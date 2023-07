W świetle prawa kombajn zbożowy to maszyna wolnobieżna i do jej obsługi nie jest wymagana dodatkowa certyfikacja. Mówi o tym art. 2 pkt 34 Prawa o ruchu drogowym.

O tym, kto może poruszać się po drogach publicznych pojazdem wolnobieżnym, mówi z kolei ustawa o kierujących pojazdami, z której wynika, że do jego prowadzenia wystarczą uprawnienia kategorii B, T, C1, C, D1 oraz D. W efekcie, aby prowadzić tak wielką maszynę nie trzeba mieć dokumentu potwierdzającego odbycie kursu kombajnisty.

Jednak czasem posiadanie zaświadczenia o przybyciu kursu kombajnisty budzi u niektórych, nawet doświadczonych operatorów, niejasności.

− Owszem, byłem na kursie kombajnisty jakiś czas temu. Gdzieś usłyszałem, że na drodze w razie kolizji o taki dokument może poprosić policja, a że nie był bardzo drogi, bo kosztował wówczas ok. 500 zł, to zrobiłem go dla świętego spokoju – przyznał pan Andrzej, gospodarujący w powiecie malborskim.