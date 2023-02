Pomysł na paliwa syntetyczne nie jest nowy, a dzisiejsze technologie bazujące na starym odkryciu pozwalają na produkcje w sposób zeroemisyjny. Dlaczego zatem jeszcze nie jeździmy pojazdami napędzanymi eFuels? Jakie są wady i zalety tego paliwa?

W teorii nowoczesne paliwa syntetyczne, eFuels tudzież elektropaliwa (nazwy te można stosować zamiennie) są bardzo ekologiczne, gdyż pozyskiwane są z odnawialnych źródeł energii i zastosowane w pojazdach nie wytwarzają tylu cząstek stałych jak klasyczne paliwa.

Powtórzmy zatem jeszcze raz to o czym wspominaliśmy w pierwszej części artykułu o paliwach syntetycznych: współczesne elektropaliwa nadal działają na zasadzie syntezy Fischera-Tropscha znanej od lat 20. XX w., ale składnikami są tym razem - wychwytywany z powietrza dwutlenek węgla, z którego pozyskuje się tlenek węgla oraz wodór wytwarzany za pomocą elektrolizy wody za pomocą zrównoważonych źródeł energii elektrycznej (takich jak energia wiatrowa, słoneczna i jądrowa). W reaktorze Fischera-Tropscha dwa gazy łączą się w długołańcuchowe węglowodany. Takie same struktury chemiczne możemy znaleźć np. w ropie naftowej.

W walentynki, 14 lutego 2023r., Parlament Europejski przyjął ustawę, że od 2035 r. nie będzie można rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi. 340 posłów było za, a 279 przeciw przy 21 wstrzymujących się. Zatem czy inwestowanie w eFuels ma sens, skoro nie będzie pojazdów z silnikami spalinowymi?

Czy paliwo syntetyczne w pełni zastępują paliwo klasyczne?

Jak pokazały m. in. testy FIVA (Międzynarodowa Federacja Pojazdów Zabytkowych) starsze pojazdy są w stanie jeździć na paliwie syntetycznym bez szkody dla maszyny. Przedwojenny motocykl przejechał kilka rajdów na tym paliwie i nadal był w nienagannym stanie technicznym. Dla organizacji takich jak FIVA paliwo syntetyczne może być jedynym wyjściem, gdy w życie wejdą wszystkie obostrzenia tlące się w głowach i mokrych snach ekologów.

Potwierdzają to przedstawiciele Porsche i Siemensa. Ich firmy współtworzą fabrykę eFuels Haru Oni w Punta Arenas w Chile.

- Potencjał eFuels jest ogromny. Obecnie na świecie jest ponad 1,3 miliarda pojazdów z silnikami spalinowymi. Wiele z nich będzie jeździło po drogach przez dziesięciolecia, a eFuels oferuje właścicielom istniejących samochodów alternatywę niemal neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Jako producent wysokowydajnych, wydajnych silników, Porsche dysponuje szerokim know-how w dziedzinie paliw – powiedział Michael Steiner, członek zarządu Porsche AG ds. rozwoju i badań, podczas otwarcia nowej fabryki paliw w Chile.

Wady paliw syntetycznych

Można powiedzieć, że uzyskiwanie paliwa z dwutlenku węgla i wodoru to super bajer – dawać go tutaj i jeździmy. Niestety tak łatwo nie jest. W takim razie dlaczego jeszcze nie tankujemy elektropaliwa do naszych baków? Jakie są problemy z tym związane?

Fabryka paliw syntetycznych Haru Oni w Punta Arenas w Chile wygląda dość skromnie, fot. mat. prasowe Porsche AG

