Deutz-Fahr wprowadza cztery nowe modele ciągników serii 6 TTV

Do gamy modeli serii 6 TTV Deutz-Fahr dołączają cztery nowe modele: 6190 TTV, 6210 TTV, 6230 TTV oraz 6230 TTV o mocach 190-230 KM

Nowa generacja popularnej serii 6 TTV została opracowana i jest w całości produkowana w zakładach Grupy SDF mieszczących się w Lauingen w Niemczech. W czasie prac projektowych położono nacisk na podniesienie i tak już wysokiego komfortu operatora, niższe zużycie paliwa i zmniejszenie kosztów eksploatacji ciągnika.

W serii 6 TTV osiągnięto to dzięki zastosowaniu nowej przekładni TTV i układowi hydraulicznemu CleanOil z oddzielnym zbiornikiem oleju. Okres między wymianami oleju został wydłużony do 1000 godzin, a oleju przekładniowego i hydraulicznego do 2000 godzin.

Nowe ciągniki Deutz-Fahr 6190 TTV, 6210 TTV, 6230 TTV oraz 6230 TTV o mocach 190-230KM wchodzą na rynek fot. SDF

Więcej mocy i momentu - mniejsze spalanie

Najnowsze modele 6 TTV zostały wyposażone w 6-cylindrowy silnik Deutz AG najnowszej generacji o mocy od 192 KM w modelu 6190 TTV do nawet 230 KM w modelu 6230 TTV. Zoptymalizowana charakterystyka silnika pozwala na osiągnięcie momentu obrotowego rzędu 970 Nm.

Z nowymi przekładniami seria 6 TTV osiąga prędkość maksymalną 60 km/h, co jest wyjątkiem dla ciągników w tej klasie. Prędkość maksymalna osiągana jest przy obrotach silnika poniżej 1800 obr/min., a 40 km/h przy mniej niż 1200 obr/min. Tak niskie obroty znacząco wpływają na obniżenie zużycia paliwa oraz poziom hałasu.

Poważne zmiany w hydraulice nowych 6 TTV i komforcie

Układ hydrauliczny CleanOil z oddzielnym zbiornikiem oleju jest niezależny od przekładni, co zapewnia maksymalnie długą żywotność podzespołów. Układy hydrauliczne wyposażone są w pompy Load-Sensing o wydajnościach sięgających 210 l/min (w modelu 6230 TTV HD). Przedni podnośnik o udźwigu 5450 kg może być doposażony w przedni WOM DualSpeed umożliwiający wybór prędkości wałka: 1000 lub 1000 ECO. Z kolei tylny podnośnik ciągników nowej serii oferuje udźwig do 10000 kg.

Kabina MaxiVision 2 znana już z modeli serii 7 i 8 TTV dostępna w nowej serii 6-tek fot. SDF

Kabina MaxiVision 2, która występuje w serii 7 TTV i 8 TTV, jest teraz dostępna w nowych 6 TTV i oferuje nowe funkcje. Są to między innymi: uniwersalny uchwyt montażowy dla dodatkowych monitorów, nowy pneumatycznie amortyzowany fotel z możliwością obrotu o 23 stopnie, a także aktywny układ klimatyzacji z dodatkowymi nawiewami.

Nowa seria Deutz-Fahr 6 TTV może być wyposażona w zestaw 23 reflektorów roboczych LED z dodatkową funkcją Coming Home, występującą już w samochodach osobowych, umożliwiającą czasowe pozostawienie włączonych świateł pod dachem kabiny.

W porównaniu do poprzedniej generacji wzrosła także dopuszczalna masa całkowita i wynosi odpowiednio: 14,5 t lub 15,5 t dla modelu 6230 TTV HD.