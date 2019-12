Czym odkręcać filtry?

Wymianę filtrów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producentów. Często to właśnie odkręcenie zapieczonego filtra jest najbardziej problematyczne w całym procesie.

Przykręcenie filtra najczęściej odbywa się bez problemów. Niestety, jego ręczne odkręcenie bywa niewykonalne. Jest jednak na to sposób: użycie specjalnego klucza.

Klucz łańcuchowy czy paskowy?

W przypadku rolniczego warsztatu nie powinno zabraknąć narzędzi ułatwiających odkręcanie filtrów, zwłaszcza jeśli przeglądy w maszynach wykonujemy we własnym zakresie. Nieocenione w tych tematach są klucze łańcuchowe i paskowe. Oba klucze co do zasady działają w ten sam sposób i oba pozwalają na regulację długości łańcucha/paska, przez co pozwalają na współpracę z filtrami o różnej średnicy. Warto pamiętać, że klucz łańcuchowy wymaga większej przestrzeni i lepszego dostępu do filtra, aniżeli klucz paskowy.

Im większy zakres regulacji narzędzia, tym będzie ono bardziej uniwersalne. Pamiętajmy, aby przed zakupem odpowiednio sprawdzić średnice filtrów zamontowanych w posiadanych maszynach, by klucz mógł poradzić sobie z każdym z nich.

A co z cenami?

Są to klucze stosunkowo niedrogie, gdyż budżetowe wersje kupimy już za około 10 zł. Produkty premium to koszt ponad 200 zł.

Dla okresowego użytkowania takiego klucza, warto przyjrzeć się "średniej półce". Dla przykładu klucz paskowy Yato o zakresie pracy 80-160 mm został wyceniony na około 45 zł, z kolei klucz łańcuchowy Jonnesway radzący sobie w zakresie 30-160 mm kosztuje w granicach 50 zł.

Domowe sposoby

Niektóre z filtrów można odkręcić kluczem "żabką", jednak nie jest to niestety regułą. Sposobem stosowanym przez niektórych rolników jest przebicie filtra np. śrubokrętem lub przecinakiem. Ważne, aby zastosowane narzędzie było twarde i dość długie, aby powstała dźwignia była wystarczająca do odkręcenia filtra.