklepie z częściami zamiennymi są wydzielone strefy, żeby przy ladzie nie mogła stać większa liczba osób – informuje z kolei Michał Chęciński z Agromarketu Jaryszki.

Z informacji naszych rozmówców da się wywnioskować, że w związku z zagrożeniem zmienił się nieco charakter zgłoszeń. Jednak, co najważniejsze, póki co nie ma mowy o paraliżu usług serwisowych.

– Po samej ilości zgłoszeń widać, że serwis wzywany jest do poważniejszych usterek, które mogą sparaliżować prace w gospodarstwie. Nie jesteśmy natomiast wzywani do usterek typu "przepalony bezpiecznik", co wcześniej się zdarzało. Póki co serwis funkcjonuje i nie ma powodów do obaw – zapewnia Jakub Jakubowski.

– Generalnie klientów przyjeżdża mniej i są to zazwyczaj osoby, które mają do załatwienia konkretne, ważne sprawy. Serwis funkcjonuje normalnie, więc w kontekście napraw rolnicy nie muszą się niczego obawiać – wtóruje Michał Chęciński.