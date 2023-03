W ofercie firmy Dexwal można znaleźć maszyny dla małych i większych gospodarstw, a także do uprawy tradycyjnej i uproszczonej. Podczas kieleckich targw zapytaliśmy przedstawicielkę firmy jakie są trendy i jak zmieniają się cenniki produktów.

Wśród nowości Dexwalu można m.in. wymienić m.in. bronę chwastownik, który jak zauważa Monika Słupska z firmy Dexwal, wszedł przebojem na rynek. Co ciekawe, firma oferuje go w ciekawej wersji - np. 4-metrowej składanej do 2,25 m. To zamówienie na włoski rynek, gdzie zmieniają się przepisy dotyczące transportu maszyn.

Zróżnicowana oferta

Jest sporo różnych maszyn dla niewielkich gospodarstw, które często korzystały z oferty w ramach dofinansowania inwestycji z działań dla gospodarstw niskotowarowych. Są więc narzędzia pasujące pod przysłowiową "sześćdziesiątkę".

Ale jest też sprzęt dla gospodarstw o większych obszarach, jak choćby pług dłutowy Raptor, agregat do głębokiej uprawy Dzik, które zostały stworzone z myślą o gospodarstwach stosujących uproszczenia w uprawach. Zaprezentowany na targach agregat Dzik o szerokości 3 m z wałem zębatym i zaganiaczem palcowym został wyceniony na 17500 zł netto.

Ceny sprzętu - od roku nie wzrosły

Zapytaliśmy jak w ostatnich latach zmieniły się ceny produktów oferowanych przez firmę.