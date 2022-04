Wszyscy hodowcy doskonale wiedzą jak ważna jest czystość w gospodarstwie. Kärcher ma gotowe odpowiedzi dla chcących zachować odpowiednią higienę w zagrodzie. A co najważniejsze jeszcze tej wiosny niemiecki producent przygotował ofertę pod nazwą „Czysta moc”, skrojoną specjalnie dla rolników.

Firmę Kärcher znają prawie wszyscy, a profesjonalne myjki ciśnieniowe z Winnenden stały się niemal synonimem tego rodzaju sprzętu w Polsce. Od ponad pół wieku firma zapewnia higienę i czystość także w rolnictwie.

Od kwietnia do końca czerwca 2022 r. Kärcher oferuje swoje najlepsze, niezawodne urządzenia czyszczące w pakiecie z akcesoriami i środkami czyszczącymi. Wszystko po to by zapewnić użytkownikom większy zakres zastosowań urządzeń.

Moc ciśnienia wody

Chyba nie jest tajemnicą, że gorącą wodą czyści się krócej, a efekty są po prostu lepsze. Dodatkowo podgrzana woda potrafi eliminować patogeny, takie jak bakterie, wirusy i grzyby. Urządzenie HDS 10/20-4 M może pracować w trybie pary, dzięki czemu można nim czyścić pomieszczenia gospodarskie, likwidując, mogące zagrozić trzodzie, patogeny. Maszyna ma też wbudowany tryb energooszczędny, w którym pobór paliwa jest mniejszy o nawet 20 proc.

Jeśli chodzi o gospodarstwa nastawione na hodowlę, kluczowa jest czystość i higiena. Zwłaszcza dziś, gdy mamy do czynienia z chorobami zwierząt gospodarskich, takimi jak afrykański pomór świń czy ptasia grypa.

Co jeszcze oferuje bestseler Kärchera? M. in. system tłumienia drgań SDS, który z kolei zmniejsza pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. W standardzie urządzenie wyposażono w pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, redukujący siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dzięki temu nawet wielogodzinna praca urządzeniem nie jest męcząca.

To nie koniec udogodnień. Na maszynie znajdziemy duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania, wyboru pomiędzy wodą zimną, a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. W ofercie promocyjnej sprzęt kupimy wraz z dyszą rotacyjną, środkiem do mycia wysokociśnieniowego RM 806, lancą do piany oraz preparatem ochronnym RM 110.

Nawet wielogodzinna praca myjką Kärcher HDS 10/20-4 M nie jest w ogóle męcząca. Wszystko dzięki pistoletowi wysokociśnieniowemu EASY!Force wbudowanemu w standardzie.

W ofercie "Czysta moc" są także urządzenia bez opcji podgrzewania wody. W takim wypadku polecamy model HD 6/16-4 M Plus. Mosiężna głowica cylindrów oraz mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny sprawiają, że nie straszny mu żaden brud. Urządzenie jest przeznaczone zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie, co sprawia, że jest niezwykle mobilne. Do kupienia wraz z lancą do piany oraz środkiem do mycia wysokociśnieniowego RM 806.

Odkurzacz – ważna sprawa

W trudnych warunkach pracy w rolnictwie, zwłaszcza w uprawie roślin, doskonałą ochronę przed wdychaniem różnego rodzaju niebezpiecznych pyłów zapewni odkurzacz.

Odpowiedzią Kärchera w tej kwestii jest ulepszona klasa odkurzaczy NT Tact. System Tact to znana na rynku, opatentowana przez Kärchera, technologia automatycznego oczyszczania filtra, dzięki której odkurzacz jest w stanie absorbować duże ilości drobnego pyłu bez zmniejszania siły ssącej. W stałych odstępach czasu filtr jest automatycznie przedmuchiwany silnym strumieniem powietrza zwrotnego. Dzięki temu zachowuje swoje właściwości, a użytkownik urządzania nie wdycha szkodliwych pyłów.

Najnowszy Kärcher NT 30/1 Tact L w promocji

Ulepszony system Tact działa jeszcze ciszej i bardziej efektywnie.

Przedstawicielem nowej serii odkurzaczy jest Kärcher NT 30/1 Tact L. W promocji dostępny z zestawem pięciu worków.

Warto zatem sprawdzić u sprzedawcy co można otrzymać w promocji Czysta moc i cieszyć się czystością.