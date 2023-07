Ostatnie 2 lata to w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osięcinach duże inwestycje w sprzęt - i to ten z najwyższej półki. Jedną z najbardziej spektakularnych maszyn rolniczych jest niewątpliwie kombajn John Deere X9 1100. W tym roku maszyna wchodzi w drugi sezon żniw.

Kombajny John Deere X9 miały swoją oficjalną prezentację w 2021 r. Wtedy to od rolników wpłynęły pierwsze zamówienia na te maszyny. W 2022 r. sprzedano w Polsce ponad 20 kombajnów tej serii, co można uznać za duży sukces sprzedażowy biorąc pod uwagę wielkość maszyn i to jak niedawno pojawiły się na rynku.

Model 1100 to największy okręt żniwny John Deere'a, dysponujący silnikiem o mocy 700 KM.

W serii X9 jest jeszcze nieco mniejszy model - X9 1000. Ten z kolei wyposażono w silnik o mocy "zaledwie" 639 KM.

John Deere X9 1100 - 700 KM "on board"

Korzystali z usług, teraz zbierają sami

W OHZ Osięciny postawiono na model X9 1100, którego wydajność zbioru pszenicy potrafi przekroczyć 100 t/h. To dane rzeczywiście realne i potwierdzone już przez niektórych użytkowników, choć oczywiście są to wyniki uzyskiwane w bardzo dobrym plonie i odpowiednio dużych polach. W Osięcinach nie chwalą się rekordami, ale średnimi wydajnościami.

- Maszyna spokojnie młóci ok. 6 ha/h tj. ok. 60 ha dziennie - bez wysiłku. Wcześniej musieliśmy wynajmować kombajny z różnych firm czy od osób prywatnych, a w ubiegłym roku daliśmy sobie radę ze żniwami sami. Mamy jeszcze 5 innych swoich kombajnów ale o mniejszych wydajnościach - mówi Janusz Zaremba, prezes OHZ Osięciny.

X9 gotów na żniwa 2023

Spółka skarbu Państwa Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach (kujawsko-pomorskie) gospodaruje na ok. 3000 ha gruntów rolnych, z czego ok. 400 ha stanowi lucerna. Ponad 100 ha stanowią pozostałe użytki zielone, a reszta zboża, rzepak i ok. 800 ha kukurydzy. W takich uprawach kombajn był testowany w ubiegłym roku. Żniwa przebiegły praktycznie bezawaryjnie, a prezes Zaremba podsumował:

- Kombajn kupiliśmy w ubiegłym roku przed samymi żniwami. Sprawował się bardzo dobrze i myślę że był to bardzo trafny zakup.

Gospodarstwo w Osięcinach (w skład którego wchodzi tak na prawdę 7 gospodarstw, położonych w 3 powiatach i 4 obory z ok. 2500 szt. bydła) odwiedziliśmy pod koniec czerwca. Na jakiekolwiek żniwa było więc jeszcze za wcześnie. Ale na prośbę polecenie prezesa Zaremby kombajnem wyjechano z garażu, podczepiono heder (13,7 m) i rozłożono rurę i zbiornik na ziarno. Trzeba przyznać, że w pełnej krasie maszyna robi nietuzinkowe wrażenie. Maszynę właśnie przygotowano na kolejny sezon prac polowych.