Nie każdy wie, że aby pracować legalnie ładowarką teleskopową należy posiadać specjalne uprawnienia. A to dlatego, że ładowarka podlega pod dwa niezależne przepisy. Rolnicy muszą się stosować do obu.

Ładowarkę teleskopową na drodze można traktować jako pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy, jeśli przeszła homologację w tym zakresie i ma miejsce na tablice rejestracyjną. W efekcie jeżdżąc po drogach publicznych ładowarkę można traktować jak kombajn, albo jak traktor. Wystarczy mieć prawo jazdy kat. B lub T.

Prawo jazdy nie wystarczy do pracy z ładowarką

Prawa jazdy wymaga od nas prawo o ruchu drogowym, ale na operatora ładowarki nałożony jest również inny obowiązek, o którym nie wszyscy rolnicy wiedzą. Obowiązek ten wynika z innych przepisów, gdyż jeśli maszynę używamy do transportu ładunków wówczas podlega pod regulacje Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokładnie reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468) oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008).

Umiejscowienie użytkowe ładowarki teleskopowej w przepisach określa norma ISO 10896-1:2020 Rough-terrain trucks — Safety requirements and verification — Part 1: Variable-reach trucks. W ww. regulacjach możemy znaleźć sposób użytkowania tego typu maszyn, z których wynika, że ładowarki teleskopowe są traktowane jak wózek jezdniowy, specjalizowany, ze zmiennym wysięgiem do pracy w trudnym terenie.

Aby w ten sposób pracować z ładowarką, należy mieć odpowiednie uprawnienia nadawane przez UDT, fot. K.Pawłowski

Kurs operatora ładowarki teleskopowej

Zatem ładowarki teleskopowe należy traktować jak wózki widłowe, na które trzeba mieć specjalne uprawnienia i odbyte kursy. Wydawałoby się, że taki obowiązek ciąży na pracownikach przedsiębiorstw (również rolniczych) czy szeroko rozumianej budowlanki, gdzie sprzęt obsługuje pracownik. Ale rolnik pracujący u siebie w gospodarstwie także powinien mieć stosowne dokumenty uprawniające do pracy z tego rodzaju urządzeniem.

Uprawnienia do pracy ładowarką teleskopową mieszczą się w kategorii I WJO, przeznaczonej dla wózków specjalizowanych. Uprawniania WJO nadawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs można odbyć w wielu miejscach, które zajmują się szkoleniem pracowników, operatorów i specjalistów. Mogą to być Ośrodki Kształcenia Zawodowego, akademie nauki jazdy lub po prostu firmy szkoleniowe. Koszt kursu razem z egzaminem wahają się między 1000, a nawet 2000 zł. Kurs na kategorie I WJO jest najdroższy, gdyż uprawnienia te pozawalają na pracę ze wszystkimi typami wózków widłowych i innych maszyn tego typu, a same szkolenia są najbardziej rozbudowane pod względem godzin ze wszystkich kategorii.

Na kurs może przyjść każda osoba pełnoletnia, posiadająca co najmniej wykształcenie podstawowe, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych (choroby takich jak padaczka, cukrzyca, spora wada wzroku). Sam kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas których uczestnik szkolenia zdobywa odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Uprawnienia na pracę z ładowarkami teleskopowymi wydaje się na 5 lat, ale przedłużenie tych dokumentów jest proste i nie wymaga ponownego egzaminu, fot. K.Pawłowski

Egzamin na operatora ładowarki teleskopowej

Program takiego kursu jest ściśle regulowany przez UDT. W części teoretycznej kandydat na operatora ładowarki dowie się jakie są typy maszyn, obowiązki operatora maszyny, zapozna się z budową urządzeń, z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa oraz BHP, a także dowie się jak obchodzić się z ładunkami. Część praktyczna to już lekcje z urządzeniem w określonych warunkach.

Uczestnik kursu może stanąć do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli osoba ubiegająca się o uprawnienia uzyska wymaganą liczbę punktów będzie mogła pracować jako operator ładowarki teleskopowej.

A czy wy macie uprawnienia I WJO? fot. K.Pawłowski

Czy można zdać egzamin bez płacenia za kurs?

Co ważne uprawnienia nadane przez UDT są ważne 5 lat, na terenie całej Polski. Jednak, aby przedłużyć swoje uprawnienia nie trzeba zdawać ponownie egzaminu, gdyż wystarczy, nie później niż 3 miesiące przed upływem ważności dokumentów, złożyć wniosek do UDT (można także mailem lub pocztą) o przedłużenie uprawnień, dodając zaświadczenie, że przez ostatnie 3 lata było się czynnym operatorem maszyn tego typu.

Co ciekawe kurs na uprawnienia w certyfikowanej firmie szkoleniowej nie jest wymagany. Można złożyć do Urzędu Dozoru Technicznego podanie o egzamin w danej miejscowości, bez podawania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Ale warto wiedzieć, że w takim wypadku to my musimy zapewnić miejsce do pracy komisji UDT oraz maszynę, na której będzie przeprowadzony egzamin. Oczywiście miejsce musi odpowiadać standardom UDT, a ładowarka powinna mieć wszelkie badania techniczne i dopuszczenia UDT.

Sam koszt takiego egzaminu wynosi niecałe 200 zł. W przypadku profesjonalnego kursu to organizator szkolenia załatwia sprawę egzaminu i związanych z tym przygotowań.