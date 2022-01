Czy warto kupić Agro Casco i ile to kosztuje?

Agro Casco to dobrowolne ubezpieczenie maszyn rolniczych, dzięki któremu możemy spać jeszcze bardziej spokojnie. Ale czy przy tylu ubezpieczeniach obowiązkowych warto inwestować w coś dodatkowego?

Agro Casco to ubezpieczenie podobne do znanego z samochodów Auto Casco. Różnica polega na tym, że w przypadku ubezpieczeń maszyn rolniczych zakres branych pod uwagę przedmiotów jest znacznie szerszy, bowiem ochroną możemy objąć nie tylko traktor czy przyczepę, czyli maszyny zarejestrowane w wydziale komunikacji, ale także inny wartościowy sprzęt używany w gospodarstwie.

Każda maszyna w Agro Casco

W zasadzie nie ma tutaj żadnych granic, bo wykupić Agro Casco można na wszystko: od kombajnów i wspomnianych traktorów oraz przyczep po siewniki, sieczkarnie, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, ładowacze czołowe, hedery różnego rodzaju, a nawet mniejszy sprzęt jak moduły GPS, obciążniki, wycinak do kiszonki, koła bliźniacze.

- Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny rolnicze, które są wykorzystywane do uprawy, pielęgnacji, nawożenia, siewu, sadzenia, ochrony, zbioru lub sortowania roślin. W zasadzie każda maszyna może być ubezpieczona w pakiecie Agro. Jesteśmy elastyczni i jeżeli rolnik wykorzystuje np. wózek widłowy do prac w swoim gospodarstwie rolnym, to umożliwiamy jego ubezpieczenie – powiedziała nam Beata Raszkiewicz, ekspert ubezpieczeń rolnych Wiener TU S.A.

Wiele maszyn można ubezpieczyć w zestawie, tzn. kombajn może występować z hederem do zbioru zbóż i osobną przystawką do kukurydzy. Zazwyczaj można ubezpieczyć całość ze wszystkimi sprzętami dodatkowymi. Wówczas jako kwota ubezpieczenia brana będzie pod uwagę wartość całego zestawu.

W ramach Agro Casco można ubezpieczyć każdą wartościową maszynę. Nie tylko ciągniki, kombajny czy przyczepy, ale także maszynę do zbioru winogron. fot. Rene Rauschenberger / Pixabay

- Jeśli rolnik ma w swoim gospodarstwie wiele maszyn, które chce ubezpieczyć, może to zrobić w pakiecie w ramach jednej polisy. Oczywiście każda maszyna jest osobno wymieniona i wyceniona w polisie – podkreślił z w rozmowie telefonicznej Mariusz Gilicki, zastępca dyrektora departamentu ubezpieczeń rolnych Generali Agro.

Kilkanaście lat z Agro Casco

Agro Casco zaczęto stosować w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy to na nasz rynek trafiło sporo drogiego sprzętu z zachodu, a wielu rolników mogło sobie pozwolić na nowe maszyny renomowanych firm. W Polsce liderem ubezpieczeń dla rolników jest m. in. firma Generali i jej dział Agro, posiadający ciekawą, kompleksową ofertę dla rolnictwa. Sporym graczem na rynku są także Wiener TU S.A., Warta, PZU S.A. czy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW". Ostatnio ubezpieczenie tego rodzaju można wykupić nawet w PTUW Poczty Polskiej, co oznacza, że coraz więcej firm zainteresowało się tą opcją.

Przed czym chroni Agro Casco?

Polisa obejmuje m.in. szkody w maszynach rolniczych bezpośrednio spowodowane przez zdarzenia losowe lub wskutek wypadku (np. akcja ratownicza, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, podtopienie, powódź, pożar, tąpnięcie, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie oraz zapadanie się ziemi).

W zależności jaką opcje ubezpieczenia wybierzemy może ona chronić także przed kradzieżą czy rozbojem.

Oczywiście żadna ubezpieczalnia nie będzie nas chronić przed własną głupotą, toteż za zniszczenia wynikające z niewłaściwej obsługi czy pijanego operatora wjeżdżającego w drzewo nikt nie będzie wypłacał odszkodowania.

Sprzęt musi być także dobrze schowany – najlepiej w zabezpieczonym budynku albo przynajmniej na zamkniętej na kłódkę posesji.

W przypadku wystąpienia szkody ewentualne odszkodowania są likwidowane w sposób podobny do Auto Casco. Szkoda całkowita zazwyczaj występuje przy kosztach naprawy przewyższającej 70 proc. kwoty ubezpieczenia. Wówczas wypłacana jest suma pomniejszona o wartość sprzętu, który można sprzedać, a pozostał w naszych rękach. Nawet największy wrak ma jakąś wartość.

