Czym podsiać trawę - przegląd rozwiązań z Agrotech 2022

Czym podsiać trawy na użytkach zielonych? Na Agrotechu firmy oprócz klasycznych agregatów zaprezentowały także maszyny aktywne.

Podsiew użytków zielonych w dzisiejszych czasach jest wręcz koniecznością. Do lamusa odchodzi klasyczna metoda polegająca na pełnej uprawie i siewie trawy. Obecnie rolnicy poszukują rozwiązań pozwalających na podsiew nasion traw bez niszczenia darni.

Do tego celu mogą wykorzystać klasyczne agregaty do podsiewu jak również np. siewniki do siewu bezpośredniego. Nowością są aktywne agregaty do pasowego podsiewu łąk. Wszystkie te maszyny rolnicy mogli zobaczyć na zakończonych już ponad tydzień temu targach Agrotech 2022.

Zapraszamy do galerii, gdzie zaprezentowaliśmy sprzęt prezentowany na targach.