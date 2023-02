Podkoniec grudnia 2022 r. Porsche, Siemens i chilijska firma Highly Innovative Fuels (HIF) rozpoczęli przemysłową produkcję eFuels. Czy paliwo syntetyczne to wymysł naszych czasów? I czy elektropaliwo jest jedyną szansą klasycznych silników na przetrwanie?

Alternatywne źródła energii wkraczają do świata motoryzacji, transportu i rolnictwa. Samochody, ciężarówki, ciągniki rolnicze na baterie, wodór czy połączenie tych koncepcji to powoli nasza rzeczywistość. Zapewne w motoryzacji przejście na prąd czy ogniwa wodorowe odbędzie się najszybciej. Według nowych przepisów już od 2035 r. w Unii Europejskiej nie będzie można rejestrować samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych wyposażonych w silniki spalinowe. Zaś do 2040 r. samochody ciężarowe i autobusy będą musiały zredukować emisje CO₂ o 90 proc.

Zatem eko rewolucja, choć nieco wolniej, postępuje także na polu i w gospodarstwach. Akumulatory sprawdzają się w maszynach o mniejszej mocy albo takich, które pracują nieco mniej intensywnie. Resztę w przyszłości zastąpi napęd wodorowy lub połączenie wodoru z elektryką. A co z maszynami, które już pracują? Albo z tymi, które cały czas powstają i są zasilane niemodnym już olejem napędowym?

Wiele osób zwraca uwagę na tzw. paliwa syntetyczne, które w tej chwili powstają z odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie są w pełni zeroemisyjne. Czy to jest przyszłość dla naszych maszyn? Skoro Porsche i Siemens tworzą projekt Haru Oni produkujący paliwo syntetyczne to mamy się już szykować na zmiany i wkrótce zamienimy jedno paliwo na drugie, a pojazdy elektryczne znów umrą śmiercią naturalną jak na początku rewolucji motoryzacyjnej?

Pierwsza komercyjna fabryka paliwa syntetycznego działa w Chile, ale czy to naprawdę pierwsze zakłady tego typu na świecie? fot. mat. prasowe Porsche

- Haru Oni to nie tylko obiekt pośrodku niczego. To początek drogi do głębokiej dekarbonizacji. Położone w miejscu uprzywilejowanej obfitości naturalnych sił wiatru. Z tej bazy możemy dalej badać przyszłość – dość tajemniczo o fabryce w Chile mówił swego czasu Markus Speith, kierownik projektu Haru Oni ze strony firmy Siemens Energy.

Przyszłość już była

Przy okazji premiery litewskiego ciągnika hybrydowego Auga M1 wspominaliśmy o pojazdach elektrycznych i hybrydowych z początku XX wieku. Okazuje się, że takie pomysły już były, pracował nad nimi m. in. Ferdynand Porsche, który od 1900 r. w firmie Jakob Lohner & Co. stworzył kilka pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dziś spadkobiercy słynnego austriackiego inżyniera produkują paliwo syntetyczne w Chile. Czy eFuels to wynalazek naszych czasów?

Oczywiście nie! Paliwa syntetyczne zostały odkryte już ponad 100 lat temu i nie jest to żadna nowość. Choć oczywiście są pewne zmiany w podejściu do tematu. Podobnie jak w pomyśle na hybrydowe auta czy ciągnik Auga, w którym silnik spalinowy napędzany jest biometanem, a ten dopiero napędza silniki elektryczne, również w nowoczesnym paliwie syntetycznym chodzi o to by było ono w pełni zeroemisyjne. Bo to znane od ponad 100 lat takie nie było.

Paliwa syntetyczne pochodzą spod Wrocławia

Za wynalazcę paliw syntetycznych uważa się urodzonego w Złotnikach (dziś część Wrocławia) Friedricha Bergiusa. Niemiecki chemik, laureat nagrody Nobla z 1931 r., w założonym w 1910 r. w Hanowerze własnym laboratorium w latach 1912–1913 dokonał procesu upłynniania węgla metodą uwodornienia. Wyniki badań opisał w książce The Use of High Pressure in Chemical Actions, wydanej w 1913 r.

Friedrich Bergius, fot. Nobel Foundation

Upłynnianie węgla, rzadziej nazywane uwodornianie węgla (w skrócie CtL) to proces przekształcania węgla brunatnego lub kamiennego w płynne paliwa syntetyczne, takie jak benzyna, olej napędowy, nafta. Ponad 10 lat później po wielu latach pracy nad tym odkryciem, Bergius sprzedał prawa do patentu koncernowi BASF. Dobrze dziś znana w przemyśle rolniczym niemiecka firma rozwijała technologię Bergiusa pod kierownictwem Matthiasa Piera.

W 1927 r. nowy, wielki koncern IG Farben (powstały w 1925 r. z połączenia takich firm jak: Agfa, BASF, Bayer, Cassella, Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Hoechst i Chemische Fabrik Kalle) wyprodukował w Leunawerke (w mieście Leuna koło Halle) pierwszą instalację uwodorniania metodą Bergius-Pier. W efekcie zaczęto budować fabryki paliw syntetycznych koncernu IG Farben w całych Niemczech. Wynalazek był o tyle ważny, że po I Wojnie Światowej Niemcy miały ograniczony dostęp do ropy naftowej.

Od połowy lat 30. nazistowskie Niemcy przyspieszyły działania w kierunku rozbudowy kolejnych instalacji uwodorniania by stać się samowystarczalnym energetycznie. Podczas II wojny światowej proces Bergius-Pier zaspokajał większość potrzeb paliwowych niemieckiego Wehrmachtu.

