Wraz z rosnącą popularnością uprawy uproszczonej zwiększa się też oferta dedykowanego ku temu sprzętu, w tym również polskiej produkcji. Przykładem jest pług dłutowy Raptor z firmy Dexwal.

Oprócz doświadczonych producentów zagranicznych, również i polskie firmy coraz śmielej wchodzą w produkcję sprzętu przeznaczonego do uprawy bezpłużnej. Jedno z takich narzędzi - podczas targów Agro Show - zaprezentowała firma Dexwal.

Raptor pracuje na 3 m

Raptor - to narzędzie do uprawy pokazane po raz pierwszy oficjalnie podczas wystawy w Bednarach. Choć w nazwie urządzenia jest słowo "pług" (pług dłutowy), to jest ono dedykowane tam, gdzie właśnie tradycyjnego pługa się nie używa.

Łapy Raptora mają wymienne elementy robocze, fot.kh

Dexwal Raptor jest oferowany tylko w wersji 3 m. Narzędzie zwróciło naszą uwagę m.in. przez masywną konstrukcję. Na solidnej ramie zamontowano 7 potężnych łap, zakończonych wymiennymi z wymiennymi elementami roboczymi. Każda z łap została wyposażono w bezpiecznik hydrauliczny z regulowaną centralnie siłą wyzwalania.

7 potężnych łap i podwójny wał mulczujący

Raptor jest przeznaczony do pracy na głębokości 25-50 cm. Duża głębokość pracy wymaga sporego zapotrzebowania na moc. Jak podaje producent, ciągnik przeznaczony do ciągnięcia Raptora powinien mieć co najmniej 180 KM, ale i 240 KM nie zaszkodzi. Samo narzędzie waży ok. 1800 kg.

zeby raptora.jpg

Za dwoma rzędami zębów zastosowano podwójny "wał mulczer" z pomocą którego ustawiana jest głębokość pracy. Zęby wału mogą wbijać się w glebę na głębkość nawet kilku. Płożenie podwójnego wału również reguluje się z pomocą układu hydraulicznego.

Działanie i cena Raptora

Jak podaje producent, pług dłutowy Raptor pozwala skutecznie skruszyć i spulchnić glebę, bez naruszania jej struktury, co w efekcie poprawia podsiąkanie wody, ożywia ziemię i przyczynia się do szybszego wzrostu roślin.

Pług dłutowy Dexwal Raptor kosztuje ok. 70 tys. zł netto.