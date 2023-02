Odpowiedź na pytania z tytułu brzmi: tak. Na zdjęciach widzimy oryginalnego John Deere’a wyprodukowanego w Brnie. Jeśli chcecie być oryginalni na polu i w zagrodzie to taki Zetor, ale John Deere, jest akurat na sprzedaż w Polsce.

W branży motoryzacyjnej korzystnie z produktów innych producentów nazywany jest badge engineering i występuje wówczas, gdy jeden samochód jest sprzedawany, w zasadzie bez większych zmian, także pod inną marką. W branży rolniczej sprzedaż ciągnika lub kombajnu pod kilkoma markami przez firmy niekoniecznie powiązane ze sobą właścicielsko, to także znany i często wykorzystywany proceder i sposób na rozszerzenie własnej gamy produktów. Dlatego New Holland bierze serię Boomer od koreańskiego LS Tractor, a kompaktowe Claasy, Valtry czy Massey Fergusony to włoskie Carraro. W Polsce Ursus pod koniec swojej kariery także szeroko korzystał z ciągników innych marek (takich jak Branson czy wcześniej Hattat), zaś Bizon przez pewien czas oferował kombajn marki Sampo Rosenlew. Zresztą fińskie kombajny zdobyły popularność głównie poprzez oferowanie ich w sieci innych firm.

Przykłady na tego rodzaju współpracę można mnożyć. W przypadku Johna Deere’a i Zetora podpisanie umowy na sprzedaż czeskich traktorów w zielonych barwach została podpisana w 1993 r. Na jej mocy brneńska firma miała dostarczać poszczególne ciągniki serii UŘ I i UŘ III o mocach 49 do 106 KM w dobrze znanych zielonych barwach. Ciągniki nie różniły się mocno od czeskich pierwowzorów – zazwyczaj miały inną, amerykańską kabinę, nieco zmienioną hydraulikę czy wyposażenie.

John Deere 2300 spotkany przez red. Tomasza Kuchtę podczas jednego z wyjazdów służbowych, fot. Tomasz Kuchta

Zetory pod marką John Deere były sprzedawane jako seria 2000 i były oferowane m. in. w krajach Ameryki Łacińskiej (w Meksyku były nawet montowane), Ameryki Południowej (np. w Argentynie), Afryki (np. w RPA), w Australii oraz w Hiszpanii i Portugalii. We wszystkich krajach, na których pojawiły się John Deere’y z Brna, Zetor musiał zniknąć z rynku jako osobna marka. Czesi na tym nie tracili, bowiem i tak ich produkty nie były zbyt popularne w wymienionych krajach. Z punktu widzenia Amerykanów zyskiwali oni tanie, niewyszukane technicznie ciągniki, które idealnie dopasowano do warunków i klientów w poszczególnych krajach.

John Deere Zetor z Lubelszczyzny

W Polsce i krajach ościennych Zetor zawsze miał bardzo duże znaczenie i w tym okresie utrzymywał się na wielu rynkach w pierwszej piątce producentów, mimo niełatwego startu w gospodarkę wolnorynkową po 1989 r. Zatem umowa między Deere & Co., a Zetorem w naszej części Europy nie miała racji bytu. Dlatego zielone Zetory nie są w Polsce popularne, bo nigdy nie były u nas oficjalnie sprzedawane, ale w ciągu ostatnich kilkunastu lat sprowadzono nad Wisłę co najmniej kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt takich traktorów z Hiszpanii lub rzadziej z Portugalii.

John Deere 2300 ze Skierbieszowa możecie kupić razem z przednim ładowaczem, fot. Tomasz

Tak też było z egzemplarzem, który możemy kupić na Lubelszczyźnie, w Skierbieszowie (miejscowość znajdująca się między Krasnymstawem, a Hrubieszowem). Egzemplarz z 1996 r. został sprowadzony do Polski w 2012 r. z Hiszpanii i jest u obecnego właściciela od ok. roku. Ciągnik według sprzedawcy jest w bardzo dobrym stanie, nie wymaga żadnych inwestycji, gdyż w ostatnim okresie został przeprowadzony mały remont, który dostosował traktor do potrzeb obecnego właściciela.

Pojazd otrzymał od polskiego użytkownika nową pneumatykę, która pomaga rolnikowi w ciągnięciu przyczep. W tej chwili ciągnik jest częściej używany w transporcie niż w pracy bezpośrednio na polu. Traktor występuje w zestawie z TUR-em, który także został odświeżony. Ciągnik posiada mechaniczny rewers, co jest opcją w wersjach produkowanych dla Johna Deere’a. Oprócz tego ciągnik posiada kabinę amerykańskiego producenta, dlatego w środku jest zdecydowanie ciszej niż w oryginalnym Zetorze. Niestety rzadka kabina ma swoje minusy – wszelkie akcesoria do niej, takie jak np. szyby są w tej chwili praktycznie nieosiągalne.

