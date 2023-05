Niejednokrotnie pisaliśmy, że era silników spalinowych powoli się kończy. W rolnictwie prace nad alternatywnymi źródłami energii również postępują. Czy wodór jest najlepszym wyjściem? Czy silniki wodorowe, które wkrótce wejdą na rynki, to słynne ogniwa paliwowe?

Czasem oglądając i czytając o nowościach z zakresu nowych napędów czujemy się jak bohater filmu Stanisława Barei „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?”. Wracający z delegacji z Węgier dyrektor Krzakowski, grany przez Krzysztofa Kowalewskiego, nie mógł uwierzyć w to co zastał po przyjeździe. Jego współpracownik Dudała, grany przez Stanisława Tyma, z uśmieszkiem na twarzy oznajmił dyrektorowi: „Zmiany, zmiany, zmiany”. Coś się dokonało, coś zmieniło i Krzakowski musiał się dostosować, choć jeszcze nie wiedział do czego. W technice jest podobnie. Nowe silniki, alternatywne źródła energii, tu wodór, tam metan. Zmiany, zmiany, zmiany.

Aby nie zostać z tymi zmianami jak dyrektor Krzakowski z kwiatami na Okęciu od czasu do czasu staramy się wytłumaczyć co chce nam powiedzieć przyszłość. Z tej serii polecamy dwuczęściowy artykuł o tym dlaczego takie trudne jest wdrożenie paliw syntetycznych i dlaczego w tej chwili nie będą one wykorzystywane.

Wszyscy liczą na wodór

Ze wszystkich stron świata ludzie sceptycznie patrzą na pojazdy elektryczne, które mają sporo wad, szczególnie widocznych w rolnictwie. Po prostu baterie są nadal zbyt słabe i za ciężkie, by mogły napędzać mocne maszyny przez 8 – 10 godzin bez ładowania. Dlatego większość ludzi widzi nadzieję w wodorze.

W ostatnim czasie zaprezentowano szereg projektów, prototypów i koncepcji, które są już praktycznie gotowe do produkcji seryjnej. Najwięcej propozycji wiąże się z wykorzystaniem wodoru. Ale jak większość czytelników zauważyła, projekty takich firm jak JCB, Cummins czy Deutz dążą do stworzenia wodorowego silnika spalinowego, a nie do ogniwa paliwowego. Jaka jest właściwie różnica?

Jak działa silnik spalinowy na wodór

Wodorowy silnik spalinowy (lub w skrócie silnik wodorowy) to bezsprzecznie nadal silnik spalinowy, tylko taki, który zamiast oleju napędowego zużywa wodór. Ma takie same tłoki, korbowody i inne elementy. W komorze spalania dochodzi do podobnego wybuchu mieszanki jak zawsze. Podstawą jest reakcja tlenowo-wodorowa (spalanie wodoru) w tłokowym silniku spalinowym. Najczęściej stosowane są silniki bazujące na technologii klasycznego „benzyniaka”, ale szczególnie w rolnictwie zdarzają się także silniki spalinowe pracujące na bazie diesla. Sprawność silnika wodorowego plasuje się pomiędzy sprawnością konwencjonalnego silnika benzynowego, a silnika wysokoprężnego.

Hubert Aiwanger, bawarski minister ds. gospodarczych, rozwoju regionalnego i energii, przy wodorowym traktorze marki Fendt, fot. mat. prasowe Fendt

Wodorowego silnika spalinowego nie należy mylić z układem napędowym składającym się z wodorowo-tlenowego ogniwa paliwowego i silnika elektrycznego. W ogniwie paliwowym stale dostarczane paliwo (takie jak wodór) reaguje z utleniaczem (takim jak tlen z powietrza). W efekcie tego rodzaju silnik produkuje wodę, energię elektryczną i ciepło. Ta reakcja elektrochemiczna jest również znana jako „zimne spalanie” i jest naprawdę wydajna.

W skrócie pojazdy wodorowe z ogniwami paliwowymi (w motoryzacji zwane FCEV) wytwarzają energię elektryczną z wodoru w urządzeniu zwanym ogniwem paliwowym i wykorzystują swój produkt w silniku elektrycznym, podobnie jak pojazd elektryczny.

Silniki wodorowe i ogniwa paliwowe – jakie są różnice w emisjach

W punktu widzenia ustawodawców i ludzi mających wpływ na decyzje UE, poszczególnych rządów i innych instytucji emisje mają kluczowe znaczenie. Czy spalinowe silniki wodorowe są zeroemisyjne i w związku z tym zbawią świat techniki?

Zacznijmy od silników FCEV, które w rzeczywistości nie wytwarzają żadnych emisji poza parą wodną. W przypadku silników wodorowych jest nieco gorzej. Niestety wytwarzają one śladowe ilości CO2. Motory konwencjonalne muszą być smarowane olejem, przez to zawsze będą go trochę spalały. Oprócz tego silniki wodorowe mogą wytwarzać tlenki azotu lub NOx. W rezultacie nie są one idealne dla ekologicznych purystów i wymagają układów oczyszczania spalin w celu zmniejszenia emisji NOx.

