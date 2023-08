Pogoda nie sprzyja zbiorom – deszcze nie pozwalają w wielu regionach ukończyć żniw. I chociaż najczęściej suszarnie ruszają w okresie zbioru kukurydzy, mokre lato skłania wielu gospodarzy do rozważenia zakupu suszarni. Sprawdzamy co oferują producenci.

Istnieje kilka sposobów na dosuszanie ziarna. Służą do tego suszarnie podłogowe, wbudowane w przyczepę do transportu i porcjowe. Dziś, ze względu na największą popularność, przyjrzymy się tym ostatnim.

Suszarnie porcjowe przypominają silos lejowy, do którego wtłaczane jest gorące powietrze, ogrzane przez palnik. Takie konstrukcje, oprócz montowanych stacjonarnie, mogą być na kołach, co umożliwia przemieszczanie po gospodarstwie (a po uzyskaniu pozwolenia nawet po drogach publicznych).

Suszarnia zbożowa na olej opałowy, gaz, lub pelet

W kwestii paliwa, coraz częściej olej opałowy zastępuje gaz, który jest ekonomiczniejszy. Pozostaje jeszcze biomasa, której zastosowanie, ze względu na inwestycję w jej produkcję i wchodzące Ekoschematy pozostaje dyskusyjne.

Sama wydajność suszarni zależy od rodzaju ziarna oraz procenta wilgotności. Aby zwiększyć wydajność suszenia, można do suszarni podłączyć tzw. chłodnicę nasion. Jest to urządzenie, w którym podgrzane ziarno schładza się, co powoduje wzrost wydajności pracy suszarni (niektórzy producenci podają, że nawet do 40 proc.).

Jej wydajność nieco spada, jeśli pracuje wraz z włączonym wymiennikiem ciepła. Jego użycie daje jednak gwarancję usuwania spalin, które nie przedostają się do komory suszenia.

Oprócz chłodnicy nasion i wymienników ciepła, dodatkowo zapłacimy za takie elementy jak: separator zanieczyszczeń lekkich, czy dodatkowe stelaże na worki i rynny załadowcze.

Ceny podane w artykule są cenami netto.

Włoskie suszarnie Pedrotti

Pedrotti, producent włoskich suszarni, ma do wyboru 10 możliwości, jeśli chodzi o pojemność. Najmniejsza zaczyna się od 5,8 t. a największa ma nawet 70 t. Najchętniej wybierane są te, o pojemnościach 10, 12 i 25 t. Na cenę wpływa niewątpliwie wielkość suszarni, która im jest większa tym ma mocniejsze silniki.

Do suszenia maszyny Pedrotti mogą wykorzystywać olej napędowy, lekki olej opałowy „Ekoterm” oraz gaz ziemny lub skroplony.

Ceny zaczynają się od ok. 40 tys. do 138 tys. euro, czyli od ok. 180 do 600 tys. zł.

Firma Pedrotti Polska prowadzi również usługi wynajmu suszarni zbożowych. fot. mat. prasowe

Polska firma z niemiecką technologią Riela

Produkująca urządzenia rolnicze w Polsce, firma Riela technologię suszarni kontynuuję wg rozwiązań niemieckiego producenta Fritzen, którego wraz z rozwojem przejęła w latach 80.

W portfolio Riela suszarnie porcjowe przewoźne występują pod nazwą GTR. Są one przystosowane do oleju opałowego, ale istnieje też opcja wyposażenia w palinki gazowe. Jak podaje producent, montowane przez nich piece są dłuższe niż w konkurencyjnych suszarniach. Dzięki temu ryzyko przypalania ziarna płomieniem jest zredukowane do minimum.

Suszarnie przewoźne porcjowe Riela GTR występują w trzech pojemnościach: 7, 15 i 24 m3 co w przeliczeniu na tony daje odpowiednio ok. 5,3 oraz 11,2 i 18 t.

Przykładowo, najchętniej wybierana suszarnia GTR 1500, ma następującą wydajność: dla pszenicy przy redukcji wilgotności z 19 do 15 proc. 108 t/dobę. W przypadku rzepaku przy redukcji wilgotności z 13 do 8 proc. jest to 72 t/dobę. Dla kukurydzy przy redukcji 30 do 15 proc.48 t/dobę.

