Podczas targów Polagra Premiery miał miejsce debiut nowej serii ciągników Deutz-Fahr 5D TTV, którą reprezentował model 5095 D TTV. Traktor niespełna 100-konny ale z przekładnią bezstopniową i innymi zaawansowanymi funkcjami.

Kompaktowy ale "wszystkomający" - tak można by w skrócie określić nowego Deutz-Fahra 5D TTV. Przedstawiciel tej nowej serii - model 5095 D TTV został zaprezentowany szerokiemu gronu w Polsce po raz pierwszy w miniony weekend podczas targów Polagra Premiery 2023.

Komfortem nawiązuje do wyższych serii

Nowy traktor Deutz-Fahra jest już dostępny w cennikach od kilku miesięcy -został też zgłoszony do konkursu na "Innowacyjny produkt rolniczy 2022" organizowanego przez naszą redakcję, w którym właśnie zyskał to zwycięskie miano.Teraz maszynę można było zobaczyć już w pełnej krasie podczas targów Polagra Premiery.

Deutz-Fahr 5D TTV to ciągnik kompaktowy, ale pomimo niewielkich gabarytów można tutaj spotkać te same elementy wpływające na komfort co w większych modelach. Czterosłupkowa kabina na hydro silentblokach, łatwy w obsłudze podłokietnik MaxCom, radio z bluetooth to tylko kilka elementów o których warto wspomnieć. Na komfort pracy wpłyną także opcjonalna amortyzacja przedniej osi oraz amortyzacja tylnego podnośnika. Warto dodać, że traktor może być wyposażony w ogumienie PneuTrac.

TTV w układzie napędowym

To co szczególnie wyróżnia nową serię, to po praz pierwszy zastosowana przez Deutza w tej kategorii mocy przekładnia bezstopniowa TTV. Z jej obsługą nie będą mieli problemu użytkownicy większych ciągników tej marki, bo konstrukcja i zasada działania jest taka sama, choć gabaryty skrzyni oczywiście nieco mniejsze.

Uwagę w ciągniku zwraca zwarta bryła, w tym zintegrowany zbiornik paliwa z przednim, lewym błotnikiem. To sposób na zaoszczędzenie miejsca. Ponadto nad maską nie zobaczymy rury wydechowej - jej wyprowadzenie znajduje się pod ciągnikiem.

O nowej maszynie opowiada Jarosław Figurski, odpowiedzialny za marketing marki w SDF Polska.