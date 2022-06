Agri Pivot to połączenie zalet ładowarek teleskopowych i kołowych, fot. Dieci.com

Włoski producent ładowarek na wiosnę przygotował nową serię ładowarek teleskopowych o nazwach Agri Pivot i Agri Max Power X2 – premierowe maszyny uzupełniają ofertę serii Agri Revolution znanej na rynku od 2018 r.

Na początek od razu sprostowania. Revolution to tylko nazwa serii, a zmiany przypominają bardziej systematyczną ewolucję niż wielką rewolucję. Zaś Agri Pivot to w zasadzie ładowarka kołowa z przegubowym podwoziem oraz wysięgnikiem teleskopowym. Wysięgnik znajduje się pośrodku pojazdu. Całość łączy w sobie zalety ładowarek kołowych i teleskopowych.

Producent nikogo nie zaskoczył mówiąc, że zmiany w ładowarkach to efekt słuchania potrzeb operatorów, większego zwracania uwagi na zużycie paliwa, środowisko, wydajność, komfort i niezawodność. Zasadniczo właściwie każdy producent może tak napisać o swoich nowościach. Przejdźmy zatem do konkretów i sprawdźmy co tak naprawdę się zmieniło.

Agri Pivot i Agri Max dołączają do rewolucji

Ładowarki Agri Pivot i Agri Max Power X2 uzupełniają gamę produktów serii Agri Revolution. Nowe modele są wyposażone w silniki Stage V (produkcji FPT) o mocach do 153 KM w obu modelach, amortyzowaną w innowacyjny sposób kabinę, nowe wnętrza oraz bardziej intuicyjne i funkcjonalne elementy sterujące.

Ładowarki Agri Pivot i Agri Max są napędzane silnikami FPT Stage V, fot. Dieci.com

Kabina od Giugiaro

Pojazdy zostały wyposażone w Zero Shock System zapewniający amortyzację kabiny w zakresie 360°. Regulacja składająca się z czterech podpór jest w stanie zredukować wstrząsy w każdym kierunku, zapewniając komfort i stabilność.

Znacie takie samochody jak Maserati Ghibli z 1966 r., Lamborghini Gallardo czy klasyczną Lancię Deltę? Z pewnością tak. Wszystkie są dziełem studia stylistycznego założonego przez Giorgetto Giugiaro. Kabina nowych ładowarek Dieci również wyszła z biura Giugiaro Design. Oczywiście w tym wypadku nacisk był kładziony nie tylko na formę. Wykrzyknikiem na zleceniu zaznaczono przede wszystkim komfort i funkcjonalność.

Oprócz odnowionego designu zaprojektowano eleganckie wnętrza, w których jest więcej miejsca na nogi. Komfort podnosi podgrzewane amortyzowanego siedzenia. Do tego dochodzą duże okna, światła robocze LED, klimatyzacja, elektrycznie regulowane lusterka i trzy bezprzewodowe kamery, gwarantujące doskonałą widoczność i większe bezpieczeństwo.

Dieci Agri Max to jedna z najbardziej wydajniejszych maszyn włoskiej firmy, fot. Dieci.com

Wzrosła też wygoda obsługi. Nowy jednodźwigniowy joystick CAN to pojedynczy element sterujący, którym możemy dokonywać wyboru kierunku jazdy i pracę wysięgnikiem. Ponadto rozdzielacze hydrauliczne Load Sensing – Flow Sharing zapewniają wydajniejszą pracę przy jednoczesnym wykonywaniu ruchów. Sam wysięgnik został dodatkowo wzmocniony.

Cztery rodzaje przekładni

Agri Max Power X2 to najwydajniejsza maszyna z całej gamy, również dzięki pierwszej na świecie przekładni HVT1 zastosowanej w ładowarce teleskopowej. Hydromechaniczna przekładnia umożliwiająca przejście z systemu hydraulicznego przy niskich prędkościach do sterowania mechanicznego przy dużych prędkościach.

Ładowarki teleskopowe serii Agri Revolution wyposażono w cztery rodzaje przekładni. Hydrostatyczny jednobiegowy (dostępny w Mini Agri, Mini Agri Smart i Agri Star) gwarantuje najlepszy stosunek prędkości do mocy w każdych warunkach pracy.

2 -biegowa przekładnia hydrostatyczna w maszynach Agri Farmer i Agri Max zapewnia maksymalną precyzję jazdy do przodu dzięki wydajnemu sterowaniu elektronicznemu. System Vario, dostępny w Agri Plus i Agri Max, oferuje cztery różne tryby jazdy (Normal, Eco, Loader i Creeper). Szeroki zakres prędkości umożliwia jazdę od 0 do 40 km/h bez zmiany biegów.

Shift on fly, obecny w Agri Pivot, gwarantuje zmianę biegów w ruchu i większe bezpieczeństwo, dzięki automatycznemu hamowaniu na zboczach.