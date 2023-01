Choć póki co ceny płodów rolnych nie są w pełni satysfakcjonujące, to i tak przed nadejściem kolejnego sezonu będziemy zmuszeni stopniowo sprzedawać magazynowany towar. Jakie są zatem najpopularniejsze sposoby załadunku ziarna?

Załadunek powinien być przede wszystkim wydajny, a najlepiej gdyby sprzęt do jego przeprowadzenia był możliwie tani. Sprawdźmy więc, co w tym zakresie oferuje rynek.

Wydajny załadunek ziarna

Każde gospodarstwo magazynujące płody rolne ma swoje rozwiązania, które w danych warunkach sprawdzają się najlepiej.

Chyba najpopularniejszym sposobem składowania ziarna jest magazynowanie go luzem na pryzmie. W takiej sytuacji załadunek ziarna na środki transportu najłatwiej będzie przeprowadzić za pomocą posiadanego już w gospodarstwie ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy, lub przy wykorzystaniu ładowarki teleskopowej.

Duża łyżka objętościowa pozwala na szybki załadunek ziarna do transportu fot. W. Konieczny

Jeśli chodzi o ładowacze czołowe, należy mieć na uwadze, iż załadunek popularnej „patelni”, czyli naczepy samochodu ciężarowego przeznaczonej do transportu materiałów objętościowych, nierzadko będzie niemożliwy przy wykorzystaniu małego, czy nawet średniej wielkości ciągnika. Ograniczeniem będzie tu bowiem maksymalna wysokość podnoszenia osprzętu - w tym przypadku łyżki, która nierzadko jest niższa, aniżeli wysokość krawędzi załadunku naczepy ciężarowej.

Jeśli jednak dysponujemy dużym ciągnikiem z ładowaczem, bądź ładowarką teleskopową, wówczas do pełni szczęścia brakować nam będzie jeszcze odpowiedniego osprzętu. W tym wypadku mowa o łyżce objętościowej.

W zależności od możliwości technicznych naszej maszyny mamy szeroki wachlarz wielkości łyżek. Bez problemu znajdziemy łyżki o pojemności od niespełna 1 m3 do nawet ponad 3 m3, co przy pszenicy o gęstości na poziomie 72 kg/hl pozwoli nam za jednym przejazdem załadować nawet ponad 2 t ziarna. Przy takim załadunku łatwo policzyć, że np. na 25 ton ładunku trzeba wykonać ok. 13 przejazdów z prawie pełną szuflą.

Przenośniki ślimakowe

W przypadku posiadania silosów zbożowych bez wyrafinowanego osprzętu do ich wyładunku stosunkowo tanią i wydajną opcją wydaje się stosowanie wszelkiego rodzaju przenośników ślimakowych, potocznie nazywanych mianem „żmijek”.

Oferta w zakresie mobilnych przenośników ślimakowych jest bardzo szeroka zarówno jeśli chodzi o ich wydajność, długość, czy moc silnika.

Dla przykładu przenośnik ślimakowy marki M-rol o oznaczeniu T401/4 o średnicy 250 mm i długości 6 m powinien zdaniem producenta umożliwić wydajność jego pracy na poziomie 60 t/h. Jeśli jednak aż taka wydajność nie jest nam potrzebna, wówczas możemy postawić na przenośnik o średnicy 150 mm, który przy długości 4 m i mocy silnika na poziomie 4 kW powinien zapewnić nam wydajność wynoszącą nawet 20 t/h.

Odpowiednio dobrany przenośnik ślimakowy pozwoli nie tylko na wyładunek silosu, ale także na jego załadunek.

Alternatywą dla „żmijek” mogą być także dmuchawy ssąco-tłoczące. Podobnie jak w przypadku przenośników ślimakowych, sprawdzą się one nie tylko przy załadunku i wyładunku zboża, ale także przy transporcie ziarna z pryzmy na pryzmę, a więc w kierunku poziomym.

Alternatywą dla „żmijek” mogą być dmuchawy ssąco-tłoczące fot. mat. prasowe

W tym wypadku najczęściej spotykane urządzenia z silnikiem o mocy 11 kW, z rurami o średnicy 150 mm, przy długości ssania wynoszące 4 m i długości tłoczenia 11 m oferują wydajność na poziomie 8 t/h.

Jeśli jednak taka wydajność byłaby dla nas niewystarczająca, to na rynku znajdziemy także przenośniki napędzane z WOM-u ciągnika. Takim rozwiązaniem może pochwalić się chociażby POM Augustów, w którego ofercie znajdziemy przenośnik T470, który zdaniem producenta może podawać zboże z wydajnością sięgającą nawet 35 t/h. Zapotrzebowanie na moc ciągnika współpracującego jest w tym wypadku oszacowana na min. 84 KM.