Reasumując świata nie zbawią i za kilka lat one także znajdą się pod ostrzałem ekologów, choć producenci są już bardzo blisko zeroemisyjności – być może wymyślone w przyszłości systemy sprawią, że silniki wodorowe zaczną być czyste jak łza.

Żeby nie było tak wesoło to ogniwa paliwowe także nie są rozwiązaniem, które ma odpowiedzi na wszystkie problemy. Wadą tych napędów są stosunkowo wysokie koszty produkcji katalizatorów. Ponadto sprawność tego typu układu jest niższa niż w przypadku magazynowania energii w akumulatorach (czyli np. w samochodach elektrycznych). Z drugiej strony cały układ jest zdecydowanie lżejszy, więc możliwości aplikacji jest więcej.

Koniec klasycznych diesli jest już blisko, ale jaka technologia je zastąpi? fot. K.Pawłowski

Kto ma już silniki wodorowe?

Plusem silników wodorowych jest fakt, że są w stanie pracować z wodorem niższej jakości. Inną zaletą tych silników jest to, że są stworzone na bazie konwencjonalnych jednostek - znanych, popularnych i łatwych w serwisie. Ich obsługa niczym nie różni się od serwisu standardowych motorów. A co za tym idzie koszty oraz czas napraw w warsztacie będą podobne do dotychczasowych. Również użytkownicy zaznajomieni z mechaniką będą mogli wykonać podstawowe czynności na własną rękę.

Producenci doskonale wiedzą, że w rolnictwie pojazdy elektryczne mają sens do mniej więcej 100 KM. Takie projekty już działają, jeżdżą lub są testowane. Wystarczy wspomnieć ciągniki Monarch, prototypowego New Hollanda T4 czy obietnice Fendta oraz Johna Deere’a, że takie ciągniki powstaną w najbliższych latach. Podobnie jest w ładowarkach kołowych i teleskopowych (Merlo, Faresin, JCB). W przypadku większych maszyn w tej chwili są stosowane dwie alternatywy – silniki spalinowe wodorowe oraz pojazdy napędzane metanem, LNG, biogazem (czasem połączone z akumulatorami jako swoista hybryda).

Sporo w względzie nowych technologii robi CNH Industrial i ich wiodąca marka New Holland. Napędzany gazem model T6.180 Methane Power jest już produkowany. Wkrótce na rynku pojawi się model T7 zasilany płynnym biogazem. Inżynierowie z CNH pracują także nad ciągnikiem wodorowym serii T5.140 z odpowiednio dużą konstrukcją zbiorników wodoru na dachu. Wersje H2-DualPower i H2-Gas pokazują, że ciągnik może być zasilany dwoma paliwami na raz (np. wodorem i olejem napędowym). Firma New Holland zapowiedziała także ciągnik NH²™. Jest on wyposażony w zbiornik wodoru i ogniwa paliwowe, które wytwarzają energię dla silników elektrycznych, które napędzają pojazd. W podobną stronę poszedł litewski ciągnik Auga, w którym biometan wytwarza prąd, który napędza silniki elektryczne.

Firma Deutz zapowiedziała na targach w Los Angeles nowy silnik wodorowy o oznaczeniu TCG 7.8 H2. Jednostka spełnia unijny limit emisji CO2 dla zerowej emisji. Deutz planuje seryjną produkcję motoru już w 2024 r. Ze względu na dostępną infrastrukturę na razie planowane jest zastosowanie tych napędów w maszynach stacjonarnych (np. agregatach prądotwórczych) i w transporcie szynowym.

JCB pracuje również nad alternatywnymi układami napędowymi i wprowadza na rynek mobilny zbiornik wodoru. W 2022 r. JCB jako pierwsza firma na świecie opracowała maszyny budowlane napędzane wodorem (koparka i ładowarka teleskopowa). Teraz Anglicy idą o krok dalej i wprowadzają na rynek pojazd wyposażony w zbiornik wodoru, z którego można tankować pojazdy na miejscu.

Wodorowy prototyp firmy Fendt został dopiero niedawno pokazany publiczności po raz pierwszy na wodorowym szczycie rządu Bawarii. Firma Fendt jest zaangażowana wraz z innymi partnerami w modelowy projekt H2Agrar w Dolnej Saksonii w celu zbadania infrastruktury wodorowej do zastosowań rolniczych. W ramach projektu modelowego prototypy ciągnika napędzanego wodorem są po raz pierwszy regularnie używane w gospodarstwach rolnych. W tym celu firma Fendt dostarczyła w kwietniu 2023 r. dwa prototypy pierwszej generacji do przedsiębiorstw rolniczych.

Producent ładowarek teleskopowych Manitou również porusza temat alternatywnych napędów i prezentuje ładowarkę teleskopową z napędem wodorowym. Kubota i Doosan Hyundai także mają już silniki wodorowe oraz plany ich wdrożenia do produkcji. W podobny sposób działa również Liebherr (producent ładowarek dla Claasa). Pierwsze prototypy 4- i 6-cylindrowe przystosowane do wodoru zostały już zaprezentowane. Produkcja seryjna ma ruszyć najpóźniej w 2025 r.

