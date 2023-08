Zaświadczenie o odbyciu kursu kombajnisty nie jest potrzebne, aby nim kosić albo jeździć po drogach publicznych. Ale czy trzeba się nim legitymować, aby uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia?

W poprzednim artykule poruszyliśmy kwestie związaną z obowiązkiem posiadania uprawnień kombajnisty przez operatorów.

Przypomnijmy, że rolnik aby pracować kombajnem, nie musi przechodzić takiego szkolenia. Kombajn zbożowy w świetle prawa jest pojazdem wolnobieżnym, a więc do jego prowadzenia po drogach publicznych wystarczy prawo jazdy kategorii B, T, C1, C, D1 oraz D.

Jak do do uprawnień kombajnisty podchodzą firmy ubezpieczające, w czasie gdy dojdzie do szkody?

Ubezpieczenie kombajnu zbożowego

Na rynku ubezpieczeń nie funkcjonuje zapis, który wymagałby przedstawienia uprawnień kombajnisty, aby ubezpieczyć maszynę.

− Jeśli chodzi o weryfikację takiego kursu przy zawieraniu ubezpieczenia to byłoby to dosyć trudne – w Polsce bowiem ubezpieczamy pojazd a nie kierowcę. Nawet jeśli ubezpieczający czy też właściciel kombajnu miałby takie uprawnienia, to kombajn ten może być użytkowany przez dowolną inną osobę, która tych uprawnień nie posiada – wyjaśnia Aneta Rządkowska, dyrektor Departamentu ds. Świadczeń i Odszkodowań AGRO Ubezpieczenia z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

− Co do zasady kombajn zbożowy jest pojazdem wolnobieżnym, a więc do jego prowadzenia po drogach publicznych wystarczy prawo jazdy. Przy likwidacji szkody sprawdzamy więc czy kierowca ma uprawnienia do prowadzenia takiej maszyny (uprawnienia rozumiane jako ważne prawo jazdy). Nie weryfikujemy czy ma zaświadczenie o odbytym kursie kombajnisty - dodaje Aneta Rządkowska.

Tą zasadę potwierdza również Jakub Welz, menedżer projektu ERGO Ubezpieczenia Rolne, ERGO Hestia.

- Kombajn zbożowy jako pojazd wolnobieżny wymaga posiadania odpowiednich uprawnień do jego prowadzenia. Należy mieć prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Podczas likwidacji szkód posiadanie takich uprawnień jest weryfikowane przez ubezpieczyciela. W ERGO Hestii nie bierzemy jednak pod uwagę kwestii ukończenia kursu operatora kombajnu, zarówno przy zakupie ubezpieczenia, jak i przy zgłoszeniu szkody. Taki kurs z pewnością może pomóc w uniknięciu ewentualnych szkód, ale nie jest obowiązkowy z punktu towarzystwa ubezpieczeń.

Likwidacja szkody powstałej na polu

Jednak firmy ubezpieczyciele mają różne podejście do weryfikacji takiego dokumentu w czasie wypłacania odszkodowania. Dlatego przy zawieraniu umowy warto zwrócić uwagę na ten aspekt w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Okazuje się, że kurs kombajnisty może być potrzebny w czasie zdarzenia, do którego doszło czasie pracy na polu.

Jak tłumaczy Mariusz Gilicki z Generali Agro: chociaż zaświadczenie nie jest potrzebne, aby ubezpieczyć maszynę, to w czasie wypadku jest już ono niezbędne.

− Zaświadczenie o ukończeniu kursu kombajnisty nie jest wymagane przy zawarciu ubezpieczenia kombajnu rolniczego. Często w tym momencie nawet nie wiadomo do końca, kto będzie operatorem tej maszyny w trakcie pracy. Dopiero przy zgłoszeniu szkody w kombajnie będzie wymagane od operatora, który kierował nim w chwili zajścia tejże szkody. Przy czym dotyczy to tylko zdarzeń powstałych w trakcie pracy kombajnu na polu, czyli w trakcie zbioru płodów rolnych - mówi Mariusz Glicki z Generali Agro

Kurs kombajnisty może się przydać

Chociaż nie wszystkie ubezpieczalnie wymagają zaświadczeń, to przeszkolenie z techniki jazdy i obsługi kombajnu pozwala zmniejszyć ryzyko awarii i zniszczeń kombajnu podczas pracy. Dlatego kurs kombajnisty jest rekomendowany przez firmy ubezpieczające, jako skuteczne działania prewencyjne.