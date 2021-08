Czym zważyć big bagi? Przegląd rozwiązań i ceny

Big bagi w połączeniu z ładowarką, tudzież ładowaczem czołowym potrafią w ogromnym stopniu odciążyć rolnika w pracach fizycznych i ułatwić transport materiałów sypkich. Często pojawia się jednak problem, jak zważyć duże i ciężkie worki.

Rynek pod tym względem dostarcza nam ciekawych i dokładnych pod względem pomiaru rozwiązań. Na co warto postawić i ile to kosztuje?

Jaką wagę wybrać?

Jeśli chodzi o wybór wag do ważenia big bagów do wyboru mamy dwa zasadnicze rodzaje urządzeń: wagi hakowe oraz magazynowe. Te pierwsze są sporo tańsze, do tego świetnie sprawdzają się przy ważeniu przedmiotów mogących być zawieszonymi na haku – np. big bagów. Do tego są bardzo małe, stąd nie zajmują zbyt dużo miejsca w czasie, gdy nie są potrzebne.

Wadą wag hakowych jest jednak ich ograniczone zastosowanie w przypadku ważenia innych przedmiotów. Dodatkowo utrudnione jest dosypywanie np. ziarna w czasie dokonywania pomiaru – wówczas dużo lepiej sprawdzą się wagi platformowe.

Wagi magazynowe, a wiec wyposażone w platformę ważącą, są zdecydowanie bardziej uniwersalne w kwestii ważenia wszelakich rzeczy – o ile ich gabaryty nie przekraczają wymiarów platformy. Niestety są także dwu-, a nawet trzykrotnie droższe od wag hakowych.

Waga z legalizacją, czy bez?

Co do zasady, wagi możemy podzielić na dwie grupy – wagi z legalizacją i bez. Te pierwsze są zdecydowanie droższe – w niektórych modelach różnica wynosi nawet kilkaset proc. w stosunku do analogicznej wagi bez legalizacji. Różnią się one tym, że posiadają stosowne potwierdzenie wystawione przez Urząd Miar, informujące o tym że dana waga jest precyzyjna oraz że dokonuje pomiaru wagi z określoną dokładnością.

Należy również pamiętać, iż zakup wagi z legalizacją wiąże się z okresowym obowiązkiem poddania jej ponownemu badaniu, w wyniku którego waga otrzyma ocenę zgodności umożliwiającą jej dalszą eksploatację. Takie badanie naturalnie wiąże się z dodatkowym kosztem, który jest zależny m.in. od nośności wagi, czy miejsca wykonywanej kontroli.

W wagi z legalizacją muszą być zaopatrzone wszelkie podmioty, które prowadzą sprzedaż lub towarów na wagę lub gdy sama waga uczestniczy w obrocie handlowym. W sytuacji gdy podmiot w majestacie prawa powinien używać wagi z legalizacją, a tego nie robi, wówczas naraża się na dotkliwe kary od organów państwowych.

Wagę bez legalizacji można bez obaw stosować w użytku domowym, a także do wewnętrznej kontroli towarów.

Ile kosztują wagi?

Za wagę hakową o zakresie ważenia do 1 t zapłacimy niespełna 500 zł (wszystkie ceny podane w artykule odnoszą się do wartości brutto). Za podobny model z legalizacją przyjdzie nam zapłacić ok. 1,3 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o wagi magazynowe wyposażone w platformę ważącą, to modele o zakresie ważenia do 1 t wyceniane są na ok. 1,3 tys. zł. Podobny egzemplarz wyposażony w legalizację będzie średnio dwukrotnie droższy.