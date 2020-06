Czym się kierować kupując kompresor do gospodarstwa? Cz.1

Oferta rynkowa sprężarek powietrza jest ogromna. Czym zatem kierować się przy wyborze? O tym w pierwszej części naszego poradnika.

Czyszczenie sprężonym powietrzem, pompowanie kół, malowanie, czy chociażby praca z kluczem pneumatycznym. Ciężko wyobrazić sobie prowadzenie prowadzenie prac w gospodarskim warsztacie bez kompresora.

Sprężarka szyta na miarę

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki kompresor będzie odpowiedni dla rolnika. Wszystko zależy bowiem od zadań, do jakich będzie on wykorzystywany. Przykładowo z czyszczeniem maszyn sprężonym powietrzem, czy pompowaniem kół poradzą sobie nawet najprostsze urządzenia.

Zdecydowanie większe wymagania dotyczące wydajności posiadają pistolety lakiernicze, gdzie w zależności od rozmiaru dyszy zapotrzebowanie na wydajność powietrza przyjmuje wartości od 200 do ponad 400 l/min. Pistolety mają równolegle nieznaczne wymagania względem ciśnienia - najczęściej wystarczy, że będzie się ono kształtowało na poziomie około 3 bar.

Pod względem parametrów technicznych, największe wymagania mają narzędzia pneumatyczne. W tym przypadku dane techniczne kompresora należy dobrać do narzędzi, aby mogły one bez problemu ze sobą współpracować. Dla przykładu podstawowe wersje kluczy pneumatycznych wymagają ciśnienia na poziomie 6-8 bar oraz wydajności powietrza od 120 l/min. w przypadku bardziej amatorskich narzędzi, do nawet ponad 600 l/min w kontekście kluczy profesjonalnych.

- Im gorszej jakości klucz pneumatyczny, tym więcej zużywa powietrza. Dla przykładu, dobrej jakości klucz może mieć zapotrzebowanie na 180-250 l/min. Porównywalny klucz z dużo niższej półki cenowej potrafi zużyć nawet 600 l/min. Mamy tu zatem prostą zależność: im tańszy klucz, tym wymaga on droższego, bardziej wydajnego kompresora – podpowiada Ireneusz Gawliczek, przedstawiciel firmy ABC-kompresory.

Popularne błędy

Częstym błędem użytkowników narzędzi pneumatycznych jest stosowanie większego ciśnienia, niż przewiduje producent narzędzia. Taka praktyka nie spowoduje, że nasz klucz będzie mógł działać z większą siłą, a po prostu szybciej się zużyje.

Podobnie jest również w przypadku pistoletów do malowania, każdy z nich zużywa określoną ilość powietrza, zatem też należy je dopasować do wydajności kompresora. Co istotne, możemy zastosować wydajniejszy kompresor, niż wymaga tego pistolet, ale nigdy w drugą stronę. Zbyt niskie ciśnienie oznaczałoby bowiem „plucie” farbą, a co za tym idzie, nieprofesjonalny sposób położenia powłoki lakierniczej oraz zdecydowanie większe zużycie farby.

Kluczowe parametry

W przypadku sprężarki powietrza kluczowe są 3 parametry: wydajność, wielkość zbiornika oraz ciśnienie. Zdecydowanie najważniejszym z nich jest wydajność, która określa ilość powietrza, jakąś kompresor jest w stanie sprężyć w ciągu minuty.

Wielkość zbiornika należy dopasować do jego wykorzystania – wszędzie tam, gdzie mowa o okazjonalnym użytkowaniu nie warto dopłacać do większej pojemności. Duży zbiornik to również rzadsze załączanie się kompresora, w celu dobicia powietrza.

Jeśli chodzi o ciśnienie, tutaj odgrywa ono drugoplanową rolę, gdyż wszystkie profesjonalne sprężarki posiadają bardzo zbliżone parametry wynoszące od 8 do 13 bar.

- Co istotne z punktu widzenia użytkownika, szczególnie w przypadku budżetowych rozwiązań, należy pamiętać o fakcie, że parametry podawane przez producentów mogą być zawyżone. Rzeczywista wydajność kompresora okazuje się nawet o około. 20 proc. niższa, niż wartość prezentowana w danych technicznych - zaznacza Ireneusz Gawliczek.

Rodzaje sprężarek

Co do zasady, kompresory dostępne na rynku możemy podzielić pod względem zastosowanego rodzaju napędu. Mamy zatem do czynienia z urządzeniami napędzanymi silnikiem spalinowym, lub silnikiem elektrycznym.

Kompresory spalinowe nie cieszą się dużą popularnością wśród klientów, gdyż charakteryzują się zdecydowanie wyższą ceną, co jednak nie przekłada się na większą wydajność.

W przypadku rolniczego wykorzystania sprężarek, pod uwagę bierzemy jedynie kompresory tłokowe zasilane prądem. Ich podstawową zaletą jest relatywnie niska cena, jak również wysoka sprawność napędu. Z pewnością poradzą sobie one w przypadku amatorskiego, warsztatowego wykorzystania. Dlatego też w dalszej części skupimy się tylko na typ typie kompresorów.

W ramach ciekawostki można wspomnieć o kompresorach bezolejowych. Znajdą one zastosowanie m.in. w przypadku przemysłu spożywczego. Ich konstrukcja kładzie nacisk na bezpieczeństwo pracy i brak wpływu kompresora na otoczenie. Wiąże się to jednak nierozerwalnie z dwu, a nawet trzykrotnie wyższą ceną takich urządzeń w stosunku do sprężarek tłokowych.

Niebawem ukaże się druga część naszego minicyklu, dotyczącego zakupu kompresora. Dowiecie się z niej, czy i w jakiej sytuacji warto postawić na kompresory marketowe. W kolejnej części przedstawimy Wam również kilka ciekawych propozycji w różnych przedziałach cenowych.