Podstawową zmianą w stosunku do standardowych Zetorów jest zastosowanie w zielonych wersjach znacznie wygodniejszej i cichszej kabiny John Derre'a, fot. Tomasz

Poza tym John Deere 2300 to standardowy Zetor 6340 produkowany między 1993, a 1999 rokiem. Sprzęt jest napędzany przez silnik wolnossący Z7701 o mocy 74 KM i pojemności skokowej 3,9l, zintegrowany z przekładnią hydrauliczną z 10 biegami do przodu i 2 do tyłu lub 10/10 z rewersem.

Egzemplarz oferowany w Polsce ma przebieg niecałych 6 tys. motogodzin i można stać się jego właścicielem za 78 tys. zł lub za 89 tys. zł w wersji z ładowaczem. Sprzedający mówi, że cena wynika z dobrego stanu sprzętu. Oczywiście Zetoro-John Deere jest bardziej czeski niż amerykański i wszelkie części należy szukać w sklepach z akcesoriami do Zetorów. Dlatego serwisowanie i użytkowanie tego pojazdu jest miarę tanie i proste. Z polskiego punktu widzenia to bardzo prosty sposób na to by się wyróżnić.

Nie tylko Lubelszczyzna

Egzemplarz z lubelskiego nie jest jedynym czeskim Johnem Deere’em obecnym w tej chwili w ogłoszeniach. Na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych możemy jeszcze znaleźć dwa egzemplarze Johna Deere’a 2700, czyli Zetora 8340. Oba są w dość średnim stanie, pochodzą z 1997 r. i kosztują: 39,9 tys. zł oraz 59,8 tys. zł.

Znacznie ciekawszą ofertą jest John Deere 2400 (Zetor 7340) z przednim ładowaczem, pochodzący z 1997 r., z przebiegiem niecałych 3 tys. mtg, oferowany w Nowym Targu. Niestety w tym wypadku także cena jest bardziej okazała i wynosi 95 tys. zł. Zapewne nie są to jedyne czeskie John Deere’y obecnie dostępne na rynku i gdybyśmy się zagłębili we wszystkie portale jeszcze coś by się wygrzebało.

Krótka historia czeskich John Deere’ów

Większość źródeł podaje, że historia zielonych Zetorów zakończyła się w 1996 r. wyprodukowaniem ok. 6,5 tys. egzemplarzy. Niektórzy podają także rok 1998, a w książce „The Field Guide to John Deere Tractors” jej autor, Don Macmillan, twierdzi, że czeskie maszyny były sprzedawane w zielonych barwach aż do 1999 r. Późniejszy koniec Zetorów w ofercie amerykańskiej firmy potwierdzają pojawiające się w ogłoszeniach pojazdy, choć jak wszyscy wiemy, czasami podawane roczniki mają niewiele wspólnego z rzeczywistym rokiem produkcji, a częściej są datą pierwszej rejestracji w danym kraju.

W ofercie JD były ciągniki 2000, 2100, 2200, 2300 i 2400 odpowiadające traktorom serii UŘ I (3320/3340, 4320/4340, 5320/5340, 6320/6340, 7320/7340) oraz 2700, 2800, 2900, które odpowiadały Zetorom serii UŘ III (8520/8540, 9520/9540, 10520/10540).

W późniejszych latach, już w XXI w., w ofercie John Deere’a pojawiły się ciągniki 2310, 2305, 2520 i inne serii 2000. Były to produkowane przez japońskiego Yanmara ciągniki kompaktowe o mocach ok. 25 KM. Wykorzystuje się je jako małe traktorki do sprzątania, jazdy z pługiem śnieżnym czy kosiarką bijakową. Nie są one bezpośrednimi następcami czeskich Deere’ów.

Nieformalnym następcą czeskich John Deere’ów można uznać inne niezbyt amerykańskie ciągniki z jelonkiem na masce. Mowa o serii 3100, 3200, 3300 i 3400 o mocach od 55 do 85 KM, które produkowano od 1995 do 1998 r. oraz 3110, 3210, 3310 i 3410, które powstawały od 1998 r. do 2002 r. we Francji. Producentem tych maszyn było Renault Agriculture, a ich odpowiednikiem w ofercie francuskiego producenta były ciągniki serii Ceres.