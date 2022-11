Nawigacja stworzona za kilka tysięcy złotych z ogólnodostępnych materiałów, ploter CNC wykonany w gospodarstwie i maszyny własnej konstrukcji to dokonania Damiana Wilka, zwycięzcy konkursu na Innowacyjnego Fermera 2022. Podczas NWwR zapytaliśmy rolnika czy każdy może pójść tą drogą?

Damian Wilk wraz żoną i rodzicami prowadzą gospodarstwo o powierzchni 90 ha w województwie podkarpackim, w okolicach Kolbuszowej. Oprócz uprawy roli farmer posiada stado ok. 200 szt. bydła. To co nas zaskoczyło podczas wizyty na Podkarpaciu to nie tylko nowoczesność zastosowanych technologii, ale także pomysłowość i zmysł konstruktorski Damiana Wilka.

Dlatego zaprosiliśmy innowatora z Podkarpacia na konferencję „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” by opowiedział innym rolnikom o swoim gospodarstwie. Skąd czerpał inspiracje? Jakie maszyny stworzył? I jakie ma plany na przyszłość? Rozmowa Karola Hołowni podczas jednej z sesji techniki rolniczej spotkała się ze sporym zainteresowaniem uczestników konferencji w Jachrance.

- Większość maszyn dostępnych na rynku nie spełnia moich oczekiwań, więc muszę wykonać je sam. Pomaga mi w tym ploter CNC mojej konstrukcji, dzięki któremu mogę mieć też szybko potrzebne mi części zamienne – powiedział nam Damian Wilk w wywiadzie podczas NWwR.

Nawigacja dla każdego

Niemal natychmiast powstaje pytanie czy każdy rolnik jest w stanie stworzyć coś z niczego, np. nawigację? Damian Wilk twierdzi, że tak.

- Taką nawigację jak moja może zrobić każdy, a myślę, że cena 6 - 8 tys. zł w porównaniu do nawigacji komercyjnej za 60 czy 80 tys. jest co najmniej atrakcyjna. Wiadomo, że nie jest to rzecz taka sama jak ta oferowana komercyjnie, ale prowadzi ciągnik z dokładnością 2,5 cm w RTK. Odbiornik to koszt ok. 2 tys. zł, silnik napędzający kierownicę też ok. 2000 zł. Kolejna rzecz to tablet, który może kosztować od 2 do 10 tys. w zależności co trafimy i co potrzebujemy. Można jeszcze zainwestować w własną stację RTK dokładając kolejne 2 tys. zł i mamy full pakiet za małe pieniądze – powiedział o kosztach swojej nawigacji Damian Wilk.

Maszyny Wilka można kupić

Wśród maszyn Damian Wilk ma na koncie m. in. agregat do uprawy głębokiej wyposażony w głębosz z rzędem dwunastu talerzy oraz wałem rurowym i własną elektroniką. Jest także zaprawiarka do zbóż, łyżka do paszy, ostatnio nawet projekt pługu obrotowego.

Co ciekawe inni rolnicy mogą korzystać z wiedzy Damiana Wilka, gdyż można u niego zamawiać maszyny lub nawet przyjść z gotowym projektem, który pomysłowy rolnik spróbuje wykonać.

Więcej szczegółów na temat maszyn Damiana Wilka w wywiadzie z konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, które odbyła się pod koniec października w Jachrance pod Warszawą.