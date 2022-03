Czy wojsko może przejąć twój ciągnik?

W Polsce obowiązują przepisy, dzięki którym wojsko w razie potrzeby może przejąć do użytkowania cywilne pojazdy. Czy to dotyczy również maszyn rolniczych takich jak choćby ciągnik?

Od jednej z czytelniczek otrzymaliśmy informację, że dostała zawiadomienie o wszczęciu postępowania admiracyjnego w sprawie nałożenia świadczenia rzeczowego na rzecz obrony, polegającego na oddaniu do użytkowanie określonej jednostki wojskowej pojazdu marki Jeep w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Kobieta zaniepokoiła się pismem. To jednak rutynowa procedura wynikająca z polskich przepisów prawa – ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Rutynowe powiadomienia

Jak się okazuje, takie powiadomienie nie jest odosobnionym przypadkiem. W Internecie można ostatnio znaleźć wiele opisów tego typu sytuacji, co ma najprawdopodobniej związek z wojną za naszą wschodnią granicą i podwyższonym ryzykiem potrzeby mobilizacji. W ten sposób wojsko profilaktycznie zabezpiecza swoje potrzeby.

Najczęściej takie pisma otrzymują właściciele aut terenowych i SUV, ale może się to zdarzyć również w przypadku posiadaczy sprzętu budowlanego czy ciężarówek. Zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej, co w przypadku ciągników rolniczych. Okazuje się, że taka sytuacja również może mieć miejsce.

Ciągnik rolniczy też może się przydać

Jakie pojazdy są typowane przez wojsko? To zależy od przeznaczenia i charakteru realizowanych zadań przez dane jednostki wojskowe, „na rzecz których obowiązek świadczeń jest nakładany i mogą być wykorzystywane również ciągniki rolnicze”.

Wydaje się to zasadne, przecież możliwości wykorzystania traktorów są szerokie. Mają świetne właściwości poruszania się w trudnym terenie, dużą siłę uciągu, mogą być sprzęgane z różnym osprzętem, a ładowacz czołowy może być używany choćby do załadunków czy naprawy dróg, równania terenu. Wykorzystanie ciągników widać często na filmach nagrywanych obecnie w Ukrainie, gdzie są wykorzystywane do holowania różnej maści pojazdów wojskowych, w tym nawet czołgów - oczywiście nie na linii frontu.

W czasie pokoju - tylko sprawdzenie gotowości

„Posiadacze ciągników rolniczych, wobec których prowadzone są postępowania administracyjne lub nałożono obowiązek świadczeń decyzją administracyjną wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie są wzywani do oddania w używanie sprzętu wykorzystywanego w produkcji rolnej w czasie pokoju”, poinformował nas wydział prasowy Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

W przypadku sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej jednostek wojskowych, wezwanie dotyczące świadczeń rzeczowych w praktyce nie wiąże się z przejęciem ich od posiadaczy. W takim przypadku odnotowuje się jedynie stawiennictwo i zwalnia niezwłocznie po wystawieniu zaświadczenia o wykonaniu świadczenia i wypłacie ryczałtu, o którym mowa w art. 214 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak jednak dalej informuje MON, w czasie pokoju ustawa dopuszcza wyjątkowo możliwość wezwania posiadacza do przekazania świadczenia na rzecz Sił Zbrojnych RP, ale tylko w następujących przypadkach:

Dla sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej – czas wykonywania świadczeń wynosi do 48 godzin, najwyżej trzy razy w roku,

W związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji – do 7 dni, tylko raz w roku,

W celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków – nie stosuje się ograniczeń czasu i częstotliwości używania przedmiotów świadczeń.

Przejęcie w czasie wojny

Sprzęt może być jednak przejęty przez wojsko w czasie mobilizacji lub wojny. „Oddanie do używania rzeczy ruchomych będzie wymagane od posiadaczy dopiero po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny. Takiej sytuacji obecnie nie mamy” – informuje MON.

„Obowiązki w ramach świadczeń rzeczowych w czasie pokoju nakładane są na podstawie art. 208 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej decyzją administracyjną wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny” – czytamy w piśmie z MON. Nasza czytelnicza akurat dostała takie powiadomienie z gminy.

A czy ktoś z was otrzymał kiedyś tego typu powiadomienie dotyczące sprzętu rolniczego?