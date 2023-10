Deutz-Fahr C6305 TS - nowy kombajn i jego premiera w kukurydzy [galeria]

Nowy kombajn Deutz-Fahr C6305 TS po raz pierwszy można było zobaczyć w Polsce podczas Agro Show 2023. Teraz maszyna wyjechała w pole - do zbioru kukurydzy, a my jako jedni z pierwszych mieliśmy okazję do przyjrzenia się bliżej temu kombajnowi i zrobieniu sporej ilości zdjęć.

Premierowy pokaz polowy odbył się 20 października w gospodarstwie Roberta Gaczkowskiego, położonym w m. Wilczyce nieopodal Sandomierza. Czytaj więcej Wyzwania w ochronie roślin. Zachwaszczenie, ograniczona pula środków i zmiany klimatyczne Pod Sandomierzem nie tylko sady Region nietypowy na pokazy polowe, bo ziemia sandomierska kojarzy się przede wszystkim z sadami. Ale i konwencjonalnych upraw rolniczych tutaj nie brakuje. Po za tym miejsce nie było wybrane przypadkowo, bo na tym terenie działa wieloletni dealer maszyn Deutz-Fahr - firma Chmielewski, która to również uczestniczyła w pokazie. Przedsiębiorstwo - oprócz handlu maszynami - prowadzi też działalność usługową. I właśnie u Pana Gaczkowskiego równolegle do pokazu nowego kombajnu C6305 tS, firma zbierała kukurydzę - kombajnem C6205 TS, czyli będącym w dotychczasowej ofercie Deutza. Czytaj więcej Zderzenie ciągnika rolniczego, ciężarówki i samochodu osobowego. Dwie osoby poszkodowane Dwa bliźniacze kombajny: C6205 TS i C6305 TS Na jednym polu mieliśmy więc do czynienia z dwoma kombajnami: C6205 TS i nowym C6305 TS, dzięki czemu mogliśmy porównać jakie różnice dzielą te maszyny. Nie są aż tak duże, bo dotyczą przede wszystkim zmiany kabiny (w nowym kombajnie pochodzi ona od wyższych serii) i co się z tym wiąże zmian w sterowaniu i kontroli podzespołów (m.in. monitor z wyższych serii, sterowanie elektryczne sitami i szczelinami na bębnie młócącym. Co ciekawe, model C6205 TS ciągle będzie w ofercie. Zapraszamy w pierwszej kolejności do obejrzenia galerii z pokazu. Wkrótce będziecie też mogli dowiedzieć się no nowym kombajnie Deutz-Fahr 6305 TS więcej szczegółów (dokładne zmiany, modyfikacje, ceny) - z artykułu i filmu. Sprawdź ceny kontraktów terminowych

