Wśród dużych ciągników rolniczych zauważalny jest trend coraz częstszego stosowania gąsienicowych układów jezdnych – czasami opartych na dwóch, a niekiedy nawet na czterech gąsienicach. W tak dużych sprzętach rozwiązanie to ma wiele przewag względem standardowego, kołowego układu jezdnego.

Jak się jednak okazuje, gąsienice z powodzeniem stosuje się także w dużo mniejszych traktorkach. Czy to oznacza, iż wyposażone w nie ciągniki są nie do zatrzymania w trudnym terenie?

Gąsienicowy układ jezdny – zalet jest sporo

Gąsienicowy układ jezdny charakteryzuje się większą powierzchnią styku z gruntem, co przekłada się na mniejsze ugniatanie gleby. W praktyce skutkuje to większą siłą uciągu przy jednoczesnym zachowaniu mniejszego poślizgu, aniżeli ma to miejsce w klasycznym, kołowym układzie jezdnym.

Przy pracach polowych, szczególnie w wymagających warunkach, gąsienice są niekiedy nieodzownym elementem, jeśli chcemy terminowo i zgodnie ze sztuką (np. przy założonej głębokości roboczej) wykonać daną uprawkę.

Jak gąsienice poradzą sobie w terenie?

W przypadku pojazdów terenowych gąsienicowe układy jezdne są praktycznie niespotykane, tam bowiem liczy się wielkość opony, jej szerokość oraz agresywność bieżnika. Jak zatem w takich warunkach sprawdziłby się pojazd wyposażony w gąsienicowy układ jezdny?

Właśnie takie testy przeprowadziła ekipa Terenwizji, gdzie do rywalizacji z traktorkiem kołowym zestawiono porównywalnych ciągnik, w którym tylne koła zostały zastąpione gąsienicami.

Jak się szybko okazało, gąsienice wcale nie uczyniły traktorka „niezatapialnym” i w praktyce nie był on w stanie przejechać tych miejsc, w których ugrzązł jego kołowy konkurent.

Trzeba jednak przyznać, iż dzielności terenowej mu nie brakowało i był w stanie poradzić sobie z naprawdę błotnistymi warunkami.