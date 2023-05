W tym roku w Polsce swoją premierę miały ciągniki marki Bobcat. Kojarząca się do tej pory z ładowarkami kołowymi, teleskopowymi i minikoparkami firma z USA weszła także na rynek traktorów kompaktowych. Podczas Zielonego Agro Show mogliśmy zobaczyć model CT2535.

Bobcat ma na całym świecie pokaźną rzesze fanów. Firma rodem z USA (należąca w tej chwili do koreańskiego koncernu Doosan) ma dobrą renomę i jest wręcz synonimem małych koparek oraz ładowarek używanych w budownictwie. W rolnictwie Bobcat jest również popularny, choć pewnie w nieco mniejszym stopniu.

W tym roku do oferty rolniczej i komunalnej Bobcata w Polsce doszły małe ciągniki o mocach od 25 do 58 KM. Ciągniki można już zamawiać u polskich dealerów, a przedstawiciela o mocy 35 KM mogliśmy zobaczyć podczas wystawy Zielone Agro Show w Ułężu. Maszynę zaprezentowała firma Fino z Chełma.

Ciągniki Bobcata są już znane w USA

Do tej pory białe traktorki z dobrze znanym logo Bobcata były dostępne m. in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie weszły na rynek w 2019 r. Traktory amerykańskiej firmy są częścią oferty do konserwacji naziemnej (ground maintenance equipment - GME), której pojawienie się w Europie ogłoszono w październiku ubiegłego roku.

Bobcat CT2535 na stoisku firmy Fino, fot. K.Pawłowski

Bobcat – made in… Korea

Bobcat wprowadzając nowe produkty na naszym kontynencie ma zamiar osiągnąć taki sam sukces jak na rynku północnoamerykańskim. Do 2027 r. firma z rysiem w logotypie zamierza znaleźć się w pierwszej trójce graczy GME w Europie oraz podwoić wzrost na światowym rynku.

Nie jest tajemnicą, że traktory Bobcata powstają w Korei Południowej w fabryce marki Kioti. Każdy z dziewięciu modeli ciągników Bobcat różni się rozmiarem i mocą silnika, z możliwością wyboru między manualną, a hydrostatyczną skrzynią biegów. Pojazdy mogą mieć 3-punktowy układ zawieszenia z teleskopowymi lub szybkimi cięgłami dolnymi oraz otwartym zadaszeniem (ROPS) i kabinami.

Ciągnik pokazany w Ułężu to model CT2535 o mocy 35 KM, wyposażony w silnik Daedong (Kioti) stage V, WOM 540E, napęd na cztery koła, klimatyzację, czterosłupkową kabinę i przekładnie hydrostatyczną.

W środku ciągnik sprawia dobre wrażenie, wykonanie jest na dobrym poziomie, zresztą pochodzenie z fabryki Kioti to raczej dobra rekomendacja. W środku jest bardzo dużo miejsca jak na tak mały ciągnik, również pozycja za kierownicą wydaje się optymalna.

Deska rozdzielcza Bobcata CT2535, fot. K.Pawłowski

Co jeszcze pokazał Bobcat w Ułężu

Warto zaznaczyć, ze ciągniki Bobcata, mimo podobieństwa do produktów koncernu Daedong, mocno różni się od maszyn koreańskiej marki. Firma Bobcat chwali się, że maszyny zostały zaprojektowane przez inżynierów w USA, a Kioti jest tylko wykonawcą tych pojazdów. W efekcie Bobcaty są większe, mają inne wyposażenie i niektóre mechanizmy.

Na stoisku firmy Fino naszą uwagę zwrócił także drugi produkt marki Bobcat – ładowarka przegubowa L23. Zwinna, przyjazna dla podłoża konstrukcja obejmuje przegub, który sprawia, że maszyna jest bardzo zwrotna, a jednocześnie minimalizuje powstawanie kolein i wyrw.

Ładowarka Bobcat L23, fot. K.Pawłowski

Ciekawie zbudowana malutka ładowarka może się pochwalić maksymalnym udźwigiem wynoszącym 1116 kg, wysokością podnoszenia do 2.17 m, hydrostatycznym napędem 4 x 4. Maszynę napędza trzycylindrowy diesel marki Kubota o mocy 25 KM. Koszt takiego pojazdu, w wersji z kabiną bez szyb to 129 tys. zł netto.

Bobcat CT2535, fot. K.Pawłowski

Tablica rozdzielcza Bobcata CT2535, fot. K.Pawłowski