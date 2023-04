Współpraca między obiema firmami to pierwszy znak niedawno ogłoszonej przez firmę Deutz AG decyzji o strategii Dual+, w ramach której firma nie tylko chce przyspieszyć rozwój portfolio produktów neutralnych dla klimatu, ale także dalej rozwijać swoje klasyczne silniki.

Daimler Truck przejął 4,19 proc. udziałów w Deutz AG. Ten z kolei będzie dalej rozwijać silniki w oparciu o prawa własności intelektualnej i prawa licencyjne Daimler Truck.

Umowa między firmami przewiduje, że silniki o dużej mocy będą nadal produkowane przez Daimler Truck w fabryce Mercedes-Benz w Mannheim i wysyłane do Deutz AG w celu ostatecznego montażu, podczas gdy mniejszej mocy silniki będą w całości produkowane w fabrykach Deutz AG.

− Współpraca z Daimler Truck znacząco poprawia naszą pozycję wyjściową na konsolidującym się rynku, ponieważ uzyskamy dostęp do zaawansowanych technologicznie silników i jednocześnie będziemy mogli pozyskać nowe grupy klientów. Nawiasem mówiąc, z przyjemnością witamy Daimler Truck jako nowego akcjonariusza, co odzwierciedla naszą silną pozycję w zbliżającej się konsolidacji rynku silników − powiedział dyrektor generalny Deutz, dr Sebastian C. Schulte.