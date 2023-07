Czy to najnowszy i największy kombajn New Holland CR? Wiele wskazuje, że tak, fot. Artur Tłustochowicz

Wystawa Agritechnica w Hanowerze coraz bliżej i każdy liczący się producent maszyn rolniczych szykuje, w związku z tym dużym wydarzenie, coś wyjątkowego. I tak New Holland oraz Case IH najprawdopodobniej przygotowują premiery dużego kalibru, czyli nowe okręty żniwne.

W Internecie od jakiegoś czasu „krążą” nieoficjalne zdjęcia nowych kombajnów zbożowych marek New Holland i Case IH.

New Holland CR 10.90, czyli konkurent John Deere’a X9?

Na chwilę obecną, jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, nie ma żadnych oficjalnych informacji, ale cóż szkodzi pospekulować. Przyłapany prototyp nowego kombajnu New Holland nosi tu i ówdzie wprawdzie oznaczenie CR 10.90, ale najprawdopodobniej będzie to jeszcze większa maszyna. Przypomnijmy, że maksymalna moc aktualnego CR 10.90 to 700 KM, czyli tyle co John Deere X1100.

Najnowszy dwurotorowy New Holland CR w założeniu ma bowiem konkurować właśnie z X1100, a nawet go przebić. Tak więc możliwe, że silnik FTP Cursor 16 zaoferuje nawet 750 KM mocy maksymalnej, chociaż pojawiają się także informacje, że nawet bliżej 900 KM! Powierzchnia sit z kolei ma wynosić 7 m2 a hedery dochodzić do nawet 16 m szerokości.

Prototyp kombajnu przyłapany niedaleko fabryki w belgijskim Zedelgem

Nie tak dawno holenderski portal trekkeronline.nl informował, że prototypowy New Holland został przyłapany – w trakcie transportu – kilkanaście kilometrów od fabryki w belgijskim Zedelgem.

Sfotografowana maszyna ma wprawdzie jeszcze stare „oblachowanie”, ale może to być działanie w celu zmylenia ciekawskich fotografów.

Fot. mat. prasowe

Fot. mat. prasowe

Najnowszy CR będzie miał najprawdopodobniej bardzo nowoczesne kształty i wyglądał tak:

Fot. mat. prasowe

Fot. mat. prasowe

W sprawie nowego „okrętu żniwnego” marki New Holland dzwoniliśmy do CNH Polska i z tego co udało nam się ustalić maszyna tego pokroju jest cały czas w fazie projektowania i testów. Możliwe, że wersje przedprodukcyjne poznamy już na listopadowej Agritechnice.

Jak nowy New Holland CR to i prawdopodobnie nowy Case IH Axial-Flow, wszak to jedna rodzina

W przypadku marki Case IH najprawdopodobniej będziemy mieli jednak do czynienia z kolejną serią Axial-Flow o oznaczeniu „60”, a największy model nie będzie dysponował taką mocą jak nadchodzący CR.

Nowa gama kombajnów zbożowych Case IH Axial-Flow będzie maiła prawdopodobnie 4 modele (obecnie 6 modeli) nadal w dwóch seriach. I tak te „mniejsze” 160 będą miały moc silnika na podobnym co dotychczas poziomie 400 i 460 KM (czyli odpadnie najmniejszy model?), a te większe 260 mają oferować 500 i 635 KM – tu z kolei może zabraknąć środkowego modelu.

Nowa generacja kombajnów Axial-Flow ma mieć lekko przemodelowany wygląd, który stanie się bardziej „ostry”.