W całych Niemczech działało aż 12 fabryk koncernu IG Farben produkujących paliwa syntetyczne, w tym jedna w dzisiejszych Policach. Zakład Hydrierwerke Pölitz – Aktiengesellschaft rozpoczęto budować w 1937 r., a produkcja ruszyła w 1940 r. W czasie wojny pracowało w tym miejscu tysiące przymusowych robotników, dla których w okolicy zbudowano specjalne obozy (w tym jeden pływający). Wielu robotników nie przeżyło tego okresu. Zakład skutecznie zbombardowano dopiero pod koniec wojny, w 1945 r. W tej chwili opuszczona fabryka jest atrakcją turystów urbexowych, ale na terenie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb, które oprowadza chętnych po obiektach dawnych zakładów IG Farben.

Nie tylko Bergius jest ważny

Podobne efekty co uczony spod Wrocławia uzyskali także inni niemieccy chemicy, Franz Fischer i Hans Tropsch, którzy pracując w Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung w Mülheim an der Ruhr opracowali tzw. syntezę Fischera-Tropscha (w skrócie synteza FT). Ich odkrycie z 1925 r. pozawalało z węgla kamiennego, gazu ziemnego, ropy naftowej lub biomasy wyprodukować płynne, niskosiarkowe paliwa syntetyczne, takie jak olej napędowy i syntetyczne oleje silnikowe. Jednak ta metoda tworzyła paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej, dlatego państwo niemieckie bardziej interesowało się procesem Bergius-Pier. W późniejszych latach to sposób Fischera-Tropscha okazał się bardziej przyszłościowy.

Franz Fischer i Hans Tropsch, fot. Sandau Hofphotograph / domena publiczna

Schyłek paliw syntetycznych

Jak widać określenie paliwo czy benzyna syntetyczna nie odnosi się do tego, że finalny produkt powstał całkowicie w laboratorium, gdzie ktoś pokroju inż. Madzi Karwowskiej stworzył coś z produktów znalezionych w trawie. To dość skomplikowany proces syntezy, pod olbrzymim ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i przy obecności katalizatorów metalicznych. I szczerze mówiąc wczesne paliwa syntetyczne nie można nazwać ekologicznymi. Niemieckie samoloty, łodzie i czołgi wcale nie były obojętne dla środowiska. Spalanie sztucznego paliwa wytwarzało tyle samo szkodliwych dla środowiska gazów spalinowych, co zwykłe paliwa, a tylko uwalnianie sadzy było nieco mniejsze. Odkrycia niemieckich chemików nie poszły jednak na marne, bo dały podwaliny pod dzisiejsze eFuels.

O historii paliw syntetycznych można pisać jeszcze długo. Po wojnie wiele krajów, w tym Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, pracowały nad swoją wersją paliw alternatywnych. Jednak pojawienie się większej ilości taniej ropy naftowej w latach 50. znacznie spowolniło rozwój tej technologii. W zasadzie tylko Republika Południowej Afryki produkowała poprzez przedsiębiorstwo Suid Afrikaanse Steenkool en Olie (Sasol) duże ilości paliwa syntetycznego. Oczywiście powodem tego była polityka – ze względu na embargo RPA nie miała dostępu do taniej ropy, ale posiadała za to sporo węgla.

Zainteresowanie paliwem syntetycznym było bliskie zeru aż do końca XX wieku. Po zwyżkach cen ropy naftowej oraz coraz większym zainteresowaniu świata paliwami ekologicznymi zaczęto wracać do pomysłów sprzed kilkudziesięciu lat.

Elektropaliwo bardziej eko

Oczywiście dzisiejsze paliwo syntetyczne zwane też elektropaliwem nie mogło bazować na węglu kamiennym, brunatnym czy na gazie, gdyż nasza cywilizacja dąży do dekarbonizacji. Współczesne paliwa syntetyczne nadal działają na zasadzie syntezy Fischera-Tropscha, ale składnikami są: wychwytywany z powietrza dwutlenek węgla oraz wodór wytwarzany za pomocą elektrolizy wody za pomocą zrównoważonych źródeł energii elektrycznej (takich jak energia wiatrowa, słoneczna i jądrowa).

W reaktorze Fischera-Tropscha dwa gazy (tlenek węgla uzyskany z dwutlenku oraz wodór) łączą się w długołańcuchowe węglowodany. Takie same struktury chemiczne możemy znaleźć np. w ropie naftowej. Brzmi nieźle?

Mimo tych ewidentnych plusów paliwa syntetyczne nowej generacji budzą sporo kontrowersji i większość ekspertów nie widzi w nich energii, która uratuje świat. Z drugiej strony Porsche i Siemens widzą w tym interes i przyszłość.

Barbara Frenkel, członek zarządu ds. zamówień w Porsche AG, fot. mat. prasowe Porsche

- Porsche opowiada się za podwójną drogą: e-mobilność i eFuels jako technologia uzupełniająca. Korzystanie z eFuels zmniejsza emisję CO2. Patrząc na cały sektor ruchu, przemysłowa produkcja paliw syntetycznych powinna być nadal rozwijana na całym świecie. Dzięki pilotażowej instalacji eFuels Porsche odgrywa wiodącą rolę w tym rozwoju”– powiedziała przy okazji rozpoczęcia działalności fabryki w Chile Barbara Frenkel, członek zarządu ds. zamówień w Porsche AG.

W drugiej części artykułu zastanowimy się czy paliwa syntetyczne mają sens i poszukamy zalet oraz wspomnimy o wielu wadach.