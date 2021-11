Czy to nowy Case IH Quadtrac?

Ciągniki Case IH Steiger Quadtrac od wielu lat należą do grona największych na świecie, charakteryzując się niezawodną mocą oraz uznaniem farmerów. W Internecie znaleźć można zdjęcia pokazujące najprawdopodobniej jak będzie wyglądać ich kolejna generacja.

Przegubowe ciągnik Case IH Quadtrac dzięki zastosowaniu wózków gąsienicowych charakteryzują się skuteczniejszą siła uciągu w porównaniu do chociażby ich „kołowych” odpowiedników Steiger.

Aktualna seria Case IH Quadtrac to pięć modeli o mocach nominalnych w zakresie 476 - 628 KM. Wszystko wskazuje jednak na to, że zakres ten zostanie zwiększony. W Internecie bowiem od jakiegoś czasu „krążą” zdjęcia (zrobione zapewne gdzieś w Stanach Zjednoczonych) nowej generacji tych znanych i cieszących się bardzo dobrą opinią wśród farmerów na całym świecie maszyn.

Kolejna generacja ciągników Case IH Quadtrac ma zadebiutować na rynku najprawdopodobniej w 2023 roku. Ich moc w przypadku największego modelu, tak jak wspomniano wcześniej, ma zostać zwiększona do 650 KM (705 KM mocy maksymalnej). Osiągnięte to zostanie za sprawą 6-cylindrowego silnika FPT Cursor 16 o pojemności prawie 13 l. Skrzynia biegów z kolei to ma być wciąż sprawdzona przekładnia PowerDrive 16x2.

Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny ciągników Case IH Quadtrac, to ten stać ma się jeszcze bardziej dynamiczny i najprawdopodobniej będzie zwiastował nową stylizację mniejszych modeli tego producenta.