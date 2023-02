Darmowy przegląd ciągnika w autoryzowanym serwisie?

Darmowym przeglądem Smart Check objęte są marki Fendt, Valtra oraz Massey Ferguson fot. Tomasz Kuchta

Choć brzmi to mało realistycznie, to jednak jest w pełni zgodne z prawdą. Na rynku znajdziemy producentów, którzy aktualnie oferują darmowe przeglądy ciągnika. Jakie warunki należy spełnić, by z nich skorzystać?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w takiej akcji gdzieś musi tkwić haczyk. Sprawdźmy więc, jak w praktyce wygląda usługa Smart Check, obejmująca ciągniki ze stajni AGCO. Co obejmuje przegląd ciągnika? Specjalnie na potrzeby akcji Smart Check została opracowana lista kontrolna, na podstawie której weryfikowany jest stan techniczny ciągnika. Następnie pełny raport wraz z zaleceniami serwisowymi jest przekazywany klientowi i to klient ostatecznie podejmuje decyzje, czy chce przeprowadzić naprawę, czy też nie. Czytaj więcej Recepta Massey Fergusona na wysoką sprzedaż ciągników - Z jednej strony jest to zapewnienie obłożenia prac w serwisie, gdzie ze spokojem można przejrzeć każdą maszynę, a z drugiej strony klient ma czas, by poznać stan techniczny maszyny i spokojnie zaplanować ewentualne naprawy – zaznacza Hubert Malinger, kierownik obsługi posprzedażowej AGCO na Polskę. Darmowym przeglądem Smart Check objęte są marki Fendt, Valtra oraz Massey Ferguson fot. kh Według informacji przekazanych przez AGCO, cały przegląd w przypadku ciągnika rolniczego trwa ok. 2 godzin. Darmowy przegląd ciągnika – kto skorzysta? W ramach akcji Smart Check darmowemu przeglądowi może zostać poddany każdy ciągnik z grupy AGCO (Valtra, Massey Ferguson, Fendt), mający co najmniej pięć lat. Górnego limitu wieku ciągnika w tym wypadku nie ustalono. Darmowym przeglądem Smart Check objęte są marki Fendt, Valtra oraz Massey Ferguson fot. Tomasz Kuchta Przegląd może odbyć się zarówno w siedzibie dealera, jak również w gospodarstwie rolnika. W tej drugiej sytuacji kwestię kosztu dojazdu serwisu klient musi indywidualnie ustalić z każdym punktem dealerskim. - Przegląd Smart Check daje nam możliwość zaproszenia klienta, który jeszcze być może nie odwiedzał naszego punktu dealerskiego i zapoznania się z naszą ofertą. Ponadto jest to okazja, aby zachęcić rolnika do korzystania z doświadczonego serwisu, jak i ze sprawdzonych części i środków smarnych – podsumowuje Hubert Malinger, kierownik obsługi posprzedażowej AGCO na Polskę. Akcja trwa do końca marca bieżącego roku. Czytaj więcej Mikrofiltracja oleju – jakie daje korzyści i ile to kosztuje? Cz.1

