Tańsze nie, ale droższe – to możliwe. Tak można by najkrócej odpowiedzieć na tytułowe pytanie.

Ogólna sytuacja w branży rolnej nie jest zbyt ciekawa. Nie będę się rozpisywał o tym, co ma na to wpływ, bo ten temat odmienialiśmy i odmieniamy przez wszystkie przypadki, a każdy rolnik sam na przykładzie własnego gospodarstwa odczuwa skutki wydarzeń z ostatnich miesięcy i wie, z której strony go najbardziej zabolało.

Co jednak w kontekście cen sprzętu rolniczego? Niedawno przeprowadziłem kilka ciekawych rozmów z producentami maszyn rolniczych, gdzie pytałem m.in. o skutki pandemii i wojny rosyjsko-ukraińskiej na prowadzenie działalności. Wnioski są dość klarowne. O ile coronawirus zachwiał produkcją głównie przez upośledzenie tzw. łańcuchów dostaw (chociaż polskich producentów maszyn dotknęło to w znacząco mniejszym stopniu niż globalnych potentatów, którzy mają fabryki w różnych częściach świata – oczywiście najwięcej w Państwie Środka), tak nie miał on praktycznie żadnego wpływu na kondycję gospodarstw rolnych i ich siłę nabywczą.

Sprzęt w latach 2020-2022 sprzedawał się jak „świeże bułeczki”, mimo że oczywiście ceny musiały pójść w górę przez wspomniane problemy z dostawami.

Największy wpływ na rozchwianie produkcji nastąpiło po 24 lutego – po wybuchu wojny na Ukrainie. Chyba wszyscy dobrze wiedzą – choćby na przykładzie własnych gospodarstw domowych – co stało się z cenami prądu, węgla czy gazu, nie wspominając o cenie stali, która jest kluczowa dla branży maszynowej, a te w pewnym momencie z ok. 2 zł/kg poszybowały nawet na 10 zł/g. Cenniki u dystrybutorów sprzętu do produkcji rolnej były często aktualizowane nawet co kilka tygodni.

Od kilku miesięcy ceny stali wahają się na poziomie ok. 4 zł/kg. Ceny prądu też się nieco ustabilizowały – np. na poziomie 800 zł/MWh (w ubiegłym roku ceny giełdowe potrafiły przekroczyć 2100 zł/MWh). Można więc stwierdzić, że ceny nośników energii czy stali spadły, ustabilizowały się, więc i sprzęt powinien stanieć.

Wydaje się, że na taki obrót rzeczy czeka wielu rolników – producenci maszyn mówią o wstrzymaniu się wielu klientów z inwestycjami. Tu jednak podkreślają jasno: tak, ceny nośników energii czy stali spadły, ale w odniesieniu do ubiegłego roku, bo patrząc na rok 2021 jest znacznie drożej – prąd zdrożał o 30-40 proc., stal niemal dwukrotnie. Gaz na SPOT był nawet po 1500 zł/MWh. Teraz można go kupić po ok. 250 zł, ale w 2021 r. można go było nabyć nawet po 70 zł/MWh.

A do tego mamy jeszcze inne czynniki wpływające na obecne, często wręcz „kosmiczne” ceny. Warto choćby wspomnieć o inflacji, drogich kredytach czy podnoszonych minimalnych wynagrodzeniach.

Czy są więc szanse na obniżki cen produktów? Raczej nie, choć można ale można spodziewać się ewentualnych promocji, przecen czy rabatów. To mogliśmy już zaobserwować kilka dni temu podczas marcowych targów Agrotech.

Trzeba też przyznać, że trudna sytuacja w rolnictwie wyrażana też strajkami (w tym podczas targów) nie ma wpływu na zainteresowanie rolników sprzętem – kieleckie targi odwiedziła niemal rekordowa liczba gości. Czy jednak ogromna frekwencja przełoży się na konkretne inwestycje? Jeśli w najbliższym czasie nic w skupach się nie zmieni – to śmiem wątpić.