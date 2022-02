Czyszczalnia Petkus. Krótka historia z gospodarstwa

Uniwersalność Petkusa polega na tym, że można czyścić na nim wiele rodzajów nasion. Jego stalowa konstrukcja, pomimo upływu lat, pozwoliła starszym egzemplarzom z powodzeniem przetrwać w niejednym gospodarstwie przyczyniając się do wysokich plonów.

Petkus jest maszyną , która od dekad pomaga rolnikom samodzielnie przygotować materiał siewny. Efekty jej pracy widać, gdy wyselekcjonowane przez wialnię ziarno kiełkuje na polu. Stąd też, ten sprzęt, nawet starej produkcji, jest nadal ceniony za wydajność przy jednocześnie niskich kosztach i nakładzie pracy.

Super Petkus

Omawiany Petkus to model Super K 541, wyprodukowany 1976 r. w NRD. Charakteryzuje się napięciem nominalnym 380 v i wagą 762 kg. Do maszyny zamontowany jest tryjer (którego w tym przypadku nigdy używano), pozostał on jednak w celu stabilizacji konstrukcji.

Maszyna została zakupiona do gospodarstwa w latach 90. już jako maszyna używana, głównie na potrzeby uprawianych wówczas ziół i kminku.

Przez swoją 30-letnią kadencję w stodole, maszyna towarzyszyła przez cały ten czas w powiększaniu gospodarstwa pana Stefana, zlokalizowanego w woj. pomorskim, które obecnie liczy ponad 200 ha i produkuje głównie zboża i rośliny oleiste.

Dziś Petkus spełnia swoją funkcję w czyszczeniu ziarna do siewu (głównie pszenicy) w ilościach kilkunastu ton na sezon.

Praca wre

Technologia starej generacji Petkusa nie różni się znacząco od tej nowej.

Surowiec jest podawany do zbiornika, z którego równomiernie jest odprowadzany przez wałek zasilający do wialnika. W komorze oddzielającej następuje wytrącanie cięższych domieszek. Prąd powietrzny wialnika wydmuchuje lekkie zanieczyszczenia (np. kurz).

Sortowanie materiału następuje na zestawie sit: górnym i dolnym. Selekcja dobierana jest względem wielkości ziarna.

Z górnego sita odseparowane zostają większe resztki (słoma, kłosy). Dolne sito służy to oddzielenia drobnych zanieczyszczeń (wyschnięte ziarno, piasek, nasiona traw), które będąc mniejsze gramaturą od ziarna doczyszczonego, przelatuje przez nie jako odpad.

Aby sita się nie zatykały, zamontowane zostały pobijaki i urządzenie szczotkowe.

Materiał czyszczony przechodzi na kratę wialnika i w zależności od ustawionej mocy powietrza zaciąga ziarno lżejsze, niż materiał czyszczony (słabo wykształcone ziarna, chwasty o wymiarze pszenicy, lecz lżejsze wagowo).

W tryjerze następuje separacja według długości ziarna. W tym przypadku nie jest używany, więc materiał trafia do worka.

Materiał podzielony jest na 4 frakcje. Pierwsza frakcja to materiał większy od materiału czyszczonego – słoma, kurz, plewy, grudki ziemi. Frakcja druga to odpady z sita dolnego: piasek, ziarno uschnięte, nasiona chwastów. Do trzeciej frakcji wpada to co jest lżejsze od wagi materiału czyszczonego (tzw. części wiatronośne). Frakcja czwarta to gotowy materiał doczyszczony.

Niemiecka precyzja

Głównym operatorem tej maszyny od wielu lat jest Mirosław. Zapytaliśmy go, jak ocenia warunki pracy z Petkusem?

- Chociaż sprzęt starty, ale jary. Maszyna jest prosta w obsłudze: wszystko sprowadza się do zmiany sit i regulacji podajnika materiału za pomocą wajchy. Zdarzają się usterki, jak pęknięty pasek, czy listewka, ale można to naprawić sprawnie samemu. Jedyną bolączką jest to, że gdy ziarno jest mocno zanieczyszczone praca się dłuży. A jeśli się dłuży, to i jest monotonnie. Ale to zależy od partii materiału - ostatnio czyściłem bobik i szło sprawnie – powiedział nam wieloletni pracownik gospodarstwa.

Sita do Petkusa

Prostota działania Petkusa sprawia, że pomimo wiekowości, nie ma problemu z dostępnością osprzętu. Sita można zamówić w firmach zajmujących się wyrobami z blachy preferowanej.

Sita do Petkus K 541

Sito domawiane do Petkusa, jak każda nie używana blacha może korodować. fot. AK

Petkus reaktywacja

Dla tych, którzy nie pozbyli się swojej starej wialni, za chwilę może się okazać, że dobrze zrobili.

Chociaż uprawy powinno się utrzymać na takim poziomie odchwaszczenia, by ziarno zebrane z pola było już czyste, to są jednak chwasty, które są bardzo kłopotliwe, jak wyczyniec - jest bardzo drobny, przez co nie widać go w zbiorniku, środków do zwalczania jest bardzo mało, a do tego uodparnia się na środki aktywne i bardzo łatwo wysiewa się na polu.

Kolejną kwestią jest upraw metodą ekologiczna. Jest to istotne, zwłaszcza dla tych, którzy myślą o uprawie ziół, gdzie lista dopuszczalnych oprysków jest wąska i wciąż się pomniejsza.

To może oznaczać, że jedyna metoda oczyszczenia materiału, jaka pozostanie, to właśnie separacja w takiej właśnie wialni jak Petkus.

Tak zmienił się Petkus Super 541. fot. Petkus

Agregaty firmy Petkus liczą sobie ponad 100-letnią tradycję. Do tej pory wialnie tej firmy, dostarczane są do wielu krajów na świecie.