Przede wszystkim główną barierą są pieniądze. W tej chwili, według Porsche, koszt wyprodukowania 1 litra paliwa syntetycznego wynosi ok. 10 dolarów, zaś paliwa standardowego, znanego ze stacji paliw to kwota ok. 1 dolara. Do tego muszą dojść marże, akcyzy, a także podatki z przyjemnością dodawane przez państwa do cen paliw. Na szczęście okazuje się, że Porsche trochę przesadza. Według wyliczeń ICCT (Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu) nie będzie aż tak drogo, gdyż szacuje się, że w 2030 r. paliwa syntetyczne mogą kosztować ok. 3 – 4 euro za litr, i to już na stacji po wszelkich dodatkowych opłatach. To wciąż jednak zbyt dużo. Nikita Pavlenko, ekspert ICCT, twierdzi, że elektropaliwa będą tańsze w roku 2050, ale to tylko prognoza, która się sprawdzi, albo nie. Przez ten czas może wydarzyć się dosłownie wszystko, czego przykładem jest pandemia i wojna w Europie na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Kolejnym problemem jest brak jakichkolwiek certyfikatów, badań, testów i przepisów krajowych oraz międzynarodowych elektropaliw. Porsche w fazie pilotażowej planuje produkcję eFuels na poziomie około 130 tys. litrów rocznie. Nie jest to dużo - wystarczy na badania, początkowo w sporcie w zawodach takich jak Porsche Mobil 1 Supercup oraz Porsche Experience Center na całym świecie. Ale ani badania Porsche, ani FIVA, ani zapowiedzi firm takich jak Audi, które też chce zająć się paliwami syntetycznymi, nie stworzą jeszcze podwalin do tego, by eFuels zaczęło być oferowane oficjalnie w sprzedaży. Taki ruch muszą poprzedzić kolejne miesiące lub lata badań na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Sebastian Rudolph, wiceprezes ds. komunikacji, zrównoważonego rozwoju i polityki, Walter Röhrl, ambasador marki Porsche, Albrecht Reimold, członek zarządu ds. produkcji i logistyki, przy Porsche 718 Cayman GT4 RS napędzanym paliwami syntetycznymi, fot. mat. prasowe Porsche AG

- Musimy szybko przyspieszyć dekarbonizację, tak aby jak najszybciej upewnić się, że energia elektryczna, której używamy w naszych pojazdach elektrycznych, domach, pompach ciepła jest zeroemisyjna. Dopiero potem możemy produkować paliwa syntetyczne z tych samych źródeł - mówił Geert De Cock, belgijski ekspert do spraw energii, w wypowiedzi dla niemieckiej telewizji Deutsche Welle

To nie koniec wad paliw syntetycznych. Do ich produkcji wykorzystywana jest energia odnawialna z farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych czy energii jądrowej. Specjaliści mówią jasno i klarownie – ta energia będzie znacznie lepiej wykorzystana jeśli trafi do sieci. Również jako prąd niezbędny do napędu pojazdów elektrycznych.

Firmy zarządzające fabryką Haru Oni w Chile mają dobre wytłumaczenie – w tym rejonie wytworzona energia może posłużyć tylko do produkcji paliw syntetycznych. Przesyłka energii w głąb kraju nie ma sensu pod względem finansowym. Wiatr i słońce w tym rejonie pracują tylko dla Porsche, Siemensa i kilku innych podmiotów. Według ekspertów działających na rzecz propagowania paliw syntetycznych to właśnie tereny z południowej półkuli ziemskiej mogą już pracować na rzecz produkcji paliw, tak jak w Chile.

- Dzięki obfitości słońca lub wiatru niektóre regiony mogą wytwarzać więcej energii niż potrzebują lokalnie. Podczas gdy inne regiony, takie jak Europa, potrzebują więcej energii, ale po prostu nie mają dostępnej przestrzeni i zasobów, aby wyprodukować wystarczającą ilość energii odnawialnej – możemy przeczytać na stronie Siemens Energy

Haru Oni po fazie pilotażowej osiągnie produkcję ok. 55 mln litrów rocznie do połowy dekady, a ok. dwa lata później w Chile ma powstawać już 550 mln litrów rocznie. Brzmi to nieźle, ale dla porównania Stany Zjednoczone w 2020 r. zużyły ponad 460 miliardów litrów paliwa, co oznacza, że produkcja Porsche to tyko 0,1 proc. rocznego zużycia w USA. Zatem ile potrzebujemy takich fabryk, farm, wiatraków by być w pełni niezależnym od ropy naftowej? A co ze statkami i samolotami?

Kolejnym minusem paliw syntetycznych jest strata energii jaką generuje cały proces produkcji. Według badań z 2019 r. już podczas elektrolizy traci się ok. 36 proc. energii, wychwytywanie CO2 to kolejny spadek o 7 proc., proces syntezy i rafinacji pochłania następne 21 proc. początkowej energii. To nie koniec, bo kolejne 28 proc. gubi się w samym silniku spalinowym. W efekcie wydajność może wynieść od 8 do 18 proc. Oczywiście każde paliwo ma tego rodzaju straty, samochody elektryczne także, ale w tym wypadku na koła trafia ok. 70 proc. całej energii potrzebnej do wytworzenia paliwa. Zatem pod tym względem lepiej wypada napęd elektryczny, który oczywiście ma szereg innych wad.

Zalety paliw syntetycznych

Na szczęście paliwa syntetyczne mają też spore plusy, które pozwolą tej technologii na zaistnienie w świecie współczesnej techniki.

