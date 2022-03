Czy można jeszcze kupić rosyjskie maszyny?

Od ponad dwóch tygodni trwa wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują ukraińskie miasta, w których giną ludzie, w tym także cywile. Zachód reaguje sankcjami wobec Rosji i wspierającej ich działania Białorusi. Jak na tym tle reagują polscy dystrybutorzy maszyn wyprodukowanych za naszą wschodnią granicą?

W piątek informowaliśmy, że strona rosyjska zablokowała możliwość importu i eksportu określonych towarów i surowców, aby jak napisano, zapewnić bezpieczeństwo m. in. żywnościowe.

Na liście znajduje się ponad 200 produktów, w tym sprzęt technologiczny, telekomunikacyjny, medyczny, pojazdy, maszyny rolnicze, sprzęt elektryczny, a także wagony i lokomotywy, kontenery, turbiny, maszyny do cięcia metalu i kamienia, wyświetlacze wideo, projektory, konsole i rozdzielnice.

Po drugiej stronie muru są kraje europejskie oraz USA i Kanada, które nałożyły na produkty z Rosji i Białorusi odpowiednie sankcje, a społeczeństwa namawiają do bojkotu produktów z napisem "made in Russia".

Po rozmowie z przedstawicielami polskich firm wydaje się, że sankcje sankcjami, ale interes musi działać dalej. Trudno winić tu polskich przedsiębiorców, którzy nie są winni obecnej sytuacji i z czegoś żyć muszą. Poza tym nie mogą opuścić klientów, którzy im zaufali kupując przed wojną rosyjski lub białoruski sprzęt.

W tej chwili to konsumenci muszą wziąć na siebie największą odpowiedzialność i jeśli nie chcą by rosyjskie firmy były obecne na naszym rynku to po prostu muszą omijać salony z produktami pochodzącymi z tego kraju z daleka.

Co z Rostselmashem?

Firma Korbanek od lat jest dystrybutorem kombajnów rosyjskiej marki Rostselmash. Ewentualny brak produktów z Rostowa nad Donem nie będzie dla polskiego przedsiębiorstwa zabójczy, bowiem Rostselmash odpowiada zaledwie za 10 proc. obrotów firmy.

Rostselmash był do tej pory dostępny w firmie Korbanek, fot. mat. prasowe Korbanek / Rostselmash

Zapytaliśmy Pawła Korbanka, prezesa zarządu, jak w tej chwili wygląda współpraca z producentem ze wschodu:

- Trudno cokolwiek powiedzieć. Na razie jest cisza. Z jednej strony jesteśmy przeciwni wojnie i wspieramy Ukraińców, którzy zostali zaatakowani. Z drugiej zaś strony nie możemy zostawić naszych klientów bez wsparcia. W tej chwili mamy części na stanie i jeśli wystąpi dłuższa przerwa w dostawach damy sobie radę. Gorzej jeśli współpraca ze względu na obustronne sankcje w ogóle się zakończy. W tej chwili nie mamy żadnych oficjalnych informacji ze strony rosyjskiej. Czekamy także na rozwój sytuacji w Europie, w Rosji i na Ukrainie oraz na to w jakim stopniu obecne lub planowane sankcje przeszkodzą w dostawach. Trudno powiedzieć coś więcej, bo nie wiele zależy od nas – powiedział nam Paweł Korbanek

Możesz kupić nowego Kirowca

W podobnej sytuacji jest firma Agromilka z Nowej Soli, mająca punkty sprzedaży w całej Polsce. Przedsiębiorstwo sprzedaje zarówno sprzęt z Ukrainy, jak i z Rosji czy Białorusi.

Przedstawiciele Agromilki wspierają Ukraińców. Również tym, że cały czas oferują wiele maszyn wyprodukowanych w Ukrainie. Jeśli chodzi o firmy z krajów atakujących Ukrainę to przedstawiciele Agromilki mają kilka konkretnych informacji.

Sztandarowymi produktami holdingu Gomselmash są kombajny zbożowe oraz zielonkowe, fot. mat. prasowe

Jak dowiedzieliśmy się w Agromilce w rosyjskich fabrykach współpracujących z polską firmą słychać głosy przeciwne wojnie. Zakłady produkujące ciągniki Kirovets czy fabryka wytwarzająca kombajny Gomselmash nie chcą by ich miejsca pracy padły, a robotnicy zostali wyrzuceni na bruk. Dlatego obie firmy starają się nadal wysyłać swoje produkty na eksport.

- Strona rosyjska i białoruska zmieniły certyfikaty produktów, tak aby ominęły ich sankcje. Chcą dalej działać, stawiając swoje maszyny jako bardzo ważne ze względu na produkcję żywności, która mimo wojny i konfliktów nie może stanąć. Dlatego w naszej firmie nie przewidujemy na razie dłuższych przestojów z dostępnością części i serwisu. Każdy klient Agromilki użytkujący wcześniej zakupiony u nas sprzęt może spać spokojnie. Jeśli chodzi o nowe maszyny to jeżeli ktoś zdecyduje się kupić ciągniki Kirovets lub produkty Gomselmasha to fabryki są w stanie nam przysłać gotowe urządzenie. Wcześniejsze zamówienia są realizowane i na razie nie widać problemów z dostępnością kolejnych – powiedział Kacper Wieczorek, właściciel firmy Agromilka

Na podstawie dwóch największych firm sprowadzających rosyjski sprzęt na polski rynek możemy stwierdzić, że wojna w Ukrainie na razie tylko lekko przeszkodziła w sprzedaży i nie przekreśliła całkowicie działalności tych producentów w naszym kraju. Przedstawiciele obu firm nie chcieli komentować moralnych aspektów sprzedaży produktów z Rosji i Białorusi.