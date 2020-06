Deere & Company: widać pokłosie pandemii koronawirusa

Dane finansowe za drugi kwartał bieżącego roku obrotowego wykazały znaczną obniżkę sprzedaży i zysków. Zanotowane spadki to wg władz Deere&Company głównie następstwo pandemii koronawirusa.

W Stanach Zjednoczonych rok obrotowy zaczyna się 1. października. I tak za wspomniany drugi kwartał koncern Deere & Company odnotował dochód netto w wysokości 665,8 mln dolarów amerykańskich. Dla porównania rok wcześniej było to 1,135 mld dolarów.

Firma ogłosiła ponadto, że światowe przychody ze sprzedaży spadły w opisywanym okresie o 18 proc. do 9,253 mld dolarów, a sprzedaż maszyn zamknęła się kwotą 8,224 mld – w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 10 273 mld dolarów.

Władze amerykańskiego koncernu przewidują ponadto, że roku budżetowy 2020 zamkną zyskiem w wysokości od 1,6 do 2,0 mld dolarów (przykładowo w 2018 r. Amerykanie zarobili 2,368 mld), chociaż cały czas pozostaje duża niepewność co do skutków epidemii COVID-19.

Szacowane wyniki biznesowe i sytuacja finansowa Deere & Company mogą bowiem zostać jeszcze brutalniej zweryfikowane nie tylko na końcu bieżącego roku obrotowego, ale i w dalszej perspektywie czasowej. Tak czy siak, wszystko wskazuje na to że trudne czasy przed nami wszystkimi.