Ile kosztuje składka?

Co do kosztów składki to sprawa nie jest taka prosta. Wszystko zależy od wielu zmiennych. Koszt Agro Casco zależy nie tylko od wartości sprzętu czy jego rocznika, ale także od ryzyka jego zniszczenia, historii wcześniejszych ubezpieczeń użytkownika, regionu, w którym sprzęt jest używany, a także od tego czy ubezpieczenie kupujemy osobno czy w pakiecie z innymi produktami, które przecież rolnik musi mieć wykupione (OC rolnika, OC pojazdów, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie upraw i inne).

W firmie Generali Agro w zeszłym roku bardzo popularny stał się produkt o nazwie Agro Flota. W ramach niego rolnik może wliczyć do swojego pakietu ubezpieczeń wszystkie elementy. Od OC za budynki, uprawy przez OC/AC samochodów osobowych, ciężarowych i innych pojazdów po Agro Casco na maszyny i ubezpieczenie na życie. Każdy wykupiony produkt może skutkować kolejnymi zniżkami i w efekcie niektóre składki mogą być finalnie o wiele tańsze. Oczywiście tego rodzaju ofertę znajdziemy także u konkurencji.

Jak w samochodach

Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń samochodowych, których ofertę niektórzy znają już na pamięć, tak samo w ubezpieczeniach rolniczych składka może się różnić w zależności od regionu.

Oczywiście zmiennych jest jeszcze więcej. Składka może się różnić także w zależności od pakietu, który wybierzemy. Choć nie wszystkie firmy stosują takie rozróżnienie. W Generali Agro będą to pakiety: Prestiż, Premium i Basic.

W przypadku najdroższych pakietów zakres ubezpieczenia zwiększa się o pomoc przypadku awarii, ubezpieczenie w przypadku poważnej awarii (zazwyczaj do 5 -10 proc. wartości ubezpieczenia), ochrona opon, wynajęcie maszyny zastępczej w przypadku utraty swojej, brak franszyzy integralnej (jest to kwota, powyżej której ubezpieczyciel odpowiada za powstałą szkodę – zazwyczaj są to kwoty od kilkuset zł do kilku tys. zł). W Generali Agro około 85 proc. klientów wybiera składkę Premium, zaś większość firm zajmujących się sprzedażą, wynajmem czy leasingiem maszyn decyduje się na wersje Prestiż.

Obliczamy składkę

Jeśli myślicie, że to koniec uwarunkowań podwyższających lub zmniejszających składkę to oczywiście jesteście w błędzie. Jeśli nasz ciągnik wypożyczamy lub w ogóle jest częścią firmy trudniącej się wynajmem sprzętu, składka na pewno wzrośnie. To samo tyczy się rolników, którzy pracują swoimi maszynami nie na swoich polach lub w leśnictwie albo dla spółek miejskich (np. przy odśnieżaniu czy porządkowaniu terenu).

Składka może też pójść w górę jeśli maszyny są obsługiwane przez osoby trzecie, niezwiązane z opłacającym składkę, a także w przypadku gdy maszyna jest używana jako sprzęt budowalny albo jest pokazywana na targach.

Składkę, w zależności od firmy, można opłacać na 7, 14, 30 dni jeśli nasza maszyna jest sprzętem pokazowym, np. na targach czy w salonie sprzedażowym. W przypadku maszyn pracujących na roli okres ubezpieczenia też można sobie wybrać. Zazwyczaj na 3, 6 lub 12 miesięcy. Niektóre firmy oferują produkty chroniące nas na 2 lub nawet 3 lata.

Konkretne przykłady - ceny ubezpieczeń

W Wiener TU S.A. nie otrzymaliśmy konkretnych kwot, ze względu na rozpiętość zmiennych przy zawieraniu umowy. W Generali Agro dostaliśmy podobną odpowiedź, ale firma była na tyle elastyczna, że przekazała nam kilka przykładowych, konkretnych polis, dzięki którym możemy zobaczyć jakie kwoty wchodzą w grę przy Agro Casco.

Przykładowe ceny pokazują, że ubezpieczenie rolnicze bywa czasem tańsze od Auto Casco samochodowego, które wykupujemy już niemal automatycznie.

Pierwszy z przykładowych klientów Generali urodził w 1964 roku, mieszka w województwie opolskim w powiecie namysłowskim i może się pochwalić bezszkodową historią ubezpieczenia. Do ochrony klient wybrał kombajn Claas Dominator 150, rocznik 2008 o wartości 140 tys. zł. Składka AC wyniosła 1316 zł (OCK: 143 zł, NWK: 35 zł).

