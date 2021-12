Deutz-Fahr pozytywnie postrzegany w Polsce. Barometr DSI

Kilka dni temu pisaliśmy o klasyfikacji DSI, czyli badaniu satysfakcji dilerów poszczególnych marek ciągników przeprowadzanym przez stowarzyszenie CLIMMAR. Okazuje się, że w Polsce bardzo dobrze wypada Deutz-Fahr, który w opublikowanym zestawieniu europejskim znalazł się na dziesiątym miejscu.

Poniżej zamieszczamy tabelę, która prezentuje oceny wystawione w badaniu DSI konkretnej marce, czyli w tym przypadku Deutz-Fahrowi. Dane takie otrzymują krajowe przedstawicielstwa poszczególnych producentów.

Od razu wyjaśniamy o co chodzi w tym zestawieniu. Pierwsza część, to w rozbiciu na dwa lata, noty wystawione przez polskich dilerów firmie Deutz-Fahr oraz różnica rok do roku. I w tym miejscu już widać wysokie oceny jakie w naszym kraju marka otrzymała m.in. w zakresie rozpoznawalności, prestiżu, marketingu oraz skutecznej współpracy na linii producent-dystybutor. Druga część to średnia not Deutz-Fahra z dziewięciu krajów biorących udział w ankiecie oraz również różnica roczna.

Najważniejsza w tym przypadku, trzecia część, pokazuje natomiast jaka była średnia ocen (w poszczególnych 14 aspektach), ze wszystkich dziewięciu krajów, uzyskana przez dziesięć marek ciągników biorących udział w ankiecie DSI oraz jak do tej średniej mają się noty Deutz-Fahra wystawione w Polsce oraz we wszystkich krajach objętych badaniem. W naszym kraju są one dla niemieckiej marki średnio o cztery punkty procentowe wyższe.

– Włoska centrala Same Deutz-Fahr Group chciała wprowadzić zmiany w sieci dilerskiej. W naszym kraju nie podjęliśmy tych kroków. Kierownictwo koncernu zaakceptowało naszą decyzję. Działamy po swojemu, a nowe umowy podpisane z dilerami w 2017 roku przynoszą skutki w pozytywnym postrzeganiu i wynikach sprzedażowych marki Deutz-Fahr w Polsce – mówi Stanisław Gozdek, dyrektor handlowy SDF Polska.

Na poparcie tych słów należy podać, że w jedenastu miesiącach tego roku Deutz-Fahr z ilością 1154 sprzedanych sztuk ciągników plasuje się w naszym kraju na czwartej pozycji z udziałem w rynku na poziomie 9,3 proc.