Rolls-Royce to nie tylko producent super luksusowych pojazdów, ale także marka silników dla zastosowań przemysłowych (stosowane są pod marką MTU np. w kombajnach Claas). Rolls-Royce opracowuje obecnie silniki wodorowe do zastosowań stacjonarnych. Pierwsze jednostki tego typu oparte na silnikach gazowych MTU mają zostać dostarczone do klientów w 2024 r.

Cummins liderem zielonych rozwiązań

Bardzo szeroką gamę rozwiązań dla przyszłości pokazał ostatnio Cummins, który będzie produkował zielony wodór za pomocą elektrolizy ze zrównoważonych źródeł energii (wiatr, słońce, woda).

- Rozwój zaopatrzenia i infrastruktury zajmie trochę czasu. Adopcja wodoru prawdopodobnie rozpocznie się od zastosowań, w których tankowanie może odbywać się w bazach macierzystych lub w pobliżu dużych węzłów wodorowych – powiedział Antonio Leitao, wiceprezes Cummins ds. pojazdów i silników.

Silnik wodorowy Cumminsa, fot. mat. prasowe Cummins

- Silnik spalinowy wodorowy pasuje do dzisiejszych maszyn, współpracuje z dzisiejszymi przekładniami i bezproblemowo integruje się z istniejącymi w branży sieciami serwisowymi i ogólnymi praktykami — dodał Leitao.

Amerykański producent zaprezentował także kilka silników wodorowych, w tym Cummins M15H przeznaczony do koparek, ładowarek kołowych, platform wiertniczych, frezarek i sprężarek powietrza o najwyższej mocy 530 KM (w wersji na gaz ziemny 510 KM) i imponującym maksymalnym momencie obrotowym 2600 Nm.

Nowy silnik pokazuje jaka przyszłość czeka silniki wysokoprężne. 15-litrowa jednostka z podwójnymi wałkami rozrządu (DOHC) została wyposażona w głowice cylindrów i układy paliwowe dostosowane do wykorzystania wodoru lub biogazu z redukcją emisji dwutlenku węgla nawet o 90 proc. 15-litrowy silnik wodorowy z bezpośrednim wtryskiem i spalaniem ubogiej mieszanki będzie w przyszłości dostępny w kilku wersjach o mocy od 400 do 530 KM (298-395 kW). Kolejną zaletą tego silnika jest bardzo niski poziom hałasu, co szczególnie powinno się spodobać podczas pracy w obszarach miejskich.

Co ciekawe Cummins nie zamyka się na energię elektryczną. Na targach w Los Angeles zaprezentowano najnowszą baterię NMC BP95E, która charakteryzuje się długą żywotnością i krótkim czasem ładowania. Oczywiście sprzęt i tak jest przeznaczony do urządzeń kompaktowych, bo pewnych rzeczy w tej dziedzinie się w tej chwili nie przeskoczy. Baterie w ofercie firmy Accelera (należącej do Cumminsa) są efektem przejęcia w zeszłym roku firmy Meritor.

Plusy i minusy elektryczności i wodoru

Wytwarzanie wodoru jest energochłonne, ale dzięki niemu można pokonywać większe odległości niż w przypadku pojazdów elektrycznych. Nie bez znaczenia jest fakt, że akumulatory w wodorowych ogniwach paliwowych są mniejsze i lżejsze. Dlatego jest to szansa na zmniejszenie emisji w transporcie dalekobieżnym, rolnictwie, ale być może także w najważniejszych kwestiach i największych trucicielach świata, czyli statkach lub samolotach, w których elektromobilność nie ma żadnych szans na powodzenie.

Silniki wodorowe bazujące na silnikach spalinowych na pierwszy rzut oka mogą być tylko technologią pomostową, bo na razie wytwarzają śladowe zanieczyszczenia. Ale mnogość producentów zainteresowanych tym rozwiązaniem każe nam patrzeć na to rozwiązanie przyszłościowo – być może da się wyposażyć jednostki w filtry, które sprawią, że siniki wodorowe będą w pełni zeroemisyjne? Naszym zdaniem jest to możliwe.

Na razie podstawowym problem jest także tankowanie wodoru. Paliwa po prostu nie ma skąd brać, choć powoli stacje się pojawiają. W Polsce są już dwie.

Większość z nas, czyli ludzi – mieszkańców tej planety, podkreśla, że jak bardzo przyjazna dla klimatu będzie energia elektryczna i wodór, zależy od sposobu ich produkcji. Jeśli uda się zwiększyć wytwarzanie prądu czy też wodoru z energii odnawialnej wówczas będziemy mogli mówić o produkcji zeroemisyjnej. W tej chwili jest to przerzucanie emisji spalin z pojazdu do elektrowni, fabryki e-paliw czy wodoru.