Paliwa syntetyczne miały być technologią pomostową między napędami elektrycznymi w pojazdach osobowych, a starymi silnikami spalinowymi. Jak widać z powyższych wad eFuels raczej nie zdąży zostać tym mostem. Technologia napędów elektrycznych poszła na tyle do przodu, że paliwa syntetyczne raczej jej nie dogonią i zanim będziemy je stosować powszechnie na rynku zostaną tylko nieliczne pojazdy klasyczne czekające na eFuels jak na zbawienie.

Ale elektropaliwa na pewno przydadzą się w lotnictwie, gdzie jeszcze długo technologia silników elektrycznych czy wodorowych będzie zbyt słaba, zbyt ciężka, zbyt duża objętościowo, po prostu zbyt niepraktyczna i wręcz niemożliwa do wdrożenia. Samolot napędzany bateriami nie wzbiłby się w powietrze. Podobnie będzie w przypadku wielkich tankowców, statków i innych obiektów pływających oraz ciężkich pojazdów wojskowych.

Już teraz wiadomo, że paliwa syntetyczne to jedyna szansa na zmniejszenie emisji spalin w lotnictwie i na wodzie.

Czy paliwa syntetyczne znajdą zastosowanie w rolnictwie?

Wspomniana wcześniej dyrektywa Parlamentu Europejskiego, przegłosowana 14 lutego 2023 r, o zakazie rejestracji pojazdów z silnikami spalinowymi na szczęście nie dotyczy ciągników i pojazdów rolniczych. Ale na jak długo? Czy PE nie wdroży kolejnych przepisów, które zabiją silniki spalinowe również w strefie agro?

W rolnictwie paliwo syntetyczne na pewno będzie wykorzystywane. Szacuje się, że w 2050 eFuels będzie w użyciu na równi z benzyną i olejem napędowym, jeśli jeszcze w ogóle będą sprzedawane pojazdy z silnikami spalinowymi. Z pewnością będą jeszcze w użyciu maszyny, które będą napędzane tymi paliwami. Duże firmy, w tym John Deere, twierdzą, że napęd dieslowski będzie sprzedawany w naszej gałęzi przemysłu na pewno do 2030 r. i dłużej. W podobnym tonie wypowiadają się inne koncerny.

Choć maszyn hybrydowych, elektrycznych i napędzanych gazem będzie przybywać to stare rozwiązania nadal będą królować. Szczególnie w krajach azjatyckich, afrykańskich, w obu Amerykach oraz takich państwach europejskich jak Rosja, Ukraina, Turcja, Serbia czy nawet Polska, jeśli uda nam się uratować przed eko terrorem.

Silnik spalinowy zginie czy się odrodzi?

Zatem paliwa syntetyczne muszą pojawić się w rolnictwie, ale jest duża szansa, że nie uratują nas całkowicie od przejścia na inne napędy. Niestety jest duże prawdopodobieństwo, że zanim eFuels pojawią się w ciągłej sprzedaży, silnik spalinowy będzie tylko promilem oferty nowych pojazdów. Poza tym pierwszeństwo w rozdysponowaniu elektropaliwa będzie miała branża lotnicza.

- Myślę, że powinniśmy bardzo uważać, aby e-paliwa były wykorzystywane tam, gdzie są naprawdę potrzebne, czyli głównie w lotnictwie. Nie powinniśmy wykorzystywać ich do transportu drogowego w żaden sposób ani w żadnej formie – powiedział w wypowiedzi dla portalu Euroactiv.com Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej.

Ale czy na pewno? Z drugiej strony nie można wykluczyć scenariusza, w którym nasze pokolenie lub naszych dzieci będzie wspominało jak to pojazdy elektryczne po raz drugi w swej historii wjechały w ślepą uliczkę. Silniki spalinowe napędzane paliwem syntetycznym mogą dać nowy, spory impuls do rozwoju starej technologii. Znów pojawią się duże pojemności, silniki V8 i V12, a wszystko zeroemisyjne i neutralne dla środowiska.

A przy tym firmy takie jak Porsche zarobiłyby nie tylko na samych pojazdach, ale także na paliwie. Czy ten scenariusz nie jest niemożliwy?

Trudno cokolwiek przewidzieć. Wszystko na temat paliw syntetycznych wyjdzie w kolejnych badaniach. Jeśli stężenie tlenku azotu nadal będzie się utrzymywało w podobnych zakresach jak przy spalaniu klasycznych paliw, okaże się, że to paliwa syntetyczne przegrały po raz drugi. Pierwsze badania przeprowadzone przez IFP Energies Nouvelles dla organizacji Transport & Environment potwierdzają, że pod względem tlenku azotu nie ma różnicy między paliwami klasycznymi, a syntetycznymi. Poza tym wydzielanie dwutlenku węgla i amoniaku jest nawet większe. Jednak są to na razie pierwsze badania, w pełni niezależne.