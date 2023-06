Na instagramowym profilu "Fendt 600" pojawiło się szpiegowskie zdjęcie tajemniczego nowego Fendta. Czy to nowy 600 Vario? A może seria 700 o mniejszej mocy? Tak czy inaczej, tak będzie wyglądał nowy ciągnik niemieckiej marki.

Instagramowy kanał nazwany "Fendt 600" zazwyczaj pokazuje zdjęcia wszelkich Favoritów 600 LSA produkowanych do 1993 r. W tej chwili to poszukiwane youngtimery, które nadal można używać w gospodarstwie. Są to modele niezwykle lubiane i poszukiwane, nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów.

Ale ostatnio na tym samym profilu pojawiło się zdjęcie czegoś nowego. Na zdjęciu widać ciągnik w barwach Fendta, oznaczony symbolem 716, podobny do nowej generacji 700 Vario 7gen, ale mniejszy. Czy to zapowiedź kolejnej serii Fendta?

- Niemiecki producent ciągników Fendt pracuje nad nową serią maszyn. Widać to na zdjęciach szpiegowskich prototypu. Plotki na rynku wskazują, że Fendt wprowadzi na rynek nową serię 600. (...) Zdjęcie zrobił czytelnik niemieckiego magazynu branżowego Profi - można przeczytać pod zdjęciem na Instagramie

Fendt 600 Vario przyda się w ofercie

Internauci wskazują, że ciągnik tego typu był już pokazywany na szpiegowskich zdjęciach, ale ujęcie z profilu Fendt 600 jest najnowsze i pokazuje ciągnik właściwie gotowy do produkcji.

Co by nie mówić model o cechach 600 Vario lub niższych wersji serii 700 przydałby się marce należącej do AGCO. W zeszłym roku zaprezentowano nowe ciągniki 700 Gen7, które obejmują moce od 203 KM. Zaś oferowane w tej chwili modele 714, 716 i 718 pochodzą z serii Gen6, zatem nowy model o mocy poniżej 200 KM musi nadejść.

Czy nowe ciągniki będą oznaczone jako seria 600 Vario? Zobaczymy najprawdopodobniej na Agritechnice w listopadzie br.

Fendt milczy

Niemieccy dziennikarze oczywiście zapytali przedstawicieli fabryki o nowy model, ale naturalnie nie uzyskali żadnej konkretnej odpowiedzi.

Warto też wspomnieć, że w Niemczech sprawdzano czy zdjecie jest prawdziwe i nie nosi znamion fotomontażu lub twórczości AI. Specjaliści twierdzą, że fotografia jest autentyczna.

A Wy co myślicie o nowej serii Fendta?