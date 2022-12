Szwedzka firma Väderstad postanowiła zaskoczyć wszystkich i zaprezentowała innowacyjny siewnik do siewu każdego rodzaju nasion. W dodatku może on wysiewać nasiona, w tym zboża, niezwykle precyzyjnie i punktowo.

O historii firmy Väderstad napisaliśmy w dziale z praktyki. Natomiast w dziale ciekawa maszyna chcemy się skupić na najnowszej maszynie tego szwedzkiego producenta. Jest to zaprezentowany oficjalnie w tym roku najnowszy siewnik tego szwedzkiego producenta, czyli Proceed. Od razu trzeba podkreślić, że maszyna powstała w liczbie czterech sztuk i na razie jest testowana w różnych częściach Europy, w tym i w Polsce. To prototyp i prawdopodobnie finalna wersja będzie się różniła od tej zaprezentowanej, jeśli chodzi o szczegóły budowy, bo i same prototypy różnią się pomiędzy sobą.

To rewolucja!

Tak naprawdę mamy do czynienia z rewolucją, jeśli chodzi o technikę wysiewu. Jest to bowiem pierwszy na rynku siewnik umożliwiający siew wszystkich rodzajów nasion punktowo. – Proceed to nowa kategoria maszyn do siewu, w której jedna maszyna zwiększa potencjał plonowania całej gamy upraw, takich jak pszenica, jęczmień, rzepak, burak cukrowy, groch, kukurydza, słonecznik i wiele innych. Taki postęp to jeden z tych skoków, które nie zdarzają się często w branży maszyn rolniczych, ale kiedy już się zdarzą, to zmieniają postać rzeczy (...).