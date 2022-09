Należąca do koncernu SDF marka Deutz-Fahr wprowadza na rynek osiem nowych ciągników. Wszystkie należą do serii 6 i mieszczą się w przedziale mocy 160 – 230 KM. To właśnie ten segment staje się najbardziej popularny w Europie. Czy nowe ciągniki Deutz-Fahr staną się hitem również w Polsce?

Wszystkie nowości serii 6 oferowane są z klasycznym układem napędowym Powershift lub zrobotyzowaną przekładnią RCshift. Dla klientów z Polski ważną informacją będzie to, że nowe modele zostały opracowywane i są produkowane w fabryce Deutz-Fahr Land w niemieckim Lauingen. Nie od dziś wiadomo, że lubimy produkty zza naszej zachodniej granicy i nie są to tylko samochody.

Czym się wyróżniają nowe ciągniki niemieckiej marki? Oferują do 8 proc. wyższy moment obrotowy, nowe, większe zbiorniki paliwa, wyższy poziom komfortu operatora i szereg nowych opcji wyposażenia kabiny MaxiVision. Zaś koszty eksploatacji zredukowano dzięki okresom wymiany oleju silnikowego wydłużonym do 1000 godzin (lub 2 lat).

Konkrety o nowych traktorach Deutz-Fahr

Dwa nowe modele 4-cylindrowe posiadają krótszy rozstaw osi, zapewniający doskonałą zwrotność. Jednocześnie oferują wysoką mocą, sięgającą 171 KM. W modelach 6-cylindrowych (6160 do 6230) montowane są zmodernizowane silniki Deutz TCD. Generują one moc do 192 KM w modelach ze średnim rozstawem osi (6160–6190) i 230 KM w modelach z większym rozstawem osi (6210–6230).

Silniki Deutz TCD 6.1 oferują wyższe osiągi, nową charakterystykę i większą elastyczność, dzięki nowemu przebiegowi krzywej momentu obrotowego. Niemal maksymalny moment obrotowy jest dostępny już przy obrotach na poziomie zaledwie 1000 obr./min, dzięki czemu ciągniki te radzą sobie w pracach przy niskim prędkościach obrotowych. Oznacza to znaczną oszczędność paliwa.

Nowe modele w wersji 4-cylindrowej są również dostępne w ekskluzywnej wersji wyposażenia Warrior, obejmującej między innymi czarny kolor nadwozia oraz do 23 reflektorów LED, fot. mat. prasowe SDF

Sprawdzone przekładnie Powershift zapewniają operatorowi 30 przełożeń do jazdy do przodu i 15 do tyłu. Po doposażeniu w reduktor, liczba przełożeń wzrasta do 54+27. Nowością w wersji Powershift jest funkcja APS — Automatic Powershift. Elektroniczny moduł sterowania automatycznie zmienia półbiegi Powershift w zakresie każdego z biegów głównych.

Napęd RCshift jest w pełni zrobotyzowany. Dzięki pięciu automatycznie zmienianym biegom i sześciu półbiegom Powershift, przekładnie zapewniają płynną zmianę wszystkich przełożeń. Przekładnia RCshift pozwala na jazdę z prędkością 40 km/h, przy obrotach silnika na poziomie zaledwie 1158 obr./min, 50 km/h przy zaledwie 1447 obr./min (prędkość obrotowa silnika może się różnić w zależności od opon i modelu ciągnika). Wszystkie biegi można zmieniać bez użycia pedału sprzęgła. Dzięki funkcji Stop&Go ciągnik można zatrzymać i ponownie ruszać z miejsca bez konieczności użycia sprzęgła.

Czym się wyróżnia kabina MaxiVision?

Po raz pierwszy w ciągnikach Deutz-Fahr producent oferuje kabinę MaxiVision w trzech wariantach.

Podstawowa kabina MaxiVision oferuje 4 mechanicznie sterowane obwody hydrauliki z tyłu ciągnika i jest dostępna w połączeniu z napędem Powershift lub RCshift. Kabina MaxiVision+ obejmuje nową konfigurację sterowania układem hydraulicznym, tzw. sterowanie mieszane. Dwa obwody sterowane są mechaniczne dźwigniami, a kolejne dwa elektronicznie. Jest to układ stanowiący idealny kompromis pomiędzy komfortem, a prostotą sterowania. Ta wersja kabiny również oferowana jest z napędami Powershift i RCshift.

Wnętrze kabiny MaxiVisionPRO, fot. mat. prasowe

W przypadku kabiny w wersji MaxiVisionPRO, operator może sterować układem hydraulicznym w pełni elektronicznie. W tej wersji, na podłokietniku MaxCom może być zamontowany 12" iMonitor. Pozwala on obsługiwać wszystkie funkcje ciągnika, maszyny poprzez terminal ISOBUS i jednocześnie służy do obsługi systemu automatycznego prowadzenia SDF GUidance. Kabina MaxiVisionPRO jest dostępna tylko z układem napędowym RCshift.

Wszystkie kabiny MaxiVision można wyposażyć w nowe, lusterka wsteczne XL o zwiększonej o 65% powierzchni luster, otwieraną szybę przednią, szereg uchwytów dla smartfonów i tabletów, mobilną chłodziarkę oraz całkowicie nowy system nagłośnienia 4.1 Premium.

Co jeszcze znajdziemy w nowych „szóstkach”?

Oczywiście nowe modele będą wyposażone w udogodnienia z zakresu rolnictwa precyzyjnego, czyli m. in. systemy automatycznego prowadzenia i telemetrii, które pozwolą unikać niepotrzebnych zakładek, oszczędzać paliwo, obniżać zużycie podzespołów i redukować czas pracy operatora.

Na uwagę zasługuje funkcja Auto-Turn, umożliwiająca automatyczne prowadzenie ciągnika na uwrociach pola.

Nowe modele zostały opracowywane i są produkowane w fabryce Deutz-Fahr Land w niemieckim Lauingen, fot. mat. prasowe

Zaś iMonitor pozwoli sterować wszystkimi funkcjami ciągnika i maszyny. Dzięki premierowemu interfejsowi jest jeszcze bardziej intuicyjny i posiada nowe funkcje, takie jak np. XTEND, dzięki któremu można w sposób bezprzewodowy połączyć z tabletem lub smartfonem.

Nowa seria 6 oferuje także system zarządzania danymi oraz zarządzanie flotą SDF Fleet Management. Pierwszy rok użytkowania tych funkcji oferowany jest bez opłat. Dzięki stałemu łączu z siecią, dostępna jest także możliwość uzyskania wsparcia zdalnego ze strony specjalisty marki Deutz-Fahr.

Dla lubiących się wyróżnić nowe modele w wersji 4-cylindrowej są również dostępne w ekskluzywnej wersji wyposażenia Warrior, obejmującej między innymi czarny kolor nadwozia oraz do 23 reflektorów LED.