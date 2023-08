Grupa Deutz AG jest jednym z najważniejszych dostawców silników do ciągników i innych maszyn rolniczych. W ostatnim czasie producent sprzedał mniej jednostek napędowych ale utrzymuje wzrost przychodów i coraz mocniejszy nacisk kładzie na napędy alternatywne.

Grupa Deutz AG w pierwszym półroczu 2023 r. w sektorze maszyn rolniczych sprzedała łącznie 12 773 silników. To o 1061 sztuk, czyli o około 8 proc. mniej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r., podaje w raporcie „Agra-Europe”.

Mniej silników rolniczych, ogólnie sprzedaż wzrosła

Jednak kwotowo sprzedaż w tym segmencie wzrosła nieznacznie, o 0,4 proc. do 135,8 mln euro. Trzeba przy tym zaznaczyć, że udział działu maszyn rolniczych w całkowitych przychodach firmy spadł z 15 do 13 proc.

Z kolei całkowita sprzedaż silników z Grupy zwiększyła się o 10 proc. do 1,02 mld euro. Było to spowodowane wzrostem sprzedaży silników Deutz o 1,1 proc. do 91 451 sztuk.

Trzeba bowiem pamiętać, że Deutz AG to nie tylko silniki do ciągników... i nie tylko spalinowe. W całym roku kierownictwo grupy jest nadal optymistyczne i spodziewa się sprzedaży około 195 tys. silników, nie licząc silników elektrycznych do łodzi z filii Torqueedo.

Realizacja strategii - w toku

Dyrektor generalny firmy zauważa, że firma jest doskonale przygotowana na realizację długotrwałej strategii firmy, która uwzględnia też silniki z napędami alternatywnymi.

- Nasze wyniki za pierwsze 6 miesięcy tego roku pokazują, że działamy teraz znacznie bardziej skutecznie. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ możemy rozwijać się dzięki naszej strategii Dual+, a tym samym osiągnąć nasze nadrzędne cele strategiczne - powiedział dr Sebastian C. Shulte, dyrektor generalny Deutz AG.

Silniki wodorowe "na tapecie"

Jeśli chodzi o jednostki z napędem wodorowym, to firma odnotowuje sprzedaż około 13 700 silników, czyli o 7,6 proc więcej w porównaniu z rokiem 2022. Według Deutza w połowie lipca wykonano ważny krok w kierunku seryjnej produkcji silników wodorowych.

Dostawca motoryzacyjny Mahle otrzymał zlecenie na dostawę komponentów do silników wodorowych. Koloński producent silników zamierza rozpocząć seryjną produkcję silników wodorowych do użytku stacjonarnego od 2024 r.