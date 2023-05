Okazuje się, że wyprodukowanie ciągnika elektrycznego to nie taka prosta sprawa. Przekonał się o tym nawet taki potentat rynkowy jak amerykański John Deere. W wyprodukowaniu takiej maszyny pomoże mu jednak zakup austriackiego producenta akumulatorów Kreisel Electric.

John Deere już w 2019 r. pokazał na targach Agritechnica prototyp elektrycznego ciągnika kompaktowego serii 1RE. Były prototypowe autonomiczne: GridCON zasilany energią dostarczaną przewodem elektrycznym oraz gąsienicowy Joker, który wygląda jak pół ciągnika oraz próby połączenia tych dwóch rozwiązań, czyli Joker prowadzący „na kablu” maszynę GridCON. Ponadto jeszcze koncepcje SESAM i SESAM 2.

Koncepcyjny elektryczny John Deere serii 1RE pokazany w 2019 roku, fot. mat. prasowe

Jednak do tej pory skończyło się tylko na tych prototypach oraz zapowiedziach, wieści na temat produkcyjnych wersji elektryków Johna Deere'a nie było słychać.

Kolejna zapowiedź to rok 2026

Tymczasem nieco światła na temat elektrycznego ciągnika John Deere rzucił ostatnio portal farmprogress.com. Na niedawnym spotkaniu z mediami – na farmie testowej firmy John Deere w Austin w Teksasie – Jon Gilbeck, kierownik ds. zarządzania produktami i elektryfikacji maszyn John Deere, powiedział, że firma zamierza wyprodukować w pełni elektryczny, autonomiczny ciągnik do 2026 r.

Ma w tym pomóc zakup, ubiegłej jesieni, większościowego pakietu udziałów w austriackiej firmie Kreisel Electric, która opracowała zastrzeżoną technologię chłodzenia akumulatorów, która, jak stwierdził Gilbeck, zapewnia dłuższą żywotność akumulatorów i wyższą wydajność.

Kolejny prototyp John Deere GridCON, jak auto-zabawka „na kablu”, fot. mat. prasowe

W komunikacie prasowym dotyczącym umowy z Kreisel Electric podano, że John Deere planuje przyspieszyć produkcję akumulatorów w austriackiej fabryce, a także ruszyć z ich wytwarzaniem we własnym zakładzie produkcyjnym w Saran we Francji oraz dodatkowo w USA.

Nie będą to elektryczne wersje ciągników John Deere 7R ani 8R

Jon Gilbeck, rozwijając temat elektrycznego John Deera, zastrzegł, żeby nie spodziewać się w podanym terminie do 2026 r. żadnych zasilanych akumulatorowo ciągników John Deere 7R czy też 8R, ale mniejszego modelu z tym napędem.

Według niego traktory i inne maszyny o mocy mniejszej niż 120 KM są idealne do elektryfikacji, ponieważ są bardziej zoptymalizowane pod kątem dostępnej technologii baterii litowo-jonowych.

– Tak naprawdę wynika to z gęstości baterii. Przykładowo, żeby wyprodukować ciągnik 8R zasilany elektrycznie, który miałby pracować przez 14 godzin z obciążeniem 75 proc. to musiałby on być dwa razy większy, dwa razy cięższy i czterokrotnie droższy. A to nie jest wykonalne przy dzisiejszej technologii – wyjaśniał specjalista.

I jeszcze koncept John Deere SESAM2, fot. mat. prasowe

Opracowanie ciągnika elektrycznego to jednak tylko jeden z kierunków rozwoju firmy John Deere, gdyż stosuje ona wielokierunkowe podejście do energii alternatywnej. Takie są bowiem oczekiwania coraz większej ilości klientów chcących zakupić od amerykańskiego producenta „zrównoważone rozwiązania” do zasilania swojej floty maszyn.

I tak John Deere opracowuje także bardziej energooszczędne silniki wysokoprężne, które będą miały zużycie paliwa mniejsze o 5 do 10 proc. oraz stawia na promowanie większej liczby paliw alternatywnych: biopaliw oraz odnawialnego oleju napędowego.

A konkurencja ucieka

Amerykański potentat ma jednak cały czas świadomość, że jest kilka lat w tyle za innymi firmami, które już opracowały własne, w pełni elektryczne ciągniki.

Firma Monarch, w której CNH posiada mniejszościowy pakiet udziałów i wieloletnią umowę licencyjną na technologię akumulatorów, niedawno wypuściła swój pierwszy w pełni elektryczny autonomiczny ciągnik MK-V z linii montażowej FoxConn w Lordstown w stanie Ohio. Ciągnik jest sprzedawany wyłącznie w Kalifornii, ale firma ma nadzieję, że do końca roku będzie sprzedawany w całym kraju.

Kalifornijski elektryczny Monarch MK-V, fot. mat. prasowe

Ponadto New Holland ma już w tym roku wypuścić w pełni elektryczny model T4 Electric Power.

New Holland T4 Electric Power, fot. mat. prasowe

Inna firma Solectrac, już sprzedaje trzy w pełni elektryczne modele ciągników – o mocy od 25 KM do 70 KM – w 85 lokalizacjach dealerskich, głównie na zachodzie i północnym wschodzie USA. Firmą kieruje Mani Iyer, były dyrektor generalny Mahindra.

Też elektryczny i amerykański Solectrac e25, fot. mat. prasowe

Mimo wszystko niewiele firm może dorównać skalą i wielkością produkcji koncernowi John Deere, co daje duże nadzieje, że jej plany wypuszczenia produkcyjnej wersji ciągnika elektrycznego do wspomnianego 2026 r. mogą się faktycznie ziścić.