Ceny są podobne do tych z 2022 r., ale w porównaniu do kwot z poprzednich lat jest znacznie drożej, fot. Alexander Fox | PlaNet Fox / Pixabay

Wielkimi krokami zbliżają się terminy pozwalające na nawożenie gnojowicą. Jeśli nie dysponujemy własnym wozem asenizacyjnym musimy liczyć na firmy usługowe. Ile zapłacimy za wywóz nawozu na pole i czy w tym roku ceny tej usługi są droższe niż w latach ubiegłych?

Gnojowica jest pełnowartościowym nawozem organicznym pochodzenia zwierzęcego, zawierającym wszystkie niezbędne roślinom składniki pokarmowe takie jak: związki azotu i potasu oraz w mniejszej ilości fosforu, potasu, wapnia, magnezu i mikroelementów. Można ją stosować w zasadzie w każdej uprawie – najlepiej sprawdza się przy warzywach, ale także przy zbożach i użytkach zielonych.

Niestety widać wpływ inflacji na ceny usług. W stosunku do kwot z lat 2019 – 21 jest znacznie drożej. Wszystkie ceny podane poniżej dotyczą samej usługi, gdy gnojowica pochodzi od właściciela gruntów, a pole znajduje się nie dalej niż 1 km od miejsca zatankowania.

W woj. wielkopolskim cena beczki o pojemności 10 tys. l wynosi 150 zł, zaś w woj. mazowieckim beczka 16 tys. l to wydatek 270 zł. W woj. kujawsko-pomorskim jest nieco taniej i beczka 10 tys. l to koszt 100 zł, zaś w woj. małopolskich jeden z usługodawców podał nam cenę 16zł za m3, co jest równe 160 zł za 10 tys. l. Podobną cenę podał usługodawca z okolic Bydgoszczy.

Drożej niż kilka lat temu

Jeśli trzeba będzie jechać dalej niż 1 km od miejsca załadunku, wówczas usługodawca doliczy kilka złotych do ostatecznej kwoty usługi. Zazwyczaj jest to ok. 4 zł za km.

W porównaniu do cen z lat ubiegłych jest drożej. W latach 2019 - 2021 r. opłata za wywóz wozem o pojemności 10 tys. l kosztowała średnio 100 zł, choć bywały miejsca (np. w kujawsko-pomorskim), gdzie taką usługę wykonywano (wiosną 2021 r.) za 50 zł.

Jednak jeśli weźmiemy ceny z 2022 r. to kwoty usług nie wzrosły w ogóle lub minimalnie.

Podane ceny są kwotami netto.