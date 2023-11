W ramach tej funkcji Kovar będzie odpowiedzialna za zarządzanie i wyniki działalności firmy w zakresie Small Ag and Turf, a także za wyniki firmy John Deere właśnie na tych rynkach.

Kovar wcześniej pełniła funkcję vice prezesa Production and Precision Ag - od 2020 r., kierowała globalnym zespołem skupionym na dostarczaniu rozwiązań w zakresie sprzętu i technologii, które pomagają operatorom zwiększyć produktywność, rentowność i zrównoważony rozwój.

Kovar dołączyła do zespołu Deere w 2000 roku, gdzie zajmowała stanowiska, które pozwoliły na dogłębne zrozumienie wymagań klientów z branży rolniczej.

Zdobyła rozległą wiedzę w zakresie technologii rolnictwa precyzyjnego, począwszy od 2010 roku, kiedy to rozpoczęła pracę na stanowisku Manager of Portfolio Management w John Deere Intelligent Solutions Group. Następnie zajmowała stanowiska Division Sales Manager, director, Production & Precision Ag Marketing oraz director, Global Operator Stations.

− Deanna i jej zespół będą odgrywać zasadniczą rolę w rozwijaniu naszej strategii smart industrial mającej na celu dostarczeniu klientom większej wartości na rynkach Small Ag and Turf, a także w regionach 1 i 2. Jej głębokie zrozumienie klientów, doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, wnikliwa wiedza biznesowa i historia ciągłych sukcesów sprawiają, że Deanna jest dobrze wykwalifikowana do swojej nowej roli — powiedział John May, Chief Executive Officer for Deere & Company.