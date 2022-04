Dlaczego kombajn Claas Trion został maszyną roku 2022?

Odwiedziliśmy firmę Agrimasz w Niepruszewie pod Poznaniem by sprawdzić dlaczego akurat Claas Trion został wyróżniony nagrodą Farm Machine of the Year 2022.

Na placu zastaliśmy Triona 520, najmniejszy kombajn ze zwycięskiej rodziny. Wersja 520 wyposażona jest w silnik Cummins B6.7 o mocy 258 KM. Trion zastąpił w rodzinie Claasa kombajny serii Tucano, ale przedstawiciele firmy twierdzą, że nowy model ma o wiele więcej do pokazania niż poprzednik. To całkowicie nowa konstrukcja, zaprojektowana od podstaw.

Najmniejsza wersja oznaczona numerem 520 posiada bęben młócący o szerokości 1420mm, 5 wytrząsaczy oraz zbiornik ziarna o pojemności 8000 l. Liczby jak liczby, ale w Trionie ważne są inne elementy. Przede wszystkim komfortowa kabina wyposażona w pneumatyczny fotel, klimatyzację z całkowicie nowym prowadzaniem powietrza, sporo dużych schowków, w tym jeden aktywnie chłodzony o pojemności 30 l. Do całości dochodzi jasny wyświetlacz Cebis o wysokiej rozdzielczości.

Więcej o kombajnie opowie Wam Mateusz Najdek, przedstawiciel handlowy w firmie Agrimasz, dealera Claasa:

Triony będą pracować w tym sezonie na polskich polach

Pierwsze Triony będą pracować na polskich polach już w tym roku. Transakcje przeprowadzone w zeszłym roku zostały sfinalizowane, inne dochodzą właśnie do realizacji.

Jeśli ktoś chciałby zakupić sprzęt, by w tym roku wyjechać na żniwa to niestety będzie to niemożliwe. Ale jest inna godna uwagi opcja w firmie Claas - zakupione dziś maszyny nie zmienią już ceny.