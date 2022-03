Czy Ukraina może zaopatrzyć się w maszyny rolnicze?

Wiem, że produkcja maszyn rolniczych jest w Polsce dobrze rozwinięta. Na Ukrainie dobrze znamy takie marki jak Unia, Bomet, Yar-Met i inne. Dziś są używane przez tysiące ukraińskich rolników. Uważam, że każdy kraj rolniczy powinien rozwijać własną produkcję maszyn rolniczych. Szczególnie wyraźnie pokazuje to obecna sytuacja militarna na Ukrainie.

Jak pisałem w poprzednim artykule, jednym z głównych problemów dzisiejszych ukraińskich rolników jest brak części zamiennych do importowanych maszyn rolniczych. Cała logistyka szwankuje, gdyż bardzo trudno jest kupić komponenty do ciągników, siewników, opryskiwaczy i innych maszyn. Oznacza to dodatkowe ryzyko pracy.

Podobny problem pojawił się dwa lata temu, kiedy koronawirus zakłócił łańcuchy dostaw na całym świecie. Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, w ostatnich latach wybudowano kilkadziesiąt oddziałów firm dealerskich, zajmujących się naprawą i konserwacją maszyn rolniczych. Wszyscy dealerzy zaoferowali rolnikom bardzo dogodny program współpracy, a więc zapewnienie, że dostarczenie części i naprawa jest po ich stronie, a rolnik o nic nie musi się martwić.

Nawet w czasie pokoju było jasne, że ten schemat pracy nie zawsze był skuteczny. Było wielu dealerów, którzy starali się sprzedać jak najwięcej sprzętu i pozyskać wielu klientów do współpracy, ale przy tym nie zawsze mieli wystarczającą ilość części zamiennych i wykwalifikowanych inżynierów. Doprowadzało to do znacznych przestojów w pracy.

Przywrócić ukraińską produkcję maszyn

Kilka lat temu namawiałem przedstawicieli władzy i biznesu do zwrócenia na to uwagi. W końcu na Ukrainie można było produkować wiele rodzajów maszyn rolniczych i części zamiennych. Oznacza to stworzenie dodatkowych miejsc pracy i zapewnienie rolnikom niezbędnych zasobów do pracy. A to jest szczególnie ważne w czasie wojny. W końcu sprzęt nie powinien stać bezczynnie tylko dlatego, że rolnik nie może kupić zwykłych dysków, dysz, filtrów czy łożysk. Dzięki Bogu, że posiadamy własne fabryki do produkcji maszyn rolniczych i części zamiennych. Nie ma ich zbyt wielu, ale moim zdaniem ci rolnicy, którzy pracują na ukraińskich maszynach, mają większe szanse na przeżycie.

Krajowy sprzęt znaczy gorszy?

Dziesięć lat temu ukraińscy rolnicy, którzy mieli pieniądze, pracowali na importowanych maszynach, nie chcieli nawet słyszeć o krajowym sprzęcie rolniczym. Postrzegali to tak samo, jak samochody radzieckie. Na przykład nie wiedzą, jak to zrobić z nami i nigdy się nie nauczą. Jednak czas nie stoi w miejscu. W 2015 roku zaczął działać rządowy program rekompensowania kosztów zakupu ukraińskich maszyn rolniczych. Rolnik otrzymuje dofinansowanie w wysokości od 25% do 40% ceny zakupu ukraińskiego sprzętu.

Dofinansowanie do maszyn rolniczych i nie tylko

Ten krok dokonał prawdziwej rewolucji w rozwoju przemysłu maszyn rolniczych na Ukrainie. Dosłownie za dwa, trzy lata ukraińskie fabryki zaczęły oferować na rynku naprawdę nowoczesny i niedrogi sprzęt. Nie mogę powiedzieć, że jest lepszy niż amerykański czy niemiecki, ale działa równie dobrze. Jednocześnie ukraińskie maszyny rolnicze są znacznie tańsze i łatwiejsze w utrzymaniu.

Na przykład wymienię ukraińskie ładowarki. Tak więc w latach 2020-2021 nasze fabryki ponad dwukrotnie zwiększyły swój udział w rynku krajowym. Okazało się, że nasze metalowe silosy, przenośniki, podnośniki kubełkowe, a nawet suszarnie nie są gorsze w działaniu. Produkują je takie firmy jak Lubnimash, Yugelevator, KMZ i inne.

Polecam również zwrócić uwagę na maszyny do sortowania nasion Leonida Fadeeva, a także separatory Sad. To sprzęt, który można nazwać jednym z najlepszych na świecie.

Ukraińskie maszyny rolnicze

Nie wstydzę się pochwalić naszych producentów maszyn uprawowych i siewników. Takich firm jest już bardzo dużo: Veles-Agro, Elvorti, Agromash-Kalina i dziesiątki innych. Część z nich oferuje najnowocześniejsze maszyny, a reszta to dobre rozwiązania niskobudżetowe. Są to siewniki z możliwością stosowania nawozów płynnych, agregaty do uprawy doczołowej i pasowej, do uprawy pionowej. Dzięki temu nawet biednych rolników stać na zakup maszyny do pracy nad nową technologią.

Bardzo dobre rozwiązania oferują również producenci kombajnów. Przede wszystkim jest to miasto Berdiańsk, które obecnie jest tymczasowo okupowane przez Moskwę. Jest tam kilku świetnych producentów nagłówków, w tym John Greaves, Sanfloromash i inni.

W oczekiwaniu na krajowy ciągnik i kombajn

Na Ukrainie produkowane są również opryskiwacze, sprzęt paszowy, różne cysterny, przyczepy i sprzęt pomocniczy. Dodatkowo montowane są małe traktory. Ale to dopiero kolejny krok w rozwoju branży – nie udało nam się jeszcze stworzyć dobrego ciągnika rolniczego i kombajnu. Myślę, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to za kilka lat powstaną takie modele. W każdym razie i myślę, że dotyczy to również Polski, tak duże kraje rolnicze zdecydowanie muszą produkować na swoim terenie maszyny i komponenty rolnicze. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju. A jak teraz widzimy, od tego może zależeć życie i śmierć dziesiątek i setek milionów ludzi na całym świecie.