Suszarnie Riela zaczynają się od 116 tys. zł i kończą na 229 tys. zł.

Suszarnie porcjowe przewoźne GTR przeznaczone są do suszenia wszystkich gatunków zbóż, kukurydzy, roślin oleistych i strączkowych, materiału konsumpcyjnego, paszowego i siewnego. fot. mat. prasowe

Włoskie suszarnie od Agripak

Agripak ma w swojej ofercie suszarnie dwóch włoskich marek. Zarówno Mecmar i Agrimec mają podobne pojemności - od ok. 5 do ponad 70 t. Również technologicznie są to zbliżone do siebie maszyny.

Mecmar jest m.in. wybierany przez rolników, którym zależy na czasie – ponieważ jest to największa firma produkująca tego typu sprzęt we Włoszech, to i czas oczekiwania jest krótszy. Zamówiona suszarnia przyjeżdża na gospodarstwo po 2- 3 tygodniach.

Agripak dysponuje kilkudziesięcioma modelami suszarni. Przykładowo, za najbardziej popularne modele, wyposażone w palinki na olej opałowy, napęd ciągnikowo-elektryczny i separator zanieczyszczeń z cyklonem, trzeba zapłacić ok. 220 tys. zł za suszarnię 12 t. i 285 tys. zł za 24 t.

Suszarnie Mecmar standardowo wyposażone są w centralny port smarowniczy. Utrata ciepła przez komorę spalania jest niewielka, zewnętrzny płaszcz pieca jest zimny, a całe ciepło wykorzystane jest do suszenia. fot. mat. prasowe

Polski Dozamech

Dozamech produkuje mobilne suszarnie od 2000 roku. Seria maszyn SM jest dostępna w trzech pojemności: 9, 13 i 25 t. Jako źródło ciepła można wybrać palniki na olej opałowy, gaz lub piec na pelet, czy brykiet.

Przykładowo dla średniej wielkości suszarni wydajność przy suszeniu kukurydzy mieście się między 25-36 t/dobę, dla rzepaku i zboża jest to 32-35 t/dobę.

Jak dowiedzieliśmy się u polskiego producenta, najchętniej wybierany model to ten 13 t., chociaż mniejsze, również są zamawiane. Taką 9 t. na gaz sprzedano właśnie do gospodarstwa ekologicznego za granicą.

Ceny maszyn Dozmech to 212 tys. zł za suszarnię 9 t., 223 tys. zł za 13 t. oraz 258 tys. zł za 25 t. W cenie jest już transport, montaż i uruchomienie w gospodarstwie.

Mobilność suszarni pozwala przemieszczanie i pracę na polach lub w innych gospodarstwach. Takie modele ma również w swojej ofercie firma Dozamech. fot. mat. prasowe

Drzewicz Wytwórnia Suszarń

Producent z Drzewicza suszarnie produkuje od 1988 r. Od początku działalności firma stawiała na suszarnie ogrzewane gazem i tej chwili w dużej większości to właśnie te maszyny stanowią większość portfolio firmy (poza kilkoma rozwiązaniami na biomasę).

Suszarnie mobilne typu SC mogą być opalane propanem-butanem lub propanem podawanym do suszarni tylko w fazie ciekłej. Suszarnie mają wbudowany tzw. parownik gazu. Co ważne, Drzewicz jako pierwszy wprowadził tę technologię, na którą obecnie ma wyłączność.

Polega to na tym, że suszarnia pobiera fazę cieplną ze zbiornika i sama odparowuje gaz. Wbudowany w nagrzewnicę parownik do nagrzania i odparowania gazu wykorzystuje ciepło spalania. To rozwiązanie pozwala znacznie uprościć instalację gazową, gdyż nie trzeba budować kilku zbiorników, czy stacji redukcyjnych.

W portfolio znajduje się sporo modeli pod względem wydajności. Samych mobilnych jest 5, a ich pojemności zaczynają się od 9 i kończą na 27 t.

Przykładowo, wydajność dla suszarni 13 t. to 140 t/dobę dla pszenicy, 95 t. dla rzepaku i (w zależności od wilgotności) 45-60 t/dobę dla kukurydzy.

Ceny suszarni Drzewicz zaczynają się od ok. 150 tys. zł i kończą na prawie 300 tys. zł.