Drugi klient ma 43 lata, również bezszkodową historię, mieszka w województwie wielkopolskim w powiecie międzychodzkim. Ubezpieczył w Generali Agro ciągnik Case IH JX95, rocznik 2011 wyceniany na 85 tys. zł. Składka AC wyniosła 712 zł (OCK: 115 zł, NWK: 35 zł).

Trzeci przykład to rolnik urodzony w 1958 roku, bezszkodowy, zamieszkały w województwie dolnośląskim w powiecie bolesławieckim. Generali Agro chroni jego opryskiwacz samojezdny Tecnoma Laser 3030, rocznik 2008, o wartości 80 tys. zł. W tym wypadku składka AC wyniosła 623 zł (OCK: 139 zł, NWK: 35 zł).

Firma wypłacała już odszkodowania np. za pożary kombajnów i innych sprzętów, które zostały zniszczone podczas pracy. Odszkodowania często sięgały kilkuset tysięcy złotych przy składkach rocznych w wysokości od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

Agro Casco na starsze maszyny

- W Wiener ubezpieczamy maszyny rolnicze, które w dniu zawarcia umowy mają nie więcej niż 30 lat. Co istotne dla ubezpieczającego w Agro Casco stosujemy stopień zużycia na poziomie 0 proc. dla maszyn rolniczych w wieku do 10 lat włącznie. To oznacza, że w przypadku szkody takiej maszyny, wypłacamy odszkodowanie w pełnej wysokości, tj. bez potrącenia stopnia zużycia. – powiedziała Beata Raszkiewicz, ekspert ubezpieczeń rolnych Wiener TU S.A.

W przypadku maszyn rolniczych w ramach Agro Casco można ubezpieczyć sprzęt nawet 30letni, fot. K.Pawłowski

Podobnie jest w Generali Agro.

- Maszyny rolnicze traktujemy zupełnie inaczej niż np. samochody. Kilkunastoletnie traktory, kombajny czy inny sprzęt często jest nadal w dobrym stanie, a jego wartość to nadal około 30-40 proc. ceny nowej, podobnej maszyny. Dlatego bez problemu można wykupić na nie Agro Casco. Wśród naszych klientów są właściciele nawet dwudziestoparoletnich sprzętów, o które nadal warto dbać – powiedział nam Mariusz Gilicki, zastępca dyrektora departamentu ubezpieczeń rolnych Generali Agro.

Droższe maszyny = droższe ubezpieczenie

Eksperci z branży mówią, że w zeszłym roku składki nie wzrosły. Jeśli były podwyżki to tylko dlatego, że rynek "lekko zwariował". Nie tylko nowe maszyny były droższe o kilkanaście proc. niż w poprzednim okresie, ale także sprzęt używany poszybował cenowo do góry. Do tej pory wartość tego samego pojazdu z roku na rok szła w dół. Ale czas pandemii i braków na rynku zmienił wszystko.

W tej chwili przy obliczaniu składki u agenta warto sprawdzić na ile przedstawiciel ubezpieczalni wycenił nasz sprzęt. Być może jego wyliczenie różni się od kwot płaconych na rynku i warto poprawić sumę ubezpieczenia, aby odpowiadała rzeczywistej wartości maszyny.

W 2022 roku ubezpieczenia będą droższe

Z pewnych źródeł dowiedzieliśmy się, że składki w sezonie 2022 na pewno wzrosną. Powodem jest inflacja, a co za tym idzie znaczny wzrost cen części zamiennych oraz kosztów robocizny w serwisach. Kilka firm już szykuje się na wiosenne podwyżki, zatem warto zadzwonić do swojego agenta jeszcze zimą by sprawdzić ile będzie kosztować nasze Agro Casco (oraz inne ubezpieczenia).

Naszym zdaniem warto

Czy warto decydować się na kolejną składkę? Tutaj decyzja należy do oceny rolnika. Plusy i minusy ubezpieczeń znamy wszyscy. Jedynym ograniczeniem są koszty, bo korzyści z ochrony, szczególnie przed nieprzewidzianymi wypadkami, są dla wszystkich oczywiste.

W przypadku straty sprzętu wartego czasem prawie milion złotych, kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych wydane na składkę wydaje się niczym.

Oczywiście przy tak dużej liczbie ubezpieczeń obowiązkowych, czasem trudno znaleźć kolejne banknoty w kieszeni – dlatego zawsze warto liczyć na zniżki przy zakupie kompleksowym (czyli wszystkich ubezpieczeń w jednej firmie).