Dewulf i Agrointelli: będzie autonomiczna sadzarka do ziemniaków?

Firmy Dewulf i Agrointelli ogłosiły, że będą współpracowały celem zbadania korzyści stosowania autonomicznych maszyn do uprawy ziemniaków. Pierwszy projekt będzie opierał się na połączeniu autonomicznej platformy Robotti z 4-rzędową sadzarką kubeczkową Miedema CP 42.

Impulsem do nawiązania tej współpracy była wspólna wizja poszerzenia możliwości dla plantatorów ziemniaków poprzez wdrożenie nowych rozwiązań, które pozwolą na zastosowanie bardziej zrównoważonych, wydajnych i trwałych metod produkcji oraz technologii.

Wspólna wizja

Obie firmy, Dewulf i Agrointelli podzielają wizję, która podkreśla znaczenie automatyzacji i rolnictwa precyzyjnego jako odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi stają obecnie plantatorzy ziemniaków. Wyzwania te to między innymi brak wykwalifikowanej siły roboczej, zagrożenia związane z kompresją gleby oraz duże zapotrzebowanie na rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Receptą na te wyzwania może być autonomiczna sadzarka do ziemniaków.

Dewulf wniesie do tej współpracy swoje doświadczenie w dziedzinie tworzenia trwałych, zaawansowanych technicznie i oszczędnych rozwiązań dla plantatorów ziemniaków. Agrointelli zaś dostarczy zrobotyzowaną platformę Robotti.

Ambicją obu firm jest umożliwienie plantatorom ziemniaków wykonywania zautomatyzowanych działań celem przygotowywania gleby, sadzenia i pielęgnowania upraw w trakcie sezonu, a to w połączeniu z lekkim układem automatycznym.

Pierwszy projekt

W ramach pierwszego wspólnego projektu obu partnerów autonomiczna platforma Robotti firmy Agrointelli zostanie połączona z 4-rzędową sadzarką kubeczkową Miedema CP 42.

Sadzarka ta to prosta maszyna o napędzie mechanicznym. Takie połączenie pozwoli stwierdzić, które funkcje z zakresu automatyzacji i optymalizacji są naprawdę potrzebne podczas sadzenia ziemniaków za pomocą robota.

Czy w przyszłości polami uprawnymi zawładną maszyny autonomiczne? fot. mat. prasowe

Autonomiczna kombinacja do sadzenia ziemniaków wykonała ostatnio sadzenie na polach pokazowych Potato Europe’21. Firma Robotti zademonstrowała już także oprysk punktowy ziemniaków we współpracy z uczelnią wyższą Wageningen University z Lelystad.

- To, czego nauczymy się i co odkryjemy w trakcie realizacji tego projektu, pomoże sprawić, by uprawa ziemniaków była dla plantatorów przyjemniejsza oraz nada kształt rozwiązaniom, jakie będziemy oferować już w niedługiej przyszłości – zaznaczył Melle van der Molen, kierownik ds. produktu w dziale maszyn do sadzenia w